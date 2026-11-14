Prima la Corte europea per i diritti dell’uomo e poi addirittura le Nazioni Unite hanno condannato l’Italia perché la nostra giustizia minorile toglie i figli ai genitori con troppa facilità.

L’Onu ha parlato di «privazione arbitraria della libertà», ha ricordato che «le decisioni che dispongono l’allontanamento di un minore dalla sua famiglia sono misure estreme» e ha ribadito che lo Stato dovrebbe preoccuparsi prima di tutto di sostenere i genitori al fine di «ripristinare o rafforzare la capacità della famiglia di prendersi cura del minore, a meno che la separazione non sia necessaria per proteggerlo».

Sono affermazioni di enorme importanza, tanto che sono state raccolte con entusiasmo da Marina Terragni, garante nazionale dell’infanzia. «Queste due importanti prese di posizione», dice, «ci rafforzano nel nostro convincimento che il sistema vada profondamente ripensato e riformato, indicando con precisione la direzione da intraprendere.

E sottolineando che l’allontanamento dei minori deve diventare una misura eccezionale e residuale, privilegiando il sostegno alle famiglie in difficoltà – da prendere interamente “in affido” senza separare i figli dai genitori – salvo casi di rischio attuale e imminente per il minore».

Insomma anche da importanti fonti istituzionali di livello internazionale arrivano indicazioni chiare: i bambini si devono allontanare dai genitori solo in casi gravissimi, cioè quando sono davvero a rischio della vita.

Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello dell’Aquila respinge il reclamo dei Trevallion

Sembra tuttavia che questa visione proprio non coincida con quella espressa dai giudici italiani. A dimostrarlo è ancora una volta il caso della famiglia nel bosco. «Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion», ha fatto sapere ieri l’avvocato Simone Pillon. «La Corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della Consulente tecnica e di convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile».

Pillon annuncia il ricorso in Cassazione: «Il rientro graduale sta diventando eccessivo»

Pillon presenterà ricorso in Cassazione ma resta che per l’ennesima volta un tribunale ha deciso di tenere separati figli e genitori che oramai sono divisi da un tempo che pare infinito. Come si concilia tutto ciò con le pronunce di Onu e Cedu? Per altro a ribadire la necessità del ricongiungimento avevano provveduto fior di esperti, delle cui parole però le varie corti non hanno tenuto conto.

Il risultato è che per i Trevallion resta un lungo percorso da compiere. «La decisione di appello in realtà non muta il quadro attuale», ci dice Pillon. «Si trattava di un reclamo presentato contro la decisione del Tribunale per i minorenni che aveva disposto un rientro graduale dei figli in famiglia, noi chiedevamo invece un rientro immediato.

Quindi continua il rientro graduale, che si spera sia sempre di più accelerato anche perché ormai di tempo ne è passato e questa gradualità comincia a diventare anche un po’ eccessiva».

I bambini vedono i genitori quattro giorni a settimana, ma manca una scadenza per il ricongiungimento

Rispetto a mesi fa, la situazione dei Trevallion è meno plumbea. «La famiglia vive una situazione che è sicuramente migliore di quella precedente perché comunque i bambini vedono mamma e papà molto più spesso», spiega Pillon. «Attualmente i bambini stanno con i genitori dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, col pernottamento. E poi di nuovo stanno con i genitori il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio. Il martedì a Palmoli, il giovedì a Vasto».

Rimangono però delle curiose criticità. «Il servizio sociale, non si sa per quale ragione, ha deciso, contravvenendo alle indicazioni del tribunale, che gli incontri del martedì si debbano tenere solo nella casa messa a disposizione dal Comune anziché alternando questa e la casa del bosco come era inizialmente previsto», continua Pillon. «Quindi già qui c’è un passo indietro, e non si capisce perché. Ma la durata del percorso è il vero problema».

«Avevamo chiesto alla Corte di Appello di delimitarne la tempistica, anche perché la Corte di Cassazione, con un’ordinanza proprio del luglio 2026, ha stabilito che quando si collocano i figli fuori famiglia deve essere previsto un dettagliato piano di rientro e devono essere previsti dei termini. Abbiamo allora chiesto alla Corte di Appello di porre questi termini, ma la Corte ha fatto semplicemente riferimento al fatto che la legge prevede che il collocamento possa durare fino a due anni e possa essere anche prorogato oltre i due anni».

«Si tratta di una non risposta, e su questo noi ci rivolgeremo alla Corte di Cassazione, perché sia chiarita in modo definitivo la vicenda. Anche perché le ragioni di collaborazione dei genitori sono state superate, le ragioni scolastiche sono state superate, tutto è stato superato, quindi ora non resta davvero che riunire questa famiglia».

Già: la famiglia nel bosco ha collaborato e ha accettato praticamente tutto, anche perché ha subito un trattamento spietato. Che cosa si deve aspettare ancora?

Ricorso in Cassazione a parte, il Tribunale dei minorenni ha la possibilità di accelerare i tempi di rientro a casa dei bambini: può riunire questa famiglia in un lampo. Se non vuole ascoltare Pillon e i tanti esperti che hanno affrontato il caso, almeno dia ascolto alla Cedu e all’Onu.