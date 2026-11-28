La Fiera internazionale dei tartufi d’Abruzzo, inaugurata nel pomeriggio in piazza Duomo all’Aquila, è cresciuta oramai fino a diventare ben più di una rassegna locale: attorno al tartufo si è costruita una strategia politica ed economica che coinvolge governo nazionale, regione e istituzioni locali.

I numeri sono eloquenti: cinque edizioni all’attivo, 63 aziende espositrici, con un mercato da 500 milioni di euro l’anno. Ed ecco perché il quadro normativo di riferimento, messo in discussione dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sia diventato un tema di rilevanza nazionale.

L’inaugurazione della fiera dei tartufi

Diverse, dunque, le figure istituzionali presenti. A cominciare dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, accompagnato dal sottosegretario Luigi D’Eramo. Ad accoglierli nel capoluogo abruzzese il presidente della Regione Marco Marsilio.

Il ministro ha scelto di collegare la fiera a una strategia molto più ampia: «I tartufi d’Abruzzo oggi hanno un grande valore economico, a dimostrazione della lungimiranza di un progetto politico virtuoso in una regione che non è mai stata così centrale». Lollobrigida ha toccato anche il tema della sovranità alimentare, rivendicando la scelta di non abbandonare l’agricoltura italiana alla concorrenza internazionale a basso costo: «Noi abbiamo spiegato in Europa perché bisognava valorizzare l’agricoltura. Oggi siamo il governo che ha investito più di ogni altro nel settore». Dal canto suo, il sottosegretario D’Eramo ha aggiunto un dato concreto: il governo ha stanziato circa 17 miliardi per il settore primario e per la pesca.

Marsilio ha tracciato invece un parallelo con il vino abruzzese, ormai riconosciuto sui mercati internazionali: «Il tartufo ha la stessa storia e spero lo stesso destino». Il vicepresidente con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, ideatore e cuore pulsante della manifestazione sin dalla prima edizione, ha ringraziato il ministro per la presenza, definendola «un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni».

Nel corso dell’inaugurazione è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il ministero e la Regione Abruzzo, con la partecipazione dei Carabinieri forestali, con l’obiettivo specifico di rafforzare la tutela dell’agroalimentare e del Made in Italy nelle aree interne.

L’intervento di Mattarella

Sullo sfondo della fiera, tuttavia, pesa una questione normativa che non riguarda esclusivamente l’Abruzzo, ma l’Italia intera. Mattarella ha promulgato la legge Coltiva Italia, il decreto Agricoltura dell’estate scorsa, ma ha accompagnato la firma con una lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha messo in luce i rischi di incostituzionalità dell’articolo 24, quello che modifica le norme del 1985 sulla raccolta dei tartufi.

Il punto critico, secondo Mattarella, riguarda in particolare il primo comma: la norma riconosce ai concessionari delle aziende faunistico-venatorie il potere di regolamentare le modalità di ricerca e raccolta all’interno delle proprie aree. Fin qui, nulla di nuovo rispetto all’intenzione di proteggere habitat e fauna. Il problema, a suo avviso nascerebbe dalle sanzioni: nella formulazione attuale, possono essere comminate per disposizioni dettate da soggetti privati, senza che la legge fissi criteri o limiti chiari. «Re Sergio» non considera questo «conforme al principio di legalità indicato dall’articolo 23 della Costituzione, ai sensi del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». In sostanza, ciascuna azienda faunistico-venatoria potrebbe dettare regole proprie, in assenza di paletti stabiliti dal legislatore, con il rischio concreto di aprire la porta a ricorsi e contenziosi.

Sempre stando a Mattarella, a ciò è necessario un secondo rilievo: la legge non terrebbe adeguatamente conto della competenza legislativa delle Regioni, che in materia di valorizzazione del patrimonio ambientale hanno un ruolo costituzionalmente garantito. «Trattandosi di ambito materiale ascrivibile alla competenza ripartita», scrive il capo dello Stato, «occorre assicurare l’adeguato concorso vincolato tra fonte statale e fonte regionale».

La risposta del governo Meloni

Le osservazioni del Quirinale hanno trovato una pronta risposta trasversale. Tanto per cominciare, Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega e vicepresidente della Commissione Agricoltura, ha rivendicato di aver anticipato il problema: in commissione al Senato, il Carroccio aveva fatto approvare un ordine del giorno che chiedeva di rivedere la disciplina sulla cerca e sulla raccolta dei tartufi. «Quell’ordine del giorno oggi si rivela profetico», ha dichiarato Bergesio, chiedendo al Parlamento di dare seguito ai rilievi con «una soluzione normativa puntuale».

E anche da Fratelli d’Italia è arrivata un’apertura. Marco Cerreto, deputato di FdI e capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera, nonché relatore del provvedimento, ha parlato di questioni «importanti» sollevate dal capo dello Stato, che «il Parlamento deve considerare con la massima attenzione». Cerreto ha indicato inoltre come occasione concreta per intervenire il provvedimento che modifica la legge 157 del 1992 (quella sulla caccia), il cui esame è già iniziato alla Camera.

Il messaggio politico complessivo appare insomma chiaro, anche da parte del governo Meloni: la legge va corretta. E la fiera dei tartufi, con tutta la sua carica simbolica, si svolge quindi in un momento storico nel quale il tartufo è al centro non soltanto di una strategia di valorizzazione commerciale, ma anche di un cantiere normativo in piena costruzione.