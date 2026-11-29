Quattordici civili uccisi in un solo giorno, quattro Paesi confinanti accusati di alimentare la guerra e una candidatura alla guida delle Nazioni Unite che rischia di trasformarsi in un caso diplomatico. Il Sudan torna al centro dell’attenzione internazionale, mentre il conflitto tra l’esercito regolare e le Forze di supporto rapido (Rsf) continua a mietere vittime e a trascinare nell’instabilità un’intera regione.

L’ultimo episodio risale a domenica 29 novembre. Due attacchi con droni nel Kordofan occidentale hanno provocato la morte di 14 civili, secondo le testimonianze raccolte dall’Agence France-Presse, le informazioni di una fonte delle Rsf e quelle di un’organizzazione locale di monitoraggio. Otto persone viaggiavano a bordo di un veicolo diretto al mercato di Ghubeish, quando il mezzo è stato colpito mentre proveniva dal villaggio di Fakouki. Il secondo attacco ha raggiunto un ristorante nell’area di Al-Adiya, uccidendo altre sei persone, tra cui componenti della stessa famiglia.

Le Forze di supporto rapido hanno attribuito gli attacchi all’esercito sudanese, che ha respinto le accuse. L’agenzia Afp non ha potuto verificare autonomamente la dinamica degli episodi. Il bilancio, tuttavia, si aggiunge a una lunga sequenza di attacchi contro la popolazione civile. La guerra, iniziata nell’aprile 2023, ha visto un ricorso sempre più massiccio ai droni da parte dei due schieramenti.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, almeno 1.390 civili sono stati uccisi nei primi sei mesi del 2026. Oltre l’80% delle vittime è morto in attacchi con droni. Una modalità di combattimento diventata ormai una delle caratteristiche più devastanti del conflitto.

Burhan punta il dito contro quattro Paesi

A rendere ancora più pericolosa la situazione sono le tensioni con gli Stati confinanti. Sabato 28 novembre il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo dell’esercito e presidente del Consiglio sovrano sudanese, ha lanciato un duro avvertimento contro quattro Paesi: Etiopia, Ciad, Sud Sudan e Libia.

Durante una cerimonia a Omdurman, organizzata per rendere omaggio ai combattenti feriti delle forze alleate all’esercito, Burhan ha accusato questi Stati di consentire alle milizie delle Rsf di utilizzare i propri territori per sferrare attacchi contro il Sudan.

«Il nemico parte dall’Etiopia, dal Ciad, dal Sud Sudan e dalla Libia per colpire il Sudan», ha dichiarato il generale, secondo le ricostruzioni del suo intervento. Poi la minaccia: chi ha colpito il Paese «pagherà il prezzo».

Le accuse non costituiscono una prova del coinvolgimento diretto dei governi citati. Khartoum aveva già denunciato presunte interferenze straniere e, in particolare, il sostegno logistico e militare alle Rsf. Diversi Paesi chiamati in causa hanno respinto le contestazioni.

Il rischio, però, è che la guerra civile smetta definitivamente di essere una questione confinata entro i confini sudanesi. Il coinvolgimento, diretto o indiretto, degli Stati vicini potrebbe aprire nuovi fronti e trasformare il conflitto in una contesa regionale ancora più difficile da contenere.

La guerra dimenticata e il dramma umanitario

Mentre sul terreno si moltiplicano gli attacchi, la popolazione continua a pagare il prezzo più alto. Il Sudan è teatro di una delle peggiori emergenze umanitarie del pianeta. Il piano delle Nazioni Unite per il 2026 stima in 33,7 milioni le persone che necessitano di assistenza, circa due terzi della popolazione. Di queste, 20,4 milioni sono quelle che le organizzazioni umanitarie intendono raggiungere con gli aiuti.

A settembre oltre 8,5 milioni di persone risultavano ancora sfollate all’interno del Paese, secondo l’Unicef. Intere comunità hanno perso le proprie abitazioni, mentre la distruzione delle infrastrutture, l’insicurezza e la difficoltà di accesso alle aree di combattimento rendono sempre più complicato distribuire cibo, medicinali e beni di prima necessità.

Il problema è aggravato dalla mancanza di risorse. Il 6 novembre l’Unhcr e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni hanno lanciato un nuovo allarme: 15,4 milioni di persone hanno bisogno di assistenza per trovare un riparo e ricevere beni essenziali, ma i finanziamenti disponibili permettono di raggiungere soltanto una minima parte di loro.

È in questo scenario che si inserisce anche la partita diplomatica sulla successione di António Guterres alla guida delle Nazioni Unite.

La candidatura emiratina contestata all’Onu

Gli Emirati Arabi Uniti hanno proposto Lana Nusseibeh, diplomatica ed ex ministra di Stato, come candidata alla carica di segretario generale dell’Onu. Una candidatura che ha incontrato una forte opposizione da parte di organizzazioni per i diritti umani e di alcuni esponenti politici europei, proprio per la posizione assunta da Abu Dhabi nella guerra sudanese.

Gli Emirati sono infatti accusati da tempo di sostenere le Forze di supporto rapido, guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti. Abu Dhabi ha sempre respinto le accuse, ma le contestazioni si sono riaccese dopo le conclusioni degli investigatori delle Nazioni Unite sul sostegno esterno ricevuto dalle milizie.

Il 26 novembre l’Arab Organisation for Human Rights in the UK, insieme ad altre organizzazioni e a parlamentari francesi ed europei, ha inviato una lettera al presidente francese Emmanuel Macron chiedendogli di opporsi alla candidatura di Nusseibeh e di impegnarsi a porre il veto a un’eventuale nomina.

Il motivo è legato proprio alla credibilità e all’indipendenza della futura guida dell’Onu: secondo i firmatari, affidare l’incarico a una rappresentante del governo accusato di sostenere una delle parti in guerra rischierebbe di compromettere la fiducia delle vittime e l’imparzialità delle indagini internazionali.

Nusseibeh ha respinto le contestazioni e ha sostenuto che, se eletta, appoggerebbe pienamente le conclusioni delle commissioni d’inchiesta delle Nazioni Unite. In un’intervista al Guardian del 26 novembre ha anche precisato di essersi messa in aspettativa dal proprio incarico nel governo emiratino per condurre la campagna in autonomia.

La sua candidatura ha già incontrato ostacoli nel Consiglio di sicurezza: nel voto informale del 20 novembre Cina, Francia e Regno Unito hanno espresso una posizione contraria, mentre Stati Uniti e Russia si sono schierati a suo favore.

La vicenda mette in luce una contraddizione difficile da ignorare: mentre in Sudan i civili continuano a morire sotto i bombardamenti e gli attacchi dei droni, la contesa per la guida dell’organizzazione chiamata a garantire la pace mondiale si intreccia con le responsabilità politiche e diplomatiche attribuite agli stessi attori internazionali coinvolti, direttamente o indirettamente, nella crisi.