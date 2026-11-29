Il Partido Popular di Alberto Núñez Feijóo è in testa nelle elezioni legislative spagnole e, con i primi dati dello scrutinio, il blocco formato insieme a Vox si avvicina alla maggioranza assoluta. Quando è stato scrutinato circa un quinto delle schede, i popolari risultano accreditati di 128-130 seggi, mentre la formazione guidata da Santiago Abascal ne otterrebbe 46. Aggiungendo i due deputati attribuiti all’Unione del popolo navarro (Upn), il totale arriverebbe a quota 176, esattamente la soglia necessaria per la maggioranza assoluta al Congresso.

Si tratta tuttavia di dati ancora parziali, destinati a cambiare con il proseguire del conteggio. Le prime indicazioni diffuse dalle agenzie non sono perfettamente coincidenti: LaPresse indica 128 seggi per il PP, mentre l’agenzia Dire ne attribuisce 130. Il dato di Vox è invece fermo a 46 in entrambe le rilevazioni.

Il Psoe arretra, la sinistra resta indietro

Il Partito socialista del premier uscente Pedro Sánchez si attesterebbe al momento intorno a 114 deputati, secondo i dati parziali riportati dalla Dire. Una cifra inferiore rispetto ai 119-124 seggi stimati dagli exit poll di Sigma Dos per RTVE e FORTA, che avevano collocato i socialisti al secondo posto, dietro ai popolari.

Anche il Frente Amplio di Ada Colau, l’alleanza della sinistra, avrebbe per ora un risultato contenuto: le prime proiezioni dello scrutinio gli attribuiscono 11 seggi. Gli exit poll diffusi alla chiusura dei seggi indicavano invece una forchetta compresa tra 10 e 11 deputati. Un arretramento significativo rispetto ai 31 seggi ottenuti nel 2023 da Sumar, la piattaforma progressista che allora comprendeva anche Podemos.

La soglia per la maggioranza assoluta è fissata a 176 deputati su 350. Se la distribuzione dei seggi indicata dai primi dati dovesse essere confermata, PP e Vox potrebbero quindi disporre dei numeri per governare insieme a Upn. Ma il conteggio è ancora nelle fasi iniziali e non consente di considerare acquisito il risultato.

Affluenza oltre il 78%, il dato più alto dal 1982

L’altra notizia della serata è la partecipazione alle urne. L’affluenza definitiva ha superato il 78%, raggiungendo il livello più alto dal 1982. Già alle 18 aveva votato il 68,15% degli aventi diritto, oltre 15 punti percentuali in più rispetto alla stessa ora delle elezioni del 2023 e un dato che aveva superato il precedente primato registrato nel marzo 1996.

I leader dei principali schieramenti stanno seguendo lo spoglio dalle rispettive sedi di partito. Feijóo è arrivato al quartier generale del PP a Madrid insieme alla sua squadra e ad alcuni componenti del Comitato direttivo. Anche Abascal ha raggiunto la sede di Vox, dove è stato allestito un maxi-schermo per seguire l’andamento dei risultati e trasmettere le eventuali dichiarazioni del leader.

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha raggiunto invece il quartier generale dell’alleanza di sinistra. «Festeggiamo la partecipazione. È un’ottima notizia», ha dichiarato al suo arrivo. Sánchez segue la serata elettorale dal Palazzo della Moncloa.

Dal PP, il segretario generale Miguel Tellado aveva avvertito che lo scrutinio avrebbe potuto riservare un esito combattuto: «Molti seggi si decideranno al fotofinish». Una previsione che fotografa l’incertezza di una notte elettorale ancora aperta: il dato decisivo sarà capire se la somma dei voti e dei seggi attribuiti a popolari e Vox, con il sostegno di Upn, sarà sufficiente a garantire una maggioranza parlamentare.