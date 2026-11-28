Il Nord fa da solo per contare di più. Da una parte il progetto delle «Venezie», la macroregione che nascerebbe dalla fusione di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; dall’altra l’alleanza tra Lombardia e Catalogna per pesare sulle politiche industriali europee. Due percorsi diversi, una stessa ambizione: dare forza ai territori produttivi.

Dalla fusione all’autonomia, Morosin e Pressi puntano sull’articolo 132 della Costituzione: «Roma tolga pesi eccessivi»

Partiamo da Nordest. Il progetto è stato presentato a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio veneto. Presenti il consigliere regionale Alessio Morosin, promotore nonché motore della riforma, Matteo Pressi, capogruppo di Stefani Presidente, il costituzionalista Mario Bertolissi, ovvero il padre dell’autonomia differenziata in salsa zaiana, Renato Mason e Daniele Nicolai della Cgia di Mestre, e Massimo Venturato, presidente nazionale Inrel.

C’era anche il deputato Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega di Treviso. Un segnale politico forte, corroborato dal sostegno di Enrico Bullian, consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia.

I numeri, frutto di una analisi dell’Ufficio studi della Cgia, danno la misura dell’operazione: la nuova macroregione si collocherebbe al secondo posto in Italia, dietro la Lombardia, per dimensione economica, export e popolazione.

Un matrimonio da 250 miliardi di Pil, anche se la sfida più urgente è quella demografica. Le proiezioni Istat al 2045, rispetto al 2025, indicano una perdita complessiva di circa 136.000 residenti.

Demografia, export e filiere industriali: i numeri e le potenzialità economiche delle due regioni

Ancora più marcato il calo della popolazione tra 15 e 64 anni: 452.000 persone in meno. Al contrario, gli over 65 cresceranno rispettivamente di 425.000 e 72.000 unità. Servono dunque forze fresche (non solo immigrati), che verrebbero attirate in presenza di un qualcosa di nuovo, di leggero (a livello fiscale) e prospettico in un contesto europeo.

Non è solo una questione fiscale, di cui beneficerebbe maggiormente il Veneto diventando a statuto speciale: qua si parla di creare un territorio veramente europeo, con maggiori opportunità, lavorative e di famiglia.

Veneto e Friuli-Venezia Giulia insieme formerebbero la seconda economia d’Italia: 248 miliardi di Pil (11,3% del totale) e 100 miliardi di export nel 2025 (15,6%), dietro solo alla Lombardia. Ma il valore non è solo dimensionale.

Le due regioni hanno specializzazioni complementari: il Veneto eccelle in macchinari, moda, alimentare e occhialeria; il Friuli-Venezia Giulia in metallurgia, cantieristica navale e aeronautica, legno-arredo ed elettronica.

Insieme coprono l’intera filiera, dai semilavorati ai prodotti finiti, riducendo le dipendenze esterne. Un paniere più diversificato significa più resistenza agli choc e più forza sui mercati globali, come dimostrano gli 843 miliardi di export cumulato in dieci anni.

Si aggiunge la logistica: i porti di Venezia e Trieste e il triangolo Milano-Bologna-Trieste farebbero della macroregione una piattaforma connessa verso l’Europa. Più massa critica, più attrattività per investimenti e partnership.

Venezie, Morosin rilancia il ruolo dei Comuni: la fusione passa dal referendum e dal consenso dei territori

«Presentiamo un progetto per dare vita alla macroregione a statuto speciale Venezie, frutto della fusione tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia», ha detto Morosin. «I Comuni sono al centro della nostra progettualità perché essi sono il cuore pulsante della loro comunità».

L’idea di Venezie nasce proprio per andare oltre la semplice «fuga» di una decina di comuni dell’Est Veneziano verso il Friuli per pagare meno tasse… Più conveniente star meglio tutti che dare vita a una guerra fra «poveri».

Fusione delle Venezie, Morosin punta sull’articolo 132 della Costituzione: «Il centralismo vince quando c’è confusione»

La fusione si può fare, come recita l’articolo 132 della Costituzione. «Il centralismo vince quando c’è confusione: oggi lanciamo la proposta di fusione partendo da una norma costituzionale che non può essere messa in discussione, scritta nel 1948».

E ancora: «La macroregione gioverà sia al Friuli-Venezia Giulia, sia al Veneto, sia allo Stato, perché potranno rilanciarsi le piccole e medie imprese e tutte le eccellenze dei nostri territori. Veneto e Friuli-Venezia Giulia sono due regioni virtuose, che non chiedono nulla allo Stato in termini di risorse, ma solo che Roma tolga loro pesi eccessivi».

Pressi ha precisato che la fusione può avvenire «solo su base consensuale», proprio in base all’articolo 132, il quale prevede la richiesta di Comuni che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, il parere dei Consigli regionali, un referendum e una legge costituzionale.

Certo, la fusione non attribuisce automaticamente lo statuto speciale, ma prima o poi la democrazia (vedi referendum sull’autonomia) vincerà sul tira e molla dei palazzi romani, no?

Anche perché se la devoluzione non arriva, ci sono 1.000 modi per arrivarci. Come dimostra la Lombardia, che sigla le alleanze europee.

Lombardia e Catalogna, firmata l’intesa sulle politiche industriali: energia, chimica e filiere al centro della collaborazione

A Milano, durante il Forum Economico Catalogna, l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi e il ministro catalano Miquel Sàmper hanno firmato una dichiarazione congiunta per rafforzare i rapporti tra due realtà produttive.

«Lombardia e Catalogna sono due territori affini da un punto di vista economico e culturale, che condividono una forte identità industriale e una straordinaria capacità imprenditoriale. Siamo due motori economici d’Europa e proprio per questo abbiamo la responsabilità e l’interesse di fare squadra», ha dichiarato Guidesi.

L’intesa riguarda energia, concorrenza internazionale, transizione ambientale e tecnologica, sicurezza degli approvvigionamenti e occupazione. Al centro la chimica, con il coordinamento nell’European chemical regions network e nella Critical chemicals alliance. Previste collaborazioni tra imprese, università e centri di ricerca, formazione e progetti per rafforzare le filiere.

Guidesi guarda al modello catalano: «Con un’autonomia analoga la Lombardia potrebbe continuare a essere la locomotiva d’Italia»

Sàmper ha ricordato il percorso avviato a Barcellona nel novembre 2025 e proseguito nel marzo 2026 a Palazzo Lombardia, sottolineando il valore strategico dell’intesa. Certo… se la Lombardia avesse «un’autonomia sul modello catalano, con competenze e possibilità analoghe», ha aggiunto Guidesi, «potremo continuare ad essere la locomotiva d’Italia».

Qui da noi», ha concluso l’assessore, «si dà per scontato che la Lombardia possa continuare a primeggiare e a trainare il resto del Paese: dobbiamo però essere messi nelle condizioni di farlo. E le condizioni sono quelle dell’autonomia sul modello della Catalogna». Ovvero, trattenere oltre il 50% del gettito fiscale.