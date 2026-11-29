C’è un prima e un dopo Bengasi. In quattro anni il governo ha sempre trovato una sintesi sugli aiuti da inviare agli ucraini, ma le sensibilità sul tema sono sempre state diverse, dai più convinti ai più scettici. Oggi il clima è cambiato: tutta la maggioranza è convinta che Volodymyr Zelensky abbia esagerato. Un conto è difendersi dai russi, un conto è allargare il conflitto attaccando fuori dall’area interessata all’invasione, ampliando di fatto il campo di battaglia e per di più senza avvertire gli alleati.

Giorgia Meloni è livida e non lo nasconde affatto.

Per il presidente del Consiglio, Kiev ha passato il limite, il sostegno è sempre stato incondizionato, ma esiste un confine che non deve essere superato: la nostra sicurezza nazionale. Il ragionamento di tutti è lo stesso: l’attacco a Bengasi espone l’Italia a diversi tipi di rischi e dopo anni di sostegno è inaccettabile che si prendano decisioni di questo tipo senza neanche avvertire.

Per questo alcune fonti fanno intendere che nell’esecutivo si ragiona sul fatto che questo pacchetto di aiuti potrebbe essere l’ultimo della legislatura. Anche perché probabilmente si voterà entro l’estate e non c’è necessità di andare a creare tensioni o fornire assist alle opposizioni, (da Giuseppe Conte a Roberto Vannacci), per mettere in piedi la legge quadro che consentirebbe di inviare nuovi pacchetti nel 2027. Quest’ultimo, arrivando a fine anno dovrebbe essere sufficiente almeno per la prima parte dell’anno prossimo. Non c’è alcuna fretta di inviarne di nuovi a stretto giro.

Crosetto: «Il Mediterraneo non deve diventare un teatro di guerra»

«Roma continuerà a sostenere il diritto dell’Ucraina a difendersi, ma ciò non potrà essere fatto a scapito della protezione delle nostre frontiere, dei nostri cittadini, compresi i militari, che sono numerosi in Libia, e dei nostri interessi strategici» ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista a Le Monde.

«Fare del Mediterraneo un nuovo teatro di guerra è inaccettabile» perché per Crosetto, l’attacco di Bengasi «è preoccupante. Se episodi del genere si ripetessero, potrebbero scatenare un’escalation pericolosa, con gravi conseguenze sulle rotte commerciali strategiche, l’approvvigionamento energetico e i flussi migratori».

Il concetto è che «nessun Paese europeo è in grado di garantire da solo la propria sicurezza. Ma noi non condividiamo le stesse priorità né la stessa visione del ruolo dell’Europa nel mondo. Prima di cercare di scegliere una voce per parlare a nome nostro, bisognerebbe costruire una volontà politica comune».

Il numero uno della Difesa sostiene che «i Paesi europei godono di una sovranità formale, ma sono dipendenti per l’energia, le materie prime, la tecnologia, le comunicazioni. Nessuno stato europeo può riuscire da solo ad essere sovrano in questi settori, bisogna quindi che uniamo le nostre forze per costruire partnership strategiche e avere una sovranità, non soltanto formale, ma funzionale».

Tajani difende la linea del governo e attacca le opposizioni

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani in questa fase cerca di ammorbidire: «Zelensky si è scusato e ha detto che nessun Paese europeo era stato informato, quindi non è che non sia stata informata l’Italia, ma nessun altro Paese europeo. Come è logico quando si fanno operazioni di questo genere che sono dei blitz» ha precisato.

I partner informati di cui parla Zelensky nell’intervista alla Bbc sono quelli che supportano Kiev anche con strumenti tecnologici di intelligence: Gran Bretagna, Francia, Paesi Baltici e l’Italia non è fra questi perché fornisce un supporto di tipo difensivo.

«La verità è che non si doveva fare un blitz violando l’integrità territoriale della Libia» ha aggiunto Tajani. «Non che l’Ucraina non abbia diritto all’autodifesa, ma noi dobbiamo anche preoccuparci della nostra sicurezza».

Il titolare della Farnesina ha attaccato poi le forze di minoranza: «È veramente triste che le opposizioni utilizzino false informazioni e per attaccare il governo mentre sulla politica estera serve grande coesione. Fare queste cose per cercare di recuperare consensi perduti è privo di senso e dannoso per l’interesse nazionale».

Tajani si riferisce alle parole di Conte ma anche a quelle di Matteo Renzi che in un video ha detto: «Quando ieri Zelensky ha spiegato di aver informato alcuni partner, ma non l’Italia, Tajani se n’è uscito tutto tronfio e allegro nel dire: avete visto? Avevo ragione, nessuno mi ha detto niente. Ma che bravo, vantati, non conti nulla e sei contento di dirlo a tutti».

Il report di Vannacci otto giorni prima dell’invasione

Intanto ieri l’agenzia Dire ha pubblicato il documento integrale con cui otto giorni prima dell’invasione russa in Ucraina, il 16 febbraio 2022, il generale Roberto Vannacci, all’epoca a capo della Difeitalia Mosca, scriveva di ritenere «poco probabile un’invasione da parte di Putin all’Ucraina».

Nelle conclusioni scriveva questo: «Sembrerebbe un’ipotesi poco probabile e di dubbio successo militare. Una tale manovra implicherebbe tempi protratti (superiori al mese), grande dispendio di forze e di risorse, allungamento delle linee logistiche, logorio delle unità».