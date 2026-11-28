A questo punto, la storia della famiglia del bosco andrebbe completamente riscritta, e non soltanto a livello mediatico, anche a beneficio di tutti coloro che ancora insistono a dire che sia stato giusto togliere i figli a Nathan e Catherine Trevallion.

Andrebbe riscritta, questa atroce e assurda vicenda, perché ora abbiamo la prova provata che l’assistente sociale deputata a relazionarsi con la famiglia avrebbe dovuto essere sostituita.

A dimostrarlo è ciò che ha deciso il consiglio territoriale abruzzese di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali, che ha inflitto all’assistente, Veruska D’Angelo, ben 70 giorni di sospensione per violazione di alcuni articoli del codice deontologico.

Tanto per cominciare, la professionista in questione ha fornito indicazioni inesatte riguardo la propria qualifica. «È emerso», scrive l’Ordine, «che la segnalata pur essendo in possesso della laurea specialistica in Politiche e servizi sociali ma non risultando in possesso del titolo professionale di assistente specialista, né iscritta all’albo professionale nella relativa sezione A, ha utilizzato tale qualifica nell’attività professionale prestata sino al mese di marzo 2026».

Insomma, la persona in questione era meno qualificata di quanto dichiarasse. Una minuzia burocratica? Può darsi. Ma i problemi veri sono altri due.

Il nodo deontologico della vicenda

La D’Angelo viene sanzionata per avere rilasciato alla stampa dichiarazioni sulla famiglia che avrebbe dovuto tenere per sé, visto il suo ruolo. L’assistente parlò con La vita in diretta e disse che non era riuscita a fare capire ai Trevallion che cosa fosse meglio per i loro figli (compito che probabilmente nemmeno le spettava).

«Tale dichiarazione, rilasciata imprudentemente, per stessa ammissione della segnalata, appare lesiva del dovere di riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa, poiché usando la normale diligenza e prudenza che la situazione imponeva dato l’enorme clamore mediatico del caso, l’assistente sociale avrebbe dovuto evitare qualsiasi dichiarazione a terzi», dice l’Ordine.

Infine, l’aspetto più pesante di tutta la vicenda. L’Ordine fa notare che la D’Angelo non ha saputo creare il rapporto di fiducia che un professionista nella sua posizione era tenuto a istituire con la famiglia. Le motivazioni della sanzione sono durissime.

«All’interno del nuovo codice deontologico, la parola fiducia compare più volte fin dal preambolo», dice l’Ordine. «In quest’ultimo viene chiarito che “la relazione con la persona, anche in presenza di asimmetria informativa, si fonda sulla fiducia e si esprime attraverso un comportamento professionale trasparente e cooperativo….”».

Nell’articolo 53 del codice deontologico viene affermato il principio che l’assistente sociale chiede, al proprio datore di lavoro, con istanza motivata di essere sollevato dall’incarico, con una richiesta che, tra i motivi, può includere la grave compromissione della relazione fiduciaria. In sintesi, la deontologia professionale ribadisce l’importanza di adottare un atteggiamento tale da instaurare una relazione che, seppur asimmetrica sia connotata da fiducia».

La dottoressa D’Angelo e la famiglia nel bosco

Insomma, l’assistente sociale è tenuto a creare un rapporto che deve avere precise caratteristiche. Ma la D’Angelo questo rapporto non poteva averlo, se non altro perché era stata oggetto di un esposto da parte di mamma Catherine. «Inoltre la stessa famiglia aveva ampiamente divulgato a mezzo stampa e attraverso i media la contrarietà all’operato dell’assistente sociale.

Nonostante ciò, la dottoressa D’Angelo non ha ritenuto di chiedere al proprio datore di lavoro di essere sollevata dall’incarico. La stessa segnalata ha ammesso nelle memorie e in audizione che il rapporto di fiducia non si era consolidato, la stessa sperava di realizzarlo in seguito.

Tale comportamento, perpetrato a tutt’oggi, evidenzia che la segnalata ha sottovalutato totalmente l’importanza del rapporto di fiducia nel processo di aiuto. La fiducia deve essere al centro della relazione di aiuto, ed è una condizione sine qua non per instaurare un rapporto efficace con le persone assistite».

Su questo punto, l’Ordine insiste con particolare decisione. E giunge a una conclusione clamorosa: «Usando la normale diligenza la dottoressa D’Angelo, data la complessità della vicenda connotata da quotidiani interventi di contestazione mediatica da parte della famiglia relativamente al suo operato, avrebbe dovuto, in ossequio all’articolo 53 del codice deontologico, chiedere al datore di lavoro di essere sollevata in quanto il rapporto di fiducia, per sua stessa ammissione, non si era instaurato».

Capito? Quella assistente sociale andava sostituita. Non doveva stare lì perché non aveva creato un rapporto di fiducia e dunque non poteva svolgere il compito che le regole le assegnano. Mamma Catherine con gli assistenti sociali di Bologna aveva un rapporto ottimo, ma con la D’Angelo no. Forse anche perché la signora ha organizzato in un anno cinque incontri di cui due con la forza pubblica: non esattamente un modo dolce di trattare.

Cosa sarebbe successo con il cambio di assistente sociale

Ora chiedetevi: se avessero cambiato assistente sociale, che sarebbe accaduto? Beh, forse quei bambini non sarebbero mai stati portati via. Certo, l’avvocato della D’Angelo ieri ha emesso un comunicato minaccioso in cui diffida chiunque dal dire che la sua assistita non abbia lavorato bene, e fa presente che non tutti i rilievi presentati all’Ordine dalla precedente difesa dei Trevallion (Danila Solinas e Marco Femminella) sono stati accolti.

Vero, infatti nessuno accusa la D’Angelo di essere cattiva o di odiare i Trevallion o di non essere capace nel lavoro. Ma è lo stesso Ordine a ribadire che avrebbe dovuto farsi sostituire e non lo ha fatto. Punto.

«Non amo le persecuzioni e quindi solidarietà sincera alla dottoressa D’Angelo, che spero possa dimostrare la sua buona fede», dice Tonino Cantelmi, il superconsulente della famiglia. «Tuttavia è emerso uno spicchio di verità: come ho sempre sostenuto la presunta ostilità di Catherine va restituita al mittente.

«Ma dovrà emergere ancora molto.eggunge: questa vicenda è stata dominata dalla inadeguatezza degli interventi e dalle gravi incompetenze che non hanno consentito di cogliere la complessità del caso. Una delle criticità più odiose è stato lo stucchevole stigma appioppato a Nathan e Catherine, descritti da opinionisti incauti come bizzarri, inaffidabili, negligenti e persino pericolosi per i loro figli: un racconto che ha contribuito a mistificare la realtà. Per tacere lo stigma che ha perseguitato Catherine: una donna ferita e inascoltata trasformata dai media in una persona testardamente ostile. Ma da dove emergono queste incredibili narrazioni se non dall’inadeguatezza tecnica delle attività istituzionali?».

La triste situazione della famiglia nel bosco

I Trevallion sono stati descritti come genitori inadeguati da un sistema che era inadeguato, questa è la realtà. La sospensione della assistente sociale, dice Simone Pillon, legale dei Trevallion, «conferma nel peggiore dei modi quanto sostenuto dalla presente difesa e dalle precedenti, e cioè che le informazioni trasmesse al tribunale per i minorenni dell’Aquila non siano state sempre oggettive, e che la narrazione di una famiglia non adeguata sia più frutto di una interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi. Tale narrazione purtroppo prosegue ancor oggi in alcune relazioni».

Resta, aggiunge Pillon, che «per i genitori è motivo di speranza apprendere che il sistema giudiziario e amministrativo del nostro Paese sia stato capace, pur con tempi lunghi, di sanzionare gli abusi. Ora tocca al tribunale prendere atto di quanto avvenuto e decidere il rientro definitivo dei bambini nella loro famiglia».

Già, ora tocca al tribunale dei minori che da oltre un anno tiene separati genitori e figli. Le ragioni per riunire la famiglia erano già tantissime fino a ieri, adesso ce n’è una in più, macroscopica. Uno Stato che lavora in questo modo non può dare lezioni a nessuno. E ogni giorno che passa l’ingiustizia nei riguardi dei Trevallion, specie dei bambini, si fa più insopportabile.