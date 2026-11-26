Sarà dedicata alle nuove frontiere della ricerca scientifica e tecnologica la giornata inaugurale della terza edizione del World Health Forum Veneto, in programma da oggi a sabato 28 novembre al centro congressi Padova Congress. Intelligenza artificiale, neuroscienze computazionali e tecnologie quantistiche applicate alle scienze della vita saranno i temi al centro della prima sessione, che riunirà studiosi e ricercatori provenienti da alcune delle più prestigiose istituzioni scientifiche internazionali.

L’apertura e i saluti istituzionali

Il taglio del nastro, previsto alle 10, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni. Interverranno il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, il ministro della Salute Orazio Schillaci, in collegamento, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il sindaco di Padova Sergio Giordani, la rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli, il presidente della Fondazione Cariparo Rosario Rizzuto e il presidente della Camera di commercio di Padova Antonio Santocono.

«Il World Health Forum Veneto a Padova è una preziosa occasione di confronto tra istituzioni, università, ricerca e mondo sanitario», sottolinea Lorenzo Fontana, evidenziando come le nuove tecnologie offrano importanti opportunità anche in ambito medico. Una prospettiva che, secondo il presidente della Camera, deve mantenere sempre al centro la persona e i bisogni dei pazienti, affinché il progresso scientifico si traduca in risposte concrete. Un appuntamento che conferma inoltre il ruolo del Veneto nell’innovazione e nella sanità.

La partecipazione al Forum è gratuita e aperta alla cittadinanza, previa registrazione sul sito ufficiale worldhealthforum.it.

La prima giornata tra intelligenza artificiale e neuroscienze

La mattinata di oggi si aprirà con l’introduzione di Giorgio Palù, presidente del Comitato scientifico, e i saluti istituzionali. Alle 10.30 Gino Gerosa, assessore regionale alla Sanità, affronterà il tema dell’invecchiamento, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità economica del sistema sanitario pubblico. Alle 11 prenderà il via la prima sessione, dedicata alle applicazioni del calcolo quantistico, all’imaging metabolico e cerebrale e all’intelligenza artificiale nelle neuroscienze, con contributi di esperti delle università di Padova, Ulm, Göteborg e Berlino e della startup Algorithmiq.

Nel pomeriggio, il programma proseguirà con tre sessioni dedicate alle basi neurali della cognizione e della coscienza, alla prevenzione e alla sanità pubblica e ai meccanismi della neurodegenerazione. Tra i temi affrontati, la memoria, lo studio della coscienza nei pazienti, i fattori di rischio modificabili, le vaccinazioni, la diagnosi precoce e le nuove prospettive terapeutiche per le malattie neurodegenerative. Il confronto coinvolgerà ricercatori e professionisti di università, ospedali e centri di ricerca italiani e internazionali. I lavori si concluderanno alle 18.40.

Dieci sessioni e 70 scienziati coinvolti

Promosso da Regione del Veneto, Camera di Commercio di Padova, Fondazione Cariparo, Comune di Padova e Università di Padova, il World Health Forum Veneto propone complessivamente dieci sessioni di approfondimento, tavole rotonde e un concerto. Sono 70 gli scienziati coinvolti, in rappresentanza di 33 istituzioni scientifiche internazionali, tra università, centri di ricerca, ospedali e aziende sanitarie.