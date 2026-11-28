La Colombia torna a fare i conti con la violenza della guerriglia. Una nuova ondata di attentati ha colpito diverse zone del Paese, tra il confine venezuelano e le regioni centrali, con attacchi contro installazioni della polizia e dell’esercito e persino un’autobomba davanti alla sede del governo regionale di Villavicencio. Una situazione che riporta in primo piano la minaccia dei gruppi armati, protagonisti di un conflitto che da decenni insanguina il Paese sudamericano.

Tra gli episodi più gravi c’è l’attentato del 23 novembre a Cúcuta, capoluogo del dipartimento di Norte de Santander, dove alcuni droni carichi di esplosivo hanno colpito il comando della polizia. L’esplosione ha provocato il ferimento di tre civili e danneggiato circa 60 abitazioni. Nella stessa giornata, a Villavicencio, capitale del dipartimento di Meta, un’autobomba è esplosa davanti alla sede del governo regionale, provocando 23 feriti e ingenti danni agli edifici circostanti. Gli investigatori stanno verificando il possibile coinvolgimento delle dissidenze delle Farc.

La Colombia e il ritorno della guerriglia

Dietro la nuova escalation c’è il complesso sistema di organizzazioni armate che continua a operare nelle aree rurali e nelle regioni di confine. Tra queste figurano l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), movimento guerrigliero marxista-leninista fondato nel 1964, e le fazioni dissidenti delle Farc, che non hanno accettato gli accordi di pace o sono successivamente tornate alla lotta armata.

La Colombia ha vissuto per decenni una stagione di violenze, attentati, sequestri e scontri armati. Un conflitto alimentato anche dai proventi del narcotraffico, che hanno consentito alle organizzazioni guerrigliere di finanziare le proprie attività e mantenere il controllo su vaste porzioni del territorio.

Una svolta era arrivata nel novembre 2016, quando il governo del presidente Juan Manuel Santos aveva firmato l’accordo di pace con le Farc. Nel giugno dell’anno successivo, l’organizzazione aveva completato la consegna delle armi alle Nazioni Unite, avviando la trasformazione in una forza politica. Il partito, inizialmente chiamato Forza Alternativa Rivoluzionaria del Comune e successivamente Comunes, ha però perso la propria personalità giuridica nel 2026, dopo il fallimento elettorale.

Non tutti i combattenti avevano tuttavia accettato la smobilitazione. Una parte delle Farc aveva rifiutato l’accordo, continuando a operare clandestinamente e a combattere nelle aree più impervie del Paese. Nel 2019 anche alcuni ex comandanti, tra cui Iván Márquez, avevano annunciato il ritorno alla lotta armata, accusando lo Stato di non aver rispettato gli impegni presi con il processo di pace.

La svolta del presidente De la Espriella

Con l’arrivo alla presidenza di Gustavo Petro, nel 2022, la Colombia aveva sperimentato un nuovo approccio al conflitto. Primo presidente di sinistra nella storia del Paese, Petro aveva promosso la cosiddetta «Paz total», una strategia basata sull’apertura di negoziati con le diverse organizzazioni armate per cercare di porre fine alle ostilità.

I colloqui avevano prodotto risultati limitati e non erano riusciti a fermare definitivamente le attività dei gruppi guerriglieri. La linea è cambiata con l’elezione di Abelardo de la Espriella, insediatosi il 7 agosto 2026. Il nuovo presidente ha fatto della lotta alle organizzazioni armate uno dei punti centrali della propria campagna elettorale e ha interrotto la strategia negoziale del predecessore, puntando su una risposta militare più incisiva.

L’offensiva delle forze di sicurezza ha però incontrato la reazione dei gruppi armati, che hanno intensificato il ricorso a droni esplosivi, autobombe e altri ordigni. Già il 7 novembre un attacco con velivoli senza pilota contro un presidio militare a Santa Rosa del Sur aveva provocato la morte di tre soldati e il ferimento di altri otto. Il 12 novembre, a Tibú, sempre nel dipartimento di Norte de Santander, un altro attacco con esplosivi lanciati da droni aveva ucciso quattro militari.

Il narcotraffico alimenta il conflitto

Le regioni settentrionali, soprattutto quelle vicine al Venezuela, rappresentano uno dei principali terreni di scontro. Qui operano l’Eln, le dissidenze delle Farc e numerose organizzazioni criminali coinvolte nel narcotraffico e nei traffici illegali transfrontalieri.

Il dipartimento di Norte de Santander, in particolare, è un’area strategica per il controllo delle rotte della droga e dei territori di produzione della coca. La presenza di più organizzazioni armate rende particolarmente difficile per le autorità ristabilire il controllo e garantire la sicurezza della popolazione.

Il presidente De la Espriella ha promesso di proseguire le operazioni contro i gruppi responsabili delle violenze, rivendicando i risultati ottenuti dalle forze di sicurezza nella cattura e nell’eliminazione di alcuni comandanti. Ma la nuova escalation dimostra quanto sia difficile riportare la stabilità in un Paese dove la guerriglia, il narcotraffico e le economie criminali continuano a intrecciarsi.

La sfida per il nuovo governo sarà impedire che gli attacchi, finora concentrati soprattutto nelle aree periferiche e rurali, si trasformino in una minaccia sempre più estesa anche per i centri urbani.