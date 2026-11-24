In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo Fs lancia una campagna di sensibilizzazione e realizza una guida per riconoscere i segnali di abuso, anche quelli meno evidenti.

Trenta stazioni ferroviarie italiane si tingono di rosso per richiamare l’attenzione sulla violenza contro le donne. È l’iniziativa promossa dal Gruppo Fs in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. La campagna coinvolge le stazioni da Nord a Sud e la sede centrale del Gruppo, dove dipendenti e collaboratori posizioneranno simbolicamente delle scarpette rosse.

L’obiettivo è sensibilizzare sul tema della violenza di genere e richiamare l’importanza di riconoscere anche quei comportamenti che, pur non manifestandosi attraverso aggressioni fisiche, possono nascondere situazioni di abuso e sopraffazione.

La guida per riconoscere i segnali di violenza

In collaborazione con Fondazione Libellula, il Gruppo Fs ha realizzato una guida pratica destinata non soltanto ai propri dipendenti, ma anche a clienti, viaggiatori e persone che frequentano le stazioni ferroviarie e le aree Anas.

Il documento aiuta a individuare le diverse forme di violenza, comprese quelle meno riconoscibili, come la violenza economica e gli abusi commessi attraverso gli strumenti digitali. Tra i segnali da non sottovalutare figurano le critiche e le umiliazioni ripetute, l’isolamento da amici e familiari, il controllo di messaggi, password e spostamenti, le minacce e i ricatti. Anche le limitazioni dell’autonomia economica possono rappresentare un campanello d’allarme.

La guida contiene inoltre indicazioni per riconoscere queste situazioni e individuare i principali numeri e riferimenti a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

«Tolleranza zero verso molestie e discriminazioni»

«Contrastare la violenza contro le donne significa promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla conoscenza e sulla valorizzazione delle unicità di ogni persona», ha dichiarato Francesca Stacchiotti, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo Fs.

La manager ha ricordato che l’azienda ha adottato il principio della tolleranza zero verso ogni forma di molestia e discriminazione. Tra le iniziative già attivate figurano il Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e lo sportello di ascolto della Consigliera di Fiducia, dedicato alle persone del Gruppo.

Parità di genere, 14 società certificate

L’impegno del Gruppo Fs si estende anche alle politiche aziendali per la parità di genere. Attualmente sono 14 le società del Gruppo che hanno ottenuto la relativa certificazione, con un perimetro di applicazione delle politiche comuni che coinvolge oltre 70.000 persone.

Un riconoscimento che, secondo l’azienda, conferma il percorso avviato per promuovere una cultura organizzativa fondata sull’equità, sulle pari opportunità e sulla valorizzazione delle differenze.