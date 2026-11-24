C’era una volta la narrazione ufficiale della pandemia: quella degli eroi in corsia e delle decisioni prese per il bene supremo dei cittadini. Poi sono cominciate ad arrivare le carte, quelle che nessuno doveva leggere. Ad esempio il resoconto, agli atti della commissione Covid, di una riunione riservata del 5 maggio 2020, convocata per decidere, già allora, come far fronte a eventuali ricorsi in giudizio su errori medici e mala gestione pandemica. Attorno al tavolo virtuale siedono il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, i suoi sostituti, i capi di gabinetto e dell’ufficio legislativo dei ministeri della Giustizia e della Salute – tra cui Goffredo Zaccardi – e i due volti simbolo della gestione sanitaria italiana: Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, e Silvio Brusaferro, numero uno dell’Iss.

L’oggetto dell’incontro è la «responsabilità medica nell’emergenza sanitaria». Scorrendo le dieci pagine del verbale emerge un dato cristallino: la preoccupazione dominante dei partecipanti non è garantire alle vittime un ristoro rapido e adeguato, bensì alleggerire il contenzioso per arginare lo tsunami giudiziario in arrivo. Un’operazione preventiva per blindare i decisori e disinnescare le aule di tribunale prima ancora che le inchieste entrassero nel vivo.

La strategia: privatizzare le scelte e socializzare i danni

Il cuore della strategia emerge tra le pagine 8 e 9, dove prende forma l’idea dell’indennizzo. È Zaccardi a suggerirlo come «schema di riferimento utile». L’indennizzo, mette a verbale il procuratore generale, «depotenzierebbe notevolmente il contenzioso civile e, sia pure in maniera indiretta, quello penale». Tradotto dal burocratese: se paghiamo un forfait alle vittime, evitiamo che vadano dai giudici a cercare i colpevoli.

E chi paga il conto? «Sarebbe posto a carico della collettività» (ergo, dei contribuenti), a risarcimento di coloro che hanno subito un «danno per un evento catastrofico», si legge nel documento. Il capolavoro è servito: privatizzare le scelte e socializzare i danni «a prescindere dalla colpa o meno dei sanitari e delle strutture».

Per giustificare questo comodo reset sulle responsabilità individuali, il verbale conia l’architrave difensiva che ancora oggi, a sei anni di distanza, gli scienziati brandiscono come un mantra. Mentre il procuratore generale paragona l’epidemia a un terremoto e una calamità naturale imprevedibile, Zaccardi, Brusaferro e Locatelli fanno emergere la necessità di cristallizzare una cronistoria dell’evoluzione scientifica per dimostrare che si è agito in base alle «conoscenze progressivamente acquisite». È l’alibi perfetto: «Non potevamo sapere».

Lo stesso ritornello usato dalla Corte costituzionale per negare gli stipendi ai lavoratori sospesi (perché allora si pensava che il vaccino proteggesse dal contagio) e riproposto di recente nella lettera dei 250 medici dell’era Speranza per delegittimare la commissione Covid, a dispetto della richiesta della Procura generale di ricostruire tutte le conoscenze scientifiche effettivamente diffuse durante l’emergenza.

La narrazione blindata sui vaccini anti Covid

Ma la realtà documentale smentisce questa amnesia selettiva: mentre i vertici della sanità costruivano il racconto del «navigare a vista», le evidenze scientifiche circolavano eccome. Già a fine dicembre 2020 il primo assessment report dell’Ema chiariva che i vaccini non garantivano lo stop alla trasmissione; a luglio 2021 i Cdc americani in Massachusetts rilevavano che tre quarti dei contagi avvenivano tra i vaccinati e lo stesso accadeva in Israele, dunque green pass e obbligo vaccinale non poggiavano su evidenze scientifiche e lo si sapeva (lo si doveva sapere!) già allora.

Eppure, mentre la Verità pubblicava in solitudine quei dati, i vertici sanitari italiani consentirono al premier Mario Draghi di sentirsi autorizzato a raccontare che «chi non si vaccina si ammala e muore». Altro che mancanza di conoscenze: era una narrazione blindata a tavolino.

Anche sullo scudo penale, il verbale offre una lezione di cinismo istituzionale. Salvi avverte che «potrebbe essere fonte di ulteriore contenzioso», invitando a una «attenta valutazione». Nessun cenno degli scienziati, però, sul rischio di calpestare il diritto alla giustizia dei familiari delle vittime: i presenti non rilevano che una norma possa restringere l’accertamento dei fatti. L’unica bussola, insomma, è l’efficienza difensiva.

Riletto oggi, quel resoconto appare non un tavolo per migliorare le cure o tutelare i più fragili, ma una cabina di regia preventiva per proteggere il sistema dalle proprie macerie. La scienza procedeva per tentativi ma la tutela dell’impunità era già perfettamente collaudata.