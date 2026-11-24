Pirelli sbarca negli Stati Uniti con uno pneumatico «intelligente». I vertici del gruppo, il presidente esecutivo, Marco Tronchetti Provera, insieme al ceo Andrea Casaluci, al cto Piero Misani e al ceo per il Nord America Claudio Zanardo, hanno presentato questo prodotto di ultima generazione sul circuito del Las Vegas motor speedway attraverso un evento dimostrativo dedicato ad alcune delle sue applicazioni più avanzate, dalla frenata Abs al controllo di trazione.

La tecnologia Cyber tyre trasforma lo pneumatico da componente passivo a sistema intelligente. Un sensore collocato nella parte interna del battistrada raccoglie informazioni quali l’identificazione del pneumatico, la pressione, la temperatura e i dati accelerometrici.

Sensori e algoritmi: così la gomma dialoga con l’elettronica dell’auto

Tali dati vengono trasmessi tramite Bluetooth ed elaborati in tempo reale da software e algoritmi proprietari Pirelli, permettendo così allo pneumatico di interagire con l’elettronica del veicolo.

Questa tecnologia consente, per esempio, di ottimizzare il traction control, il controllo di trazione, adattandolo alle caratteristiche della specifica gomma montata e di cogliere tempestivamente il rischio di aquaplaning, dando alla vettura le istruzioni per intervenire. Nella frenata Abs, inoltre, la tecnologia fornisce dati sul punto di massima aderenza dello pneumatico permettendo di ridurre gli spazi di frenata.

C’è anche un altro livello di applicazione che è il monitoraggio delle infrastrutture stradali. I dati raccolti dagli pneumatici possono contribuire a individuare criticità e supportare la pianificazione della manutenzione. In prospettiva, questo ruolo è destinato a diventare ancora più importante con l’evoluzione della guida autonoma.

Essendo lo pneumatico l’unico punto di contatto tra il veicolo e la strada, Cyber tyre permette infatti di trasformare questa interazione in informazioni utilizzabili dall’auto.

Investimenti per 1,2 miliardi negli Usa: 1.000 nuovi posti di lavoro in Georgia

Alla presentazione sono intervenuti anche l’ambasciatore negli Usa, Marco Peronaci, e la console generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini. L’evento, che si è tenuto in occasione del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, di cui Pirelli è Global tyre partner esclusivo dal 2011, segue l’annuncio dello scorso settembre del piano pluriennale di investimenti negli Usa per circa 1,2 miliardi di dollari, destinato ad ampliare lo stabilimento di Rome, in Georgia, dove saranno prodotti anche pneumatici con la tecnologia Cyber tyre.

Questo rientra nel programma, al via dal 2027, che porterà la capacità produttiva del sito di Rome fino a circa 6 milioni di pneumatici car all’anno nel 2033 e alla creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro.

L’ampliamento, che prevede sia l’evoluzione della produzione robotizzata Mirs sia un nuovo impianto automatizzato per pneumatici premium, rafforzerà il ruolo di Rome come hub tecnologico per gli Usa, primo mercato High value al mondo.

Pirelli Cyber tyre e Pagani Utopia Roadster: la tecnologia che integra pneumatici ed elettronica di bordo

La collaborazione tra Pirelli e Bosch consente l’integrazione con l’elettronica del veicolo sicché le informazioni provenienti dallo pneumatico possono dialogare direttamente con sistemi quali Abs, Esp e controllo di trazione, contribuendo a renderne il funzionamento più preciso ed efficace in tempo reale.

Il Pirelli Cyber tyre è stato montato sulla Pagani Utopia Roadster, la prima vettura al mondo che ha questo equipaggiamento di serie in grado di dialogare direttamente con l’elettronica del veicolo, abilitando lo scambio di dati in tempo reale e nuove funzionalità avanzate in funzione della sicurezza e delle prestazioni.

Sull’Utopia Roadster ciascun pneumatico è dotato della tecnologia Cyber tyre, con un sensore che invia le informazioni ai sistemi di bordo: l’integrazione software consente alla vettura di utilizzare calibrazioni specifiche in funzione dello pneumatico montato e di intervenire anche sulla gestione della coppia in base alla tipologia e alla temperatura della gomma.

I sistemi di controllo possono così adattare le proprie logiche allo pneumatico installato, mentre il guidatore riceve attraverso l’infotainment informazioni dedicate.