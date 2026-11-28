L’affare dell’attacco ucraino alle navi russe ormeggiate a Bengasi si ingrossa. Ieri Volodymyr Zelensky ha fatto il gioco delle tre carte. Prima, con una intervista alla Bbc, ha sostanzialmente smentito la notizia che il governo italiano non sapesse nulla dell’attacco, e poi in serata ha detto l’esatto contrario.

«I nostri diplomatici», ha affermato alla Bbc il presidente ucraino, «collaborano con quelli di qualsiasi Paese quando operiamo nelle acque di altri Stati, in acque internazionali o in prossimità delle infrastrutture di un altro Paese. Le nostre forze non conducono mai attacchi senza alcun coordinamento con gli altri partner».

Dunque, o per lo Zelensky mattutino l’Italia era al corrente dell’operazione in Libia, o non è (più) un partner per l’Ucraina, il che suonerebbe davvero strano considerato gli aiuto che abbiamo fornito in questi anni di guerra al suo martoriato paese.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha smentito il leader ucraino: «Non c’è mai stato alcun coordinamento», ha affermato Tajani, «nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stava facendo gli ucraini in Libia. Quindi non è vero quello che ha detto Zelensky».

A confermare le parole di Tajani è stato in serata il ministro della Difesa, Guido Crosetto: «Zelensky», ha affermato Crosetto, «ha detto una cosa falsa. Falsa per l’Italia, ma oggi ho sentito anche la Ue, la Nato, la Francia, la Germania e nessuno era stato avvisato. Lo ha detto Tajani e lo ribadisco. Poi mi risulta che abbia sentito Meloni e abbia anche cambiato versione».

La telefonata con Meloni e la retromarcia di Zelensky

Il riferimento di Crosetto è alla telefonata, confermata dalla nota di Palazzo Chigi, tra Zelensky e il premier: «Il presidente Meloni ha espresso la preoccupazione del governo italiano per l’operazione condotta dalle forze ucraine nel porto di Bengasi. L’operazione ha violato la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto al Mediterraneo. Il premier ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina nel percorso verso una pace giusta e duratura, ma ha precisato che questo sostegno non può tradursi nell’accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell’Italia e della regione».

Zelensky, continua la nota, «ha confermato che l’operazione è stata condotta senza coordinamento preventivo con i partner. Ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni italiane e si è impegnato a garantire una piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante».

In serata, l’autosmentita dell’ucraino: «Oggi ho parlato con Giorgia Meloni», ha scritto su X, «abbiamo discusso delle questioni con cui stiamo lottando in questo momento, ed è importante che ci comprendiamo a vicenda. Ho confermato che l’operazione recente in Libia è stata condotta senza un coordinamento preventivo con i nostri partner europei».

Siamo di fronte a una commedia degli equivoci: Zelensky in poche ore ha cambiato completamente versione su un argomento così delicato.

Salvini convoca il Comitato per la sicurezza marittima

Intanto, Matteo Salvini ha convocato per martedì prossimo una riunione urgente del Comitato interministeriale per la sicurezza marittima in formato ristretto, anche alla luce dei recenti attacchi nel Mediterraneo, a partire dall’episodio al largo delle coste libiche.

«Leggo con stupore», ha commentato il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini, «che il presidente ucraino Zelensky, in merito all’azione di guerra condotta all’interno del porto libico di Bengasi, ha dichiarato che l’Ucraina coordina sempre le proprie azioni con i suoi partner. Chi sono i partner evocati da Zelensky? Con quali Paesi è stata concordata questa operazione, considerato che il governo italiano ha escluso di esserne stato informato?».

Le opposizioni attaccano: Conte e Renzi chiedono chiarezza

Prima della giravolta di Zelensky, era arrivato l’attacco dell’opposizione: «È acclarato», ha sottolineato il leader del M5s Giuseppe Conte», «che l’Italia non rientra tra i partner di Zelensky. Da quattro anni e mezzo sosteniamo economicamente e militarmente l’Ucraina e non siamo stati informati del raid in Libia, dove notoriamente l’Italia ha da tempo un ruolo e un’influenza e dove abbiamo interessi strategici. Per la prima volta Zelensky porta, in modo palese, la guerra contro la Russia in un territorio terzo. Stiamo esportando la guerra e questa volta a qualche centinaio di miglia nautiche dall’Italia, con il rischio di esporci a ritorsioni».

«Ciò che abbiamo denunciato in Senato», ha scritto su X il leader di Italia viva Matteo Renzi, «è drammaticamente sottovalutato ed è molto importante per il futuro del nostro Paese. Oggi dopo le dichiarazioni di Zelensky e Tajani sappiamo che uno dei due mente». I fatti, poi, hanno chiarito chi fosse il bugiardo.

«Chi porta la guerra nel Mediterraneo non sono i russi ma gli ucraini, da quanto è successo pochi giorni fa», ha sottolineato da parte sua Roberto Vannacci.

Non usa giri di parole, come suo solito, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca del Pd: «Sarebbe bene», ha detto De Luca nella consueta diretta social del venerdì, «che arrivasse al presidente ucraino un messaggio chiaro. Credo che dobbiamo finirla con le armi. L’aiuto umanitario non può e non deve mancare, ma se i miliardi dell’Europa servono a fare la guerra nel Baltico, nel Mediterraneo o in Libia allora sarà bene dire a Zelensky che non ci siamo capiti: in queste condizioni dovrà essere invitato a risolversi da solo i suoi problemi».