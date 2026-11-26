Anthropic, SpaceX e Sk Hynix. Tre aziende, le tre quotazioni in Borsa più grandi della storia. Eppure, in questi giorni sono state sotto il loro prezzo di debutto. Non è una situazione allarmante per il momento, ma il trend solleva diverse domande, in particolare sulla tenuta degli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale.

Al momento, il produttore di chip coreano è sotto del 31%, l’azienda di Elon Musk del 14% e la società di Dario Amodei del 6%. Una prima spiegazione potrebbe essere cercata nel fatto che, nonostante le enormi somme di denaro raccolte, questi tre colossi del tech hanno collocato in Borsa solo una piccola quota del loro capitale. Una mossa che, come ricordato dal Financial Times, porta spesso ad una sopravvalutazione delle azioni.

I dubbi del mercato sulla corsa all’intelligenza artificiale

Un’altra causa rilevante potrebbe essere il tempismo poco fortunato. Negli ultimi anni, gli investimenti nell’intelligenza artificiale sono stati guida dall’euforia. Miliardi di dollari sono finiti nelle mani di aziende grandi e piccole che, però, non riescono a rientrare nei costi. Stanno iniziando a serpeggiare nel mercato, infatti, dubbi sulla sostenibilità economica e finanziaria della corsa all’intelligenza artificiale.

Secondo un rapporto di Gartner, una società di ricerca molto rispettata, gli investimenti nelle infrastrutture per l’IA arriveranno a 7.000 miliardi nel 2030, a fronte di ricavi dell’intera industria – sempre nella stessa data – non superiori a 3.600 miliardi. Un divario di oltre 3.400 miliardi, dunque, fra uscite ed entrate.

Una situazione potenzialmente grave per le aziende più piccole, ma che potrebbe colpire anche le big. SpaceX e Anthropic, infatti, dovrebbero chiudere l’anno con ricavi di circa 50 miliardi di dollari. Molto meno rispetto ad altri colossi del settore tecnologico come Google o Amazon. Le due società, inoltre, hanno anche preso impegni di spesa, Anthropic per 900 miliardi entro il 2045 e SpaceX per 235 miliardi da qui al 2030.

L’obbligo a crescere e le opzioni che non piacciono agli azionisti

Le società di Amodei e Musk, inoltre, devono continuare a crescere rapidamente, sia per vincere la corsa all’IA, sia per continuare a giustificare la loro valutazione. La liquidità che sono in grado di generare, però, non è sufficiente a coprire costi e investimenti di portata monumentale.

Le due aziende, quindi, devono tornare continuamente sul mercato dei capitali e se per imprenditori carismatici non è un problema convincere nuovi investitori, gli azionisti potrebbero non gradire le due disposizioni di Anthropic e SpaceX per raccogliere denaro, ovvero emettere nuove azioni, che andrebbe a deprimere il valore delle partecipazioni dei soci attuali, o collocare nuovo debito. Questa seconda opzione andrebbe ad aumentare i costi per il pagamento degli interessi e, di conseguenza, ad erodere i profitti, soprattutto in un periodi di tassi elevati.