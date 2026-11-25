Generale Roberto Vannacci, lei ha appena pubblicato un nuovo libro intitolato Remigrazione, manuale di sopravvivenza. Non presso un editore ma online. Come il libro che le ha regalato la celebrità. Un ritorno alle origini?

«L’ho fatto essenzialmente per una questione di semplicità, di rapidità. La pubblicazione online consente di terminare un libro senza che nessuno sia coinvolto e di poterlo pubblicare nel giro di 24 ore, così come è stato con quest’opera e con la prima. Il libro è stato pubblicato domenica e già lunedì mattina chi aveva ordinato il libro online lo ha ricevuto a casa».

Questa scelta è dovuta anche a una questione economica? Del resto, qualcuno ha scritto che anche il primo libro è stato spinto online tramite acquisto programmato di copie e simili.

«Mi viene un po’ da ridere… Non credo che ci siano persone, a meno che non siano scrittori di professione, che vivano di editoria. Per quelli come me che per passione sicuramente l’editoria non è una fonte di guadagno. Se poi però abbiamo Pucciarelli, Cazzullo e Crosetto che fanno una pubblicità incredibile a un libro e che lo fanno diventare best seller con dei numeri incredibili, beh, questo è un evento che non è assolutamente possibile prevedere. Mi è sempre sembrato strano, però, che questi conti in tasca siano venuti a farli a me e non siano mai andati a farli a un Roberto Saviano o a una compianta a Michela Murgia, per esempio. Credo che sia strumentale e credo anche disonesto da un punto di vista intellettuale tutto questo rumore secondo cui il primo libro era stato comprato dai russi. Sono state messe in giro delle illazioni senza uno straccio di prova».Il generale e leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci: «È il nostro credo, ne parlo nel mio nuovo libro. L’immigrazione di massa è stata un flagello per l’Europa. Dobbiamo assorbire solo stranieri che accettano la nostra civiltà».

Che cosa si dice, dunque, in questo nuovo libro sulla remigrazione?

«Intanto spiego perché l’immigrazione di massa è stata un flagello per il mondo occidentale, quali ne sono state le conseguenze. Indico quelli che sono i cliché, i luoghi comuni da smitizzare. Ad esempio, le affermazioni secondo cui l’immigrazione c’è sempre stata, è ineluttabile, o la tesi secondo cui gli immigrati ci pagheranno le pensioni, gli immigrati ci porteranno nuove culture che insieme alla nostra formeranno una società migliore… Tutti questi cliché che per decenni ci sono stati propinati e hanno costruito il pensiero unico nel vengono demoliti uno a uno».

Faccia qualche esempio.

«Proprio nel primo capitolo mostro che nel 99% dei casi i grandi fenomeni migratori sono stati sempre innescati da qualcuno se non addirittura coatti, a partire dalla cacciata degli ebrei, che è stata forse uno dei primi esempi di migrazioni che la storia ci riporta, a parte quelle dei popoli raccoglitori che erano dei nomadi e, quindi, non avevano proprio idea di che cosa significasse vivere in pianta stabile da qualche parte».

Si dice, però, che la remigrazione sia impossibile da realizzare.

«Non è vero assolutamente nulla. Abbiamo dei dati che ce lo confermano, per esempio quello che è successo in Australia, quello che è tuttora in atto in Giappone. Diciamo che la remigrazione non sarà una cosa di pochi anni, ma dovrà essere realizzata nel giro di generazioni, così come tutto sommato l’immigrazione di massa è stata effettuata sicuramente con tempi ristretti, ma comunque nel giro di generazioni».

Bisogna anche definire che cosa sia esattamente la remigrazione.

«Certo. Ne abbiamo sentite di tutti i colori. Soprattutto da quanti hanno demonizzato questo termine. Addirittura so che a Parma vogliono proibire la concessione di spazi pubblici a chiunque parli di remigrazione. Qui nelle stanze dell’Unione europea, dove mi trovo ora, è stato chiesto di togliere persino la parola remigrazione da una discussione. E mi rincresce dire che a votare contro la presenza di quella parola sia stato anche il gruppo dei Conservatori e riformisti. Questo episodio l’ho commentato anche nel libro, che è aggiornatissimo, arriva fino alla settimana scorsa».

Che cosa è, dunque, la remigrazione?

«Remigrazione non sono i rimpatri. Ma il sacrosanto diritto di ogni popolazione autoctona di difendere la propria cultura e la propria civiltà tramite azioni nell’ambito culturale, educativo, dell’istruzione e degli eventi pubblici. E anche tramite il riequilibrio delle percentuali di presenza tra la popolazione autoctona e le popolazioni esogene».

E come si realizza?

«Ne parlo negli ultimi due capitoli. Il penultimo tratta dei provvedimenti amministrativi necessari. Bisogna rendere l’Italia un Paese non conveniente per chi viene a sfruttarne il sistema sociale e, quindi, favorire la remigrazione volontaria. Se sono straniero e l’Italia non è più un Paese conveniente perché non ho i sussidi che spero, non mi danno le carte con le quali posso comprare quello che mi pare, non ricevo gli alloggi di edilizia popolare passando sopra la testa della popolazione residenti, non ho facilitazioni nell’ambiente del lavoro e tutto il resto, allora probabilmente non deciderò più di andare in Italia ma andrò altrove».

Nell’ultimo capitolo del libro, invece, che propone?

«Prendo in esame gli interventi normativi che servono, ovvero la modifica di leggi che ci porterà nel giro di uno, due o tre decenni a riequilibrare la percentuale tra popolazione autoctona e popolazione esogena. Ciò non significa che sia totalmente escluso un altro processo».

E cioè?

«La remigrazione si attua anche assimilando nella popolazione autoctona quelli che fino a ieri erano gruppi esogeni. Gruppi che, però, accettano la nostra cultura, la nostra civiltà, le nostre tradizioni, radici, usanze. Gruppi che, dopo un determinato periodo di tempo necessario per assimilarsi entrano a far parte a pieno diritto della popolazione autoctona».

Ma è possibile che la parola remigrazione entri nel programma di una futura maggioranza di centrodestra?

«Certo, e noi faremo di tutto affinché lo sia. D’altra parte abbiamo già fatto molto, perché se fino a un paio di anni fa la parola remigrazione era impronunciabile, oggi invece è entrata a far parte del vocabolario comune. Continua a essere una parola odiata, però non ci sono più le dimostrazioni di piazza e le città messe a ferro e fuoco quando si organizza una conferenza che tratta di remigrazione, come è successo durante la prima conferenza organizzata a Gallarate. Oggi questa parola tutti la usano o la sentono, in pochi sanno effettivamente che cosa voglia dire, ma comunque è sdoganata. D’altra parte, non esistono idee o termini maledetti: noi crediamo che qualsiasi idea, qualsiasi argomento, qualsiasi termine sia discutibile sulla base di argomentazioni e non di preconcetti. Non devono esistere gli psicoreati che piacciono alla sinistra totalitarista, quella che vuole vietare le parole per vietare anche le idee. Noi continueremo su questa strada. La remigrazione è uno dei punti fondamentali del nostro programma, ma anche del nostro credo. Senza l’orgoglio di appartenere a un popolo e senza la coesione di questo popolo non si possono avere né il rilancio economico né il rilancio sociale e politico. E neanche un peso maggiore nelle relazioni internazionali».