Ci crediate o no l’Anm (Associazione nazionale magistrati) e un procuratore capo (sta a Napoli) del calibro di Nicola Gratteri adottano la media dei polli di Trilussa. Succede a margine del congresso napoletano del sindacato delle toghe che si è trasformato in vaudeville con i magistrati alla ricerca di un pretesto per contestare Giorgia Meloni mettendola contro il ministro della Giustizia. Giova citare i versi del Salustri che così descrive la statistica: «Me spiego: da li conti che se fanno seconno le statistiche d’adesso risurta che te tocca un pollo all’anno: e, se nun entra nelle spese tue, t’entra ne la statistica lo stesso perché c’è un antro che ne magna due».

È una faccenda di conti per adeguare le retribuzioni dei giudici che sta sollevando un putiferio politico. Com’è noto, prima il Tar del Lazio e poi il Consiglio di Stato hanno determinato con sentenze di giudici a favore di tutti i magistrati, che l’adeguamento di stipendio per il triennio scorso va calcolato tenendo conto degli aumenti ricevuti dagli statali.

Lo impone la legge 448 del 1998 emanata dieci anni dopo il referendum – totalmente disatteso: è il bello della democrazia – con cui l’83% degli italiani disse che se i magistrati sbagliano devono pagare. Ma loro pensano solo a riscuotere, per farlo hanno anche ventilato una diatriba inesistente tra Carlo Nordio e Giorgia Meloni.

Stipendi dei magistrati, le sentenze riconoscono 100.000 euro di arretrati a testa

Le sentenze hanno stabilito che i togati debbono ricevere 100.000 euro di arretrati a cranio: circa 1 miliardo di spesa pubblica. La Meloni all’Anm che richiede il pagamento ha più o meno risposto come il Marchese del Grillo ad Aronne Piperno: «Mo’ te spiego il meccanismo: io i sordi non li caccio e tu no li prendi».

Fuor di metafora il presidente del Consiglio ha argomentato che in questo momento di ristrettezze finanziarie non era il caso di fare questo adeguamento. Giorgia Meloni è stata chiarissima: «Non firmerò il decreto». L’Anm darà corso a un’esecuzione forzata e il premier ha ribadito: «Nominate un commissario, io questa spesa non la firmo».

Nordio: «Le sentenze vanno eseguite», ma il ministro assicura: «Sono in sintonia con Meloni»

Così ieri il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine del congresso dell’Anm a Napoli ha commentato: «Le sentenze vanno eseguite. E quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata. Confido molto nella sensibilità della magistratura associata affinché vi sia, non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito per sentenza, ma nell’attuazione che, visto il momento di grave sacrificio un po’ per tutti in Italia, può e deve essere magari differito o rateizzato o spalmato».

Apriti cielo: subito a dire che Nordio aveva preso le distanze dalla Meloni. Con Nicola Gratteri che confidava: «Prendo, mi pare, 8.500 euro al mese a fine carriera. Da anni i magistrati chiedono gli adeguamenti. Se la Meloni non vuole firmare sarà nominato un commissario che dovrà essere pagato e quindi aumenteranno le spese. Mi dovrebbero spiegare perché ad aprile 2026 è stato aumentato di 540 euro, su contrattazione, lo stipendio ai funzionari di Palazzo Chigi. Per coerenza, se dobbiamo ridurre gli stipendi incominciamo dai parlamentari che arrivano a 15.000 euro e vanno mediamente due giorni e mezzo in Parlamento».

In cauda venenum e Gratteri si lascia scappare: credo che non ci voglia pagare per gli effetti del referendum. Così a Nordio è toccato di chiarire ulteriormente: «Sono in perfetta sintonia con la posizione della presidente Meloni e ogni ipotesi di contrasto risulta essere una boutade del fine settimana. I risultati del referendum costituzionale sono quello che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti».

Il vicepremier Antonio Tajani, al congresso del sindacato delle toghe, cerca di raffreddare il clima: «Forza Italia non è contro la magistratura. Sarebbe una contraddizione rispetto alla nostra cultura politica. Noi e voi abbiamo il dovere di rispondere alle aspettative degli italiani».

Un miliardo di spesa per gli aumenti: il nodo della media ponderata e la polizza per gli errori giudiziari



Come dire: troviamo un accordo. Ma quel miliardo mette a soqquadro i conti dello Stato tant che nella legge di Bilancio si è scritto che il calcolo degli arretrati va fatto sulla media ponderata degli aumenti, tenendo conto della numerosità delle categorie in rapporto al nuovo stipendio.

Invece i magistrati fanno come Trilussa: si basano sulla media semplice. Per capirci: quanto è l’esborso complessivo per i nuovi salari? Si divide per il numero degli impiegati e ai giudici, che sono meno di 10.000 a petto di 3,4 milioni di dipendenti pubblici, va la somma mediana.

Da qui il miliardo. Forse il ministro Nordio potrebbe trovare una soluzione: proporre ai magistrati di sottoscrivere una polizza obbligatoria – come accade ai medici – per pagare i risarcimenti alle vittime dei loro errori senza gravare ulteriormente sullo Stato, che spende 50 milioni all’anno per questo.

Nonostante quel referendum, oggi chi ha subito un torto togato deve fare causa al governo, che paga salvo poi rivalersi, ma è pressoché impossibile se i giudici giudicano i giudici, sul magistrato che ha sbagliato. Però non ditelo a Gratteri senno addio autocrazia del Parlamento; l’unica indipendenza sacra per lui è quella delle toghe.