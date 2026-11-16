È il 7 luglio 2026. I bambini Trevallion, i figli della famiglia del bosco, sono davanti al giudice onorario Marco Pezzopane, al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Sono presenti anche la curatrice speciale Marika Bolognese e l’interprete. I piccoli devono essere sentiti, perché – come si ripete sempre – la voce dei minori deve contare, va ascoltata e rispettata. Eppure, sembra che in questa circostanza le cose vadano un po’ diversamente.

Da subito i minori dichiarano di non sapere bene perché si trovino lì, insistono sul fatto che nessuno gli abbia spiegato perché si debbano presentare davanti alla autorità giudiziaria. Ma non sembra che le loro parole siano prese troppo in considerazione. In ogni caso, il giudice continua a porre interrogativi. E a un certo punto chiede: «Cosa vi manca di più della… della vita a casa che non avete adesso? Cosa, chi?».

Risposta di uno dei piccoli: «Gli alberi».

Un’altra: «Gli animali».

Ancora: «E anche il fiume».

Il giudice incalza: «Vi mancano più loro dei vostri genitori?».

Risposta: «Più i genitori».

Ed ecco qui come l’autorità giudiziaria riassume la conversazione e le risposte dei bambini: «Della nostra vita in casa ci mancano soprattutto gli animali ed il fiume, anche i nostri genitori». Chiaro, no? I piccini affermano di sentire, più di tutto, la mancanza dei genitori. Ma questa specifica semplicemente non viene considerata.

A farlo notare sono il professor Tonino Cantelmi e la dottoressa Martina Aiello in una relazione di oltre 70 pagine che esamina tutte le conversazioni che i bambini della famiglia del bosco hanno tenuto con le autorità nei mesi passati. Una relazione da cui emerge come molti di quei colloqui siano stati se non condotti per lo meno interpretati in maniera discutibile.

Scrivono Cantelmi e Aiello che «l’esame congiunto della registrazione audiovisiva, della trascrizione integrale e del verbale evidenzia distinti profili di criticità tecnico-metodologica che, per frequenza, convergenza e reciproco rafforzamento, non appaiono riconducibili a singole imprecisioni episodiche, ma delineano un modello di conduzione che incide in modo significativo sulla neutralità dell’audizione, sulla libertà e autonomia narrativa dei minori, sulla comprensione dei quesiti, sulla genuinità delle dichiarazioni e sulla completezza delle informazioni raccolte, nonché sulla fedeltà della verbalizzazione».

A proposito del dialogo che abbiamo citato in cui i bambini affermano di sentire più di tutto la mancanza dei genitori, gli esperti scrivono: «Nella sequenza, i primi riferimenti agli alberi, agli animali e al fiume rispondono alla domanda su ciò che manca della vita a casa; quando il giudice introduce espressamente il confronto con i genitori, Utopia precisa tuttavia “più i genitori”. La successiva restituzione conclusiva non conserva tale precisazione: attribuisce posizione preminente agli animali e al fiume e colloca i genitori in forma aggiuntiva mediante l’avverbio “anche”. La riformulazione modifica, pertanto, la gerarchia dichiarativa esplicitamente indicata da Utopia, incidendo sul peso attribuito alla componente affettivo-relazionale rispetto agli elementi ambientali nella restituzione orale conclusiva del giudice».

Altro episodio rilevante è quello relativo alla scuola. Come noto, il Tribunale dei minori ha in qualche modo vincolato il rientro in famiglia dei piccoli Trevallion alla frequentazione della scuola pubblica. Prospettiva di cui però i bambini non sembrano esattamente entusiasti.

Chiede il giudice: «Ma voi pensate dal prossimo anno, visto che siete stati promossi, di andare in una scuola con gli altri bambini, con i compagni di classe?».

Bambina: «Nоo».

Giudice: «No, perché?».

Bambina: «Ehm…».

Giudice: «Non ti piacerebbe?»

Bambina: «Ehm… sì è vero».

Giudice: «Ti piacerebbe?».

Bambino: «Mh mh».

Giudice: «Anche a voi?».

Bambina: «Proverò».

Bambino: «Proverò».

Giudice: «Ma a settembre vi piacerebbe andare a una scuola fisicamente, coi banchi, con i compagni, con l’insegnante? Poi finisce la mattina e tornate a casa come tutti i bambini».

Come fanno notare i consulenti della famiglia Trevallion, «la sequenza muove dalla risposta negativa della bambina e approda, attraverso domande reiterate e contenutisticamente orientate mediante la prospettiva del ritorno a casa, alle risposte “proverò” e “io sì”.

La disponibilità alla prova non equivale tuttavia, sul piano dichiarativo, ad un desiderio già definito e condiviso. Assume inoltre particolare rilievo la formulazione: “Poi finisce la mattina e tornate a casa come tutti i bambini”, che accorpa nella medesima domanda la prospettiva della frequenza scolastica e il ritorno a casa, vale a dire un esito autonomamente e chiaramente desiderato dai minori nel corso dell’audizione.

L’assenso successivo non consente pertanto di distinguere se l’adesione riguardi la scuola in quanto tale, la possibilità di tornare quotidianamente a casa o l’intera rappresentazione proposta dall’adulto. L’accostamento è dunque idoneo a rendere più attraente l’opzione scolastica mediante la sua associazione con un contenuto affettivamente significativo e già condiviso dai bambini».

Secondo Cantelmi e Aiello, la riformulazione che il giudice fa delle parole dei bambini «non tiene conto della iniziale risposta negativa, ma trasforma una disponibilità esitante in un desiderio collettivo, nonché conferisce maggiore stabilità a informazioni sulla futura classe scolastica che erano rimaste incerte o erano state formulate attraverso alternative proposte dall’adulto».

In buona sostanza per gli esperti che seguono la famiglia Trevallion le autorità non avrebbero semplicemente sentito i bambini, ma avrebbero in qualche modo interpretato le loro parole, spingendo poi la sintesi finale nella direzione più gradita. E tutto questo, secondo le linee guida vigenti, non sarebbe affatto opportuno né giustificato.

«Le fonti esaminate», dicono i periti, «delineano un sistema convergente di garanzie diretto ad assicurare che il diritto del minore all’ascolto trovi attuazione in condizioni effettive di libertà, comprensione, autonomia e protezione. Le disposizioni normative ne definiscono il fondamento e le condizioni di esercizio e le fonti professionali richiedono neutralità della conduzione, adeguamento alle caratteristiche evolutive individuali, rispetto dell’autodeterminazione e tutela dell’integrità psicologica. Le criticità rilevate incidono su tali garanzie poiché compromettono la possibilità di distinguere quanto autonomamente espresso dai minori da ciò che può essere stato sollecitato, riformulato, completato o generalizzato dall’adulto. Il diritto all’ascolto, infatti, non può ritenersi soddisfatto dalla mera acquisizione di risposte, ma presuppone il rispetto del silenzio, del diniego, dell’incertezza e della mancata comprensione, nonché la riconoscibilità della posizione individuale di ciascun bambino». […]

«Ogni alterazione di tali elementi incide sulla corretta attribuzione e sulla successiva valutazione del contenuto dichiarativo. La qualifica professionale di psicologo posseduta dal giudice onorario comporta, inoltre, un dovere rafforzato di riconoscere e contenere gli effetti della suggestionabilità, dell’acquiescenza, dell’asimmetria relazionale e della vulnerabilità comunicativa proprie dell’età evolutiva».

«Nel complesso, le criticità rilevate non appaiono limitate a profili meramente formali, ma investono le condizioni di libertà e spontaneità dell’espressione dei minori e le modalità di individualizzazione dell’ascolto, non consentendo di escludere possibili condizionamenti intervenuti nel corso dell’audizione».

Come noto, i piccoli Trevallion sono separati dai genitori da circa un anno, precisamente dal 20 novembre 2025 per la precisione. Questo nonostante la Cedu, l’Onu e numerosi esperti di ogni orientamento abbiano più volte ripetuto che l’allontanamento dalla famiglia dovrebbe verificarsi solo in casi estremi, quando la vita dei bambini è davvero a rischio (condizione che nel caso dei Trevallion è ben lungi dal verificarsi). Se non si vogliono ascoltare le voci dei luminari e delle autorità internazionali, almeno quella dei piccoli dovrebbe essere sentita. Fino in fondo, e senza nemmeno l’ombra di un condizionamento.