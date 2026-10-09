Juventus, l’innovazione scende in campo: dieci startup per il futuro del club

Dalla prevenzione degli infortuni all’intelligenza artificiale, passando per la nutrizione degli atleti, il coinvolgimento dei tifosi e la gestione dello stadio. La Juventus punta sull’innovazione e presenta la Forward Squad 2026/27, il secondo gruppo di startup selezionate nell’ambito del programma di open innovation del club. L’annuncio arriva alle OGR Torino, durante Wave by Vento, e segna una nuova tappa di Juventus Forward, la piattaforma nata per individuare, sperimentare e sviluppare soluzioni destinate a trovare applicazione concreta nel mondo dello sport e del business.

Dopo la prima stagione, il progetto riparte con dieci realtà innovative, chiamate a collaborare con il club attraverso progetti pilota in due ambiti strategici: Sport Performance e Corporate Innovation. L’obiettivo è trasformare le idee in strumenti utilizzabili nella quotidianità bianconera, dal lavoro sul campo alla gestione delle infrastrutture, fino al rapporto con il pubblico.

Juventus Forward, il progetto di innovazione del club

Ad aprire l’incontro è Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, che sottolinea i risultati del primo anno e lo spirito alla base dell’iniziativa. «Questa prima stagione mi ha davvero colpito. Forward era un progetto che avevamo immaginato e vederlo diventare realtà è stato molto gratificante», spiega, ricordando la determinazione delle startup, la voglia di migliorarsi e la capacità di trasformare le sfide in occasioni di crescita.

Il programma non si limita infatti ad accelerare lo sviluppo delle nuove imprese, ma punta a costruire un ponte tra Juventus, aziende, università, istituzioni e partner internazionali. Un ecosistema nel quale la collaborazione diventa il punto di partenza per sperimentare tecnologie e modelli di lavoro destinati a incidere sul calcio di domani.

Intelligenza artificiale e prevenzione degli infortuni

Sul fronte delle prestazioni sportive, una delle sfide più importanti riguarda la possibilità di raccogliere dati sempre più precisi sugli atleti. ForceTeck, spin-off dell’Università di Bath, utilizza l’intelligenza artificiale per ricavare informazioni biomeccaniche dalle normali riprese video, senza sensori indossabili o attrezzature da laboratorio. Nel progetto con la Juventus, anche i video in slow motion realizzati con uno smartphone potranno contribuire a definire i profili dei calciatori e a individuare indicazioni utili per migliorare le prestazioni e ridurre il rischio di infortuni.

Un’altra area di intervento è quella della salute e della preparazione atletica. NUHPRO, azienda italiana FoodTech, svilupperà una formulazione pre-allenamento personalizzata a base di proteine del siero del latte, calibrata sulle esigenze di performance, recupero e tollerabilità digestiva degli atleti professionisti. Vitelle lavorerà invece con Juventus Women per tradurre i dati sulla salute ormonale delle calciatrici in strumenti utili alle decisioni mediche e sportive, attraverso un monitoraggio individuale nel tempo, senza affidarsi a interpretazioni generalizzate del ciclo mestruale.

La tecnologia entra anche in una dimensione meno esplorata dell’analisi calcistica: la comunicazione in campo. Vokalo punta a registrare ciò che i giocatori si dicono durante la partita attraverso dispositivi indossabili, sincronizzando le informazioni vocali con i video. L’obiettivo è trasformare le interazioni tra compagni in dati analizzabili, aggiungendo una nuova prospettiva alle informazioni già ricavate dalle immagini.

Dall’esperienza allo stadio al rapporto con i tifosi

La seconda area della Forward Squad riguarda invece l’organizzazione del club e il rapporto con i tifosi. CrowdIQ utilizza immagini ad alta risoluzione e computer vision per analizzare la presenza e i comportamenti del pubblico durante gli eventi, dal coinvolgimento agli spostamenti fino alla propensione all’acquisto. Informazioni che possono aiutare a migliorare l’esperienza allo stadio e a individuare nuove opportunità commerciali per il club e gli sponsor.

Il coinvolgimento dei sostenitori passa anche dalla voce e dalle esperienze personalizzate. Talkalytics trasforma le risposte vocali dei tifosi in analisi delle emozioni, per raccogliere feedback su temi come l’esperienza nel giorno della partita, i programmi di membership e le iniziative con i partner. SuperQuickQuestion propone invece brevi videochiamate di 60 secondi con gli atleti, attivabili attraverso acquisti, programmi fedeltà o iniziative promozionali, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra squadra e pubblico.

Risparmio idrico, gestione degli edifici e comunicazione

Non mancano i progetti dedicati alle infrastrutture. Kanoa Solutions sperimenterà nelle strutture bianconere sistemi per ridurre i consumi idrici, con un obiettivo di risparmio fino al 35% attraverso filtri ad alta efficienza. WisyPlan punta a integrare le informazioni legate a progettazione, manutenzione e gestione degli edifici in un’unica piattaforma basata sull’intelligenza artificiale, mentre Zaro svilupperà per l’ufficio stampa un Media Desk intelligente, capace di riunire le menzioni della Juventus in un ambiente informativo condiviso. Vivilo, infine, utilizza l’intelligenza artificiale per associare automaticamente foto e video alle persone presenti negli eventi, offrendo ai partecipanti raccolte personalizzate di contenuti.

A completare la squadra è il lavoro di SuperQuickQuestion, Talkalytics e delle altre realtà coinvolte, che puntano a rendere più misurabile e diretto il rapporto tra il club e la propria comunità. La presentazione, moderata da Carolina Chiappero, Innovation Manager della Juventus, ha coinvolto anche rappresentanti della prima edizione e della nuova squadra, tra cui Julia Nasi di Veevi, Verena Papik di Talkalytics, Roma van der Walt di Vitelle e Flora Bell di The Players Fund.

Forward Squad 2026/27, la prova dei progetti pilota

Con la Forward Squad 2026/27, la Juventus conferma così la volontà di considerare l’innovazione non soltanto come sperimentazione tecnologica, ma come uno strumento per migliorare le prestazioni, rendere più efficienti le strutture e sviluppare nuove modalità di relazione con i tifosi. Il banco di prova saranno i progetti pilota: è dalla loro capacità di produrre risultati concreti che passerà il valore della nuova squadra.