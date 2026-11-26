La Federal Communications Commission (Fcc) degli Stati Uniti ha autorizzato SpaceX a realizzare una costellazione di un milione di satelliti, denominata Starmind, destinata a ospitare data center in orbita. La rete sarà utilizzata per elaborare grandi quantità di dati e fornire capacità di calcolo, anche per le applicazioni di Intelligenza artificiale.

Il progetto Starmind e le scadenze della Fcc

Secondo la Fcc, si tratta della prima autorizzazione di questo genere negli Usa. Se completata, la costellazione potrebbe aumentare di circa 50 volte il numero di satelliti attualmente in orbita. «Questa decisione apre una nuova frontiera per le infrastrutture informatiche necessarie a sostenere la leadership e la crescita degli Stati Uniti», ha dichiarato il presidente dell’autorità, Brendan Carr.

Il provvedimento stabilisce diverse scadenze per la realizzazione del progetto. SpaceX avrà sette anni per mettere in orbita il primo satellite operativo, fino a novembre 2035 per raggiungere quota 100.000 satelliti e fino a novembre 2040 per completare la costellazione.

La società ha proposto di distribuire i satelliti su sei diverse orbite, a un’altitudine compresa tra 550 e circa 1.000 chilometri. La Fcc non ha invece accolto la richiesta di autorizzare modalità alternative di smaltimento dei satelliti oltre i 600 chilometri, attraverso orbite terrestri o eliocentriche. Secondo l’agenzia, le informazioni fornite da SpaceX non sono sufficienti a verificare la conformità di queste procedure alle norme. Per adottarle, l’azienda dovrà ottenere una specifica deroga.

I rischi ambientali e le osservazioni delle organizzazioni

La richiesta di autorizzazione aveva suscitato osservazioni da parte di diverse organizzazioni, tra cui Secure World Foundation e American Astronomical Society. Tra le questioni segnalate figurano i rischi di collisione, la produzione di detriti orbitali, le emissioni dei lanci, l’inquinamento atmosferico causato dal rientro dei satelliti e le possibili interferenze con le osservazioni astronomiche. La Fcc ha ricevuto circa 1.500 commenti pubblici.

Nel provvedimento l’autorità ha escluso una valutazione ambientale complessiva. Le emissioni dei razzi, considerate effetti indiretti del sistema, sono state ritenute fuori dalle competenze della Commissione. Anche i possibili effetti dei satelliti che bruciano durante il rientro atmosferico, compresa la produzione di ossidi di alluminio, sono stati giudicati non sufficientemente documentati.