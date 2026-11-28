Questo Cameo nasce dopo una serata a Torino, al teatro Astra, per assistere a una pièce teatrale su come andava il (losco?) mondo patrizio negli Ottanta e Novanta del XX secolo, e pure parlare di IA nell’attuale periodo di transizione, con traguardo 2050.

Il Patriziato, al potere da sempre, non ha ancora capito che l’attuale loro complicato modello organizzativo, basato su ruoli di pesante «intermediazione patrizia», sarà via via sostituito dal modello organizzativo piatto di IDEA + IA + NCS ove si paga, il giusto, solo chi fa un «lavoro prodotto». (Le attività burocratico-fighette, proprio perché sono ripetitive, banali, spesso finte, le fa IA).

Inutile inventarsi stravaganti etiche applicative solo per difendere l’attuale inefficiente modello patrizio e rifiutare IA, concepito come strumento da sempre usato per abbattere il costo del lavoro operaio: «lavorare meno ed essere più efficienti».

Negli anni Ottanta-Novanta, l’automazione e i robot d’officina e di magazzino hanno in gran parte eliminato il lavoro operaio specializzato, colpendo a morte un’intera classe sociale, ora che tocca ai figli-nipoti dei patrizi essere sostituiti da IA scatta la difesa a prescindere. Inaccettabile.

Jensen Huang, il caso Nvidia e il potere sulle filiere: il ruolo dei CEO polimati

Parliamo ora dell’emblematica telenovela digitale di Jensen Huang. All’insaputa dei più, costui non è stato solo il fondatore e il CEO di Nvidia, ma anche il CEO (coperto) della futura intera filiera IA americana.

È un ruolo molto raro nella storia di qualsiasi tipo di business. Ricordo pochi casi simili, tutti del primo Novecento: John Rockefeller, filiera petrolio, Andrew Carnegie, filiera acciaio, Cornelius Vanderbilt, filiera ferrovie e navigazione, Walt Disney filiera intrattenimento. Allora erano definiti robber barons (baroni ladri) perché lo erano, come lo sono i loro figli e nipotini attuali. Niente di nuovo.

Stesso discorso vale per Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, per le rispettive filiere logistico-digitali.

Jensen Huang è stato pure, insieme a Elon Musk, tra i primi CEO polimati, nell’accezione del modello organizzativo di IDEA.

Secondo IDEA, nel 2050 al potere di qualsiasi organizzazione umana ci saranno solo CEO polimati, questi sì, giustamente, strapagati.

Il CEO polimata è un individuo attrezzato culturalmente e professionalmente per gestire non solo organizzazioni umane, ma complesse e articolate filiere, nate assemblando ruoli e business diversi che si interconnettono, creando giganteschi monopoli, costruiti però da singole realtà private, grazie all’eliminazione di tutte le attuali attività di intermediazione.

Il CEO polimata al vertice del monopolio sarà un primus inter pares che, grazie alla sua leadership naturale, ha distrutto tutti i colli di bottiglia e i tabernacoli secondari, creati dagli intermediari, di cui si è infine liberato.

I complicatissimi contratti del nostro tempo saranno sostituiti dalla stretta di mano fra leader, come avveniva in passato. Ho l’età per ricordare ciò che avveniva al Foro Boario di Carrù negli anni Cinquanta del Novecento, quando gli animali più pregiati – il mitico Bue Grasso – venivano comprati dandosi la mano con una certa tecnica, usando parole chiave e sguardi che valevano più di qualsiasi contratto legale, notarile e assicurativo depositato.

In questo senso, Huang in Ndivia era insostituibile, perché la complessa rete di fornitori di componenti IA era caratterizzata dal loro ruolo strategico in termini di interconnessioni, non solo produttive, ma anche di sviluppo prodotto e di gestione finanziaria comune, operando quindi con pari dignità manageriale.

E infatti gli azionisti, ma soprattutto le persone chiave di Nvidia hanno imposto al Board di ripristinarlo nella sua posizione di fondatore-CEO. Imbarazzante.

Riflettiamo sul futuro della IA americana. Che la mitica Bolla IA possa scoppiare o sgonfiarsi potrebbe ormai essere irrilevante, perché in corso d’opera la partita ha cambiato segno. E non è per nulla chiusa, tutto è in movimento. Ricordiamo che siamo già entrati, spesso a nostra insaputa, nel periodo di transizione IA proiettato al 2050. E ci siamo entrati senza conoscere ancora le regole del gioco.

Ma chi potrebbero essere stati i mandanti del caso Huang?

America, Cina ed Europa: la sfida tra IA a sistema chiuso e sistema aperto

Probabilmente dei senza nome, quelli che l’indimenticabile amico Angelo Codevilla chiamava la Ruling Class dem–rep (già apparato politico-industriale-militare-digitale americano).

Questo significa forse che l’America, cavallo di razza del business mondiale, ha scelto di fare la mossa del cavallo, verso l’alto e poi lateralmente, solo per difendere quelli perennemente dietro al Trono?

Questa mossa significa scegliere, per sempre, IA a sistema chiuso, in totale contrapposizione a IA a sistema aperto già adottata dalla Cina di Xi Jinping? E alla quale si accoderanno gran parte dei Paesi dell’Oriente e del Sud del mondo? In un prossimo Cameo ne parleremo più diffusamente.

Chiediamoci: questa soluzione è nell’interesse del popolo americano? E poi: che sarà dell’Europa al tempo di IA ?

Ci rendiamo conto che a questo punto l’Europa, non può più campare nascondendosi dietro al ridicolo ruolo etico di normare senza possedere ? Se non farà rapidamente delle scelte, vivrà in un perenne dilemma leadership sognata vs followership reale, come già succede da una ventina d’anni.

Il dilemma è secco: o deciderà, serenamente, di accettare di essere follower, seppur strategico, dell’America, oppure scegliere l’opzione IA a sistema aperto, negoziando quindi una followership con la Cina, come hanno già fatto 26 Paesi. Tertium non datur.

Europa, la scelta per il 2050: custodire la «fiamma» e investire in nuove leadership

Proviamo a ragionare, come suggerisce IDEA, non da analisti, condizionati dal breve, ma da scenaristi, ponendoci in un’ottica 2050.

Non ci sono dubbi, noi europei abbiamo una sola possibilità, questa sì etica: custodire la fiamma, come stile di lavoro e di vita.

La fiamma è l’unico aspetto nobile che ancora ci è rimasto!

Che significa? Significa proteggere ciò che dà senso, energia, direzione, al quotidiano, evitando che si spenga sotto il peso della routine e delle difficoltà che via via emergeranno.

Significa la cura delle radici, tenendo vivi i valori, le relazioni, le convinzioni essenziali senza lasciarli svuotare dall’abitudine del guadagno facile.

Significa praticare costanza e misura per proteggere la fiamma, ripararla dal vento, non alimentarla con combustibili che brucino all’istante.

Significa trasmetterla in continuazione, facendola arrivare accesa a chi viene dopo, come accadeva nell’antica Grecia durante le gare della lampadedromia.

Riportandolo all’oggi, questo significa custodire la fiamma del fare management al tempo di IA e al tempo dei modelli organizzativi piatti.

Lo accettiamo? Siamo disposti a sacrificare alla bisogna parte del nostro (eccessivo?) tenore di vita?

Mi spiace dirlo ma le attuali leadership patrizie europee, dove l’egoismo personale e l’egoismo di casta la fanno da padrone, non mi paiono strutturate per gestire una transizione con queste diversità culturali e tecniche rispetto all’esistente. E pagarne i relativi prezzi.

È il momento di grandi scelte, di dismettere leadership non solo vecchie ma inadeguate, investire in nuove leadership. Mi auguro che la Gen Z e limitrofe abbandonino la perenne adolescenza nella quale sono immerse e assumano la leadership del mondo, che sarà il loro.

Quando a 13 anni persi mio papà, che di anni ne aveva 41, divenni immediatamente adulto. Prosit!

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