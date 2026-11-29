Dopo quasi cinque anni di guerra, con gli eserciti russo e ucraino inchiodati su una linea del fronte che non cambia di un metro, e dunque non lascia intravedere né la vittoria di Mosca né la riconquista del Donbass da parte di Kiev, il conflitto si sta semplicemente spostando altrove.

Dove? A me la risposta pare ovvia: in Europa. I segnali di un tentativo di coinvolgimento dei Paesi Ue sono evidenti da tempo, anche se la maggior parte della stampa e della politica preferisce ignorarli.

Vi siete accorti della curiosa disattenzione con cui i giornali hanno trattato il recente attacco ucraino a una nave russa in acque assai vicine a quelle italiane? Giorgia Meloni ha reagito denunciando i pericoli di un’operazione bellica alle porte di casa nostra, ma quotidiani e tv hanno atteso 24 ore prima di parlarne e solo La Verità se n’è occupata in prima pagina.

Poi, quando il governo ha protestato ufficialmente e Zelensky, dopo aver provato a sostenere di aver avvisato i partner, è stato costretto a fare retromarcia e a chiedere scusa, anche le altre redazioni si sono risvegliate dal torpore, dando la notizia. Ora, di prendere un cosiddetto buco può capitare a chiunque e anche di distrarsi un po’.

Tuttavia, non penso che quella di giornali e politici sia solo una sottovalutazione, ma credo che si tratti di una scelta ben precisa, che punta a minimizzare i rischi dell’allargamento in Europa del conflitto.

Come dicevo, a oggi la guerra tra Russia e Ucraina non ha soluzione. Putin non arretra, Zelensky nemmeno. L’economia arranca, ma nonostante oltre 20 pacchetti di sanzioni, la macchina bellica del Cremlino non si ferma. Kiev, capitale di un Paese tecnicamente fallito, resiste grazie agli aiuti militari ed economici occidentali, ma il sostegno è sempre più ridotto e svogliato. Dunque, come se ne esce?

A me pare che l’Ucraina punti le sue carte su un incidente, quel classico infortunio che, senza essere voluto da nessuno, non dall’Europa e non dagli Stati Uniti, allarghi il conflitto, coinvolgendo altri Paesi. Mi viene in mente un libro dello storico Christopher Clark intitolato I sonnambuli.

Nessuno nel 1914 aveva intenzione di scatenare una guerra mondiale ma poi, casualmente, gli eserciti di 28 Paesi cominciarono a massacrarsi. Come fu possibile un conflitto in cui morirono fra i 15 e i 19 milioni di persone e altre 20 milioni rimasero ferite? Come si scatenò un conflitto che nessuno aveva previsto e probabilmente voluto? Per caso.

O meglio: per un incidente, ovvero l’uccisione dell’erede al trono dell’impero austro ungarico. Oggi non c’è un arciduca da ammazzare, ma gli incidenti potrebbero essere altri. In fondo, i servizi segreti ucraini hanno fatto saltare il gasdotto che avrebbe dovuto portare il metano in Germania, un atto di guerra contro un Paese amico per cui oggi davanti a un tribunale tedesco sono a processo uomini assai vicini al vertice militare di Kiev.

E che dire delle navi fatte esplodere nel Mediterraneo, una delle quali al largo di Savona? E siamo poi sicuri che gli attacchi hacker che stanno mettendo a dura prova i sistemi di sicurezza europei arrivino da Mosca?

Dopo l’attacco alla nave russa in Libia, Zelensky si è scusato per non avere avvisato i partner, cioè noi e l’Europa. Ma il problema non è la mancata comunicazione, bensì un attacco condotto alle porte di casa nostra, che non tiene conto dei rischi di un possibile coinvolgimento di Roma. Ovviamente non ho prove, a pensar male si fa peccato ma, come diceva Giulio Andreotti, a volte ci si azzecca…

Oggi l’Ucraina può pensare di ribaltare la situazione soltanto se la Nato o i Paesi Ue entrano in guerra. Il conflitto non lo vincono i droni, alla fine servono gli uomini sul terreno: boots on the ground. Ogni tanto qualche missile o drone cade in Polonia o in Romania e l’Ucraina accusa immediatamente Mosca di voler coinvolgere altri Paesi, ma poi si scopre che gli ordigni hanno deviato rotta perché colpiti dalla contraerea di Kiev oppure a cascare sono stati proprio razzi targati Ucraina.

Io comprendo che dopo quasi cinque anni di guerra, con centinaia di migliaia di morti e feriti, Zelensky e i suoi non vedano l’ora di porre fine al conflitto. E non nego che l’Ucraina sia l’aggredito e la Russia l’aggressore. Ma pur riconoscendo tutti i buoni motivi di Kiev e il diritto della sua popolazione a difendersi, non posso accettare che, surrettiziamente, qualcuno provi a coinvolgere il nostro Paese o l’Europa in un conflitto sanguinoso.

Agli ucraini abbiamo fornito soldi e armi, ma credo che la maggioranza degli italiani non abbia alcuna intenzione di fornire a Zelensky carne da macello.