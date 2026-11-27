Nonostante la retorica bellicista che dal 2022 galvanizza alcune cancellerie europee e burocrati di Bruxelles, il Vecchio Continente non è pronto ad affrontare una guerra. E, nello specifico, non lo è neanche l’Italia, come dichiarato esplicitamente dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

«No, noi non siamo preparati ad affrontare né la guerra tradizionale, perché abbiamo smesso di investire in difesa da vent’anni, né questi nuovi tipi di guerra perché cambiano ogni giorno. È anche cambiato il significato di guerra», ha dichiarato, intervenendo all’assemblea di Noi moderati a Roma.

Nel suo intervento, il ministro ha anche posto l’accento sulla pericolosità dei social network, e in particolare sul loro uso come arma per riorientare il pensiero e diffondere propaganda volta a spostare le masse.

I social usati come armi della propaganda

«Io cerco di spiegarlo però nessuno mi segue, da tre anni parlo di cyber ma nessuno mi seguiva. C’è voluto un supermercato in Sicilia perché la gente capisse. Quello che sta succedendo con la profilazione delle teste nostre e soprattutto dei nostri figli, tramite i social, è pericolosissima», ha affermato. «Perché non ci sono questi social in Cina, in Russia o in Corea? Perché loro sanno benissimo che sono armi, se usate. E perché sono armi?».

Il caso Cambridge Analytica

Crosetto ha ricordato il caso di Cambridge Analytica, società americana chiusa nel 2016 dopo che il governo degli Stati Uniti aveva scoperto che aveva costruito un sistema «per cui su Facebook, seguendo gli utenti, riusciva a costruire per ogni persona 5.000 caratteristiche psicologiche, intellettuali e di carattere. Non c’è nessuno di noi che, pure chiudendosi un mese in montagna, riuscirebbe a tirar fuori da sé 5.000 caratteristiche».

I ragazzi cresciuti con i social e orientati dall’algoritmo

«Questo avveniva nel 2016, solo usando Facebook, con un utilizzo molto inferiore di social rispetto a quello che è adesso, senza intelligenza artificiale», ha aggiunto il ministro. «Significa che oggi quella tecnologia è in grado di mappare, seguendo ognuno di noi che naviga sui social, 20-30.000 caratteristiche. Il ché significa conoscere noi stessi in una profondità psicoanalitica superiore a quella con cui ognuno di noi conosce sé stesso».

E questo, secondo Crosetto, implica la possibilità di orientare «ciò che pensiamo, ciò che facciamo, ciò che possiamo acquistare o anche votare» mandando i contenuti giusti. «Quando vediamo scendere in piazza non gli universitari, i dodicenni, tredicenni, quattordicenni, cresciuti sui social, a cui i contenuti vengono mandati, non a seconda di quello che vogliono loro, ma a seconda di quello che decide l’algoritmo», ha concluso il ministro.