Forlì era la città della seta. Le sue campagne, coltivate a gelso, fornivano la filiera dalla pianta, al baco alla filatura fino dalla seconda metà del XIX secolo. Forlì era anche la città della nobile famiglia dei conti Orsi Mangelli, casato nato intorno alla metà del Seicento.

All’inizio del XX secolo il ramo principale della famiglia era rappresentato dal conte Paolo Orsi Mangelli, già imprenditore serico. Lo sviluppo della scienza nel settore delle fibre artificiali offrì un’opportunità unica per lo sviluppo di una grande impresa nel campo del tessile sintetico.

Forlì, la città della seta e le origini dell’impero industriale degli Orsi Mangelli

Gli anni ’20 erano l’epoca d’oro del rayon, o seta viscosa, la fibra sintetica a base di cellulosa di legno. La nuova fibra tessile offrì inoltre l’opportunità ad Orsi Mangelli di salvare le sue imprese seriche, messe in forte crisi dal declino dell’industria tradizionale a causa delle conseguenze economiche della guerra e dalla crescente concorrenza dei prodotti asiatici, molto più economici.

SAOM, la nascita dell’impero Orsi Mangelli: rayon, cellophane e autarchia

Paolo Orsi Mangelli, insieme al padre Raffaele, fondò nel 1926 la SAOM (Società Anonima Orsi Mangelli) nella «città del Duce», Forlì, favorito anche dallo sviluppo dello scalo ferroviario cittadino. L’azienda servì nell’immediato ad assorbire buona parte della manodopera (in prevalenza femminile) delle industrie seriche in dissesto.

La prima produzione si concentrò sulle fibre in rayon, quindi dal 1929 la produzione si allargò al cellophane (con la partecipata Sidac-Società Italiana di Applicazione Cellulosa).

L’apice della produzione e dell’occupazione negli stabilimenti Mangelli furono raggiunti dopo la metà degli anni Trenta, come conseguenza delle politiche autarchiche del regime che spingevano fortemente i prodotti nazionali anche nel settore tessile e chimico.

La guerra per la «Mangelli» segnò la fine temporanea della produzione, a causa della difficoltà di reperimento delle materie prime e degli scioperi tra il 1943 e il 1944. Tuttavia i pesanti bombardamenti sulla «città di Mussolini» risparmiarono i macchinari della SAOM, che fu in grado di riprendere le attività molto lentamente.

Dalla SAOM all’OMSA: rayon, nylon e la nascita del «Forlion»

La svolta, una sorta di «seconda vita» della Mangelli avvenne poco più tardi, nel 1953. Già dal 1940 Mangelli aveva fondato a Faenza una consociata della SAOM semplicemente anagrammando l’acronimo in OMSA (Orsi Mangelli Società Anonima) che produceva calze utilizzando rayon di cellulosa.

Nel dopoguerra l’azienda iniziò a produrre un filato nato poco prima del conflitto, il nylon, brevettato nel 1935. Acquisendone la formula, iniziò la produzione delle calze e dei filati in «Forlion», il nome commerciale che Orsi Mangelli diede alla fibra sintetica prodotta nello stabilimento di Faenza, in onore della sua città, Forlì.

Nel secondo dopoguerra Mangelli inaugurò un sistema produttivo integrato, con la SAOM che produceva la materia prima e la OMSA incaricata della lavorazione. Erano gli anni della piena occupazione delle due aziende: SAOM contava circa 2.500 dipendenti e OMSA oltre 1.000, risultando la prima azienda della provincia per numero di addetti.

Erano anche gli anni del massimo successo commerciale, con il marchio che diventò un’icona della moda femminile anche grazie al battage pubblicitario di «Carosello», con testimonial le gemelle Kessler e Don Lurio. Lo slogan «Omsa, che gambe!» è rimasto a lungo nella memoria collettiva degli italiani.

La crisi petrolifera, il declino della SAOM e l’eredità del «re del trotto»

Sarà la crisi petrolifera seguita allo shock del 1973 a far tramontare l’impero del conte Mangelli, ormai novantenne. Basato su derivati del petrolio, il nylon fu soggetto ad un sensibile aumento dei costi che, unito ai risultati delle lotte sindacali dell’inizio del decennio, fece erodere i profitti del colosso delle fibre sintetiche.

La SAOM, inoltre, era un’azienda ormai obsoleta. Negli anni era rimasta ancorata alla produzione di fibre giunte al tramonto, come il rayon, e non aveva la possibilità di competere con colossi come Montedison, che avevano investito grandi capitali in ricerca. Alla morte di Paolo Orsi Mangelli nel 1977 la SAOM scomparve per sempre, lasciando per anni il suo scheletro eroso dal degrado in pieno centro a Forlì.

Solo intorno al 2000 è iniziata la riqualificazione dell’area, resa particolarmente complicata dalla necessità di bonifica di un terreno inquinato da decenni di utilizzo di sostanze chimiche.

La OMSA fu ceduta al leader mantovano delle calze Golden Lady, che ne detiene ancora oggi il marchio, mentre lo stabilimento di Faenza chiuse nel 2012 dopo essere stato sempre più ridimensionato negli anni, soffocato definitivamente dalla delocalizzazione.

Paolo Orsi Mangelli, il «re del trotto»: la legge sull’ippica e i purosangue campioni

Paolo Orsi Mangelli è ricordato anche per la grandissima passione per l’ippica, tanto da essere stato soprannominato il «re del trotto».

Dal suo allevamento di purosangue uscirono negli anni ’50 grandissimi campioni come Tornese e Crevalcore e fu fautore nel 1942 di una legge (detta «Legge Mangelli») sulla riforma del settore dell’ippica, che destinava parte dei proventi delle scommesse agli allevatori equini al fine di sostenerli economicamente e dare slancio al settore.

Ancora oggi, il 1°novembre di ogni anno, si disputa il «Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli» per cavalli trottatori di 3 anni. Orsino era il figlio del conte Paolo. Il trofeo è dedicato anche a lui da quando morì nel 1977, lo stesso anno di suo padre.