Francesca Albanese ha lasciato il Costa Rica. «Sono fuori dall’aeroporto. Finalmente. Grazie a tutte e tutti coloro che mi hanno offerto il loro aiuto», ha twittato ieri su X la relatrice dell’Onu per i territori palestinesi. «Addio, popolo di Costa Rica. Addio, per ora. Tornerò, lo prometto, quando Costa Rica tornerà a essere libera», ha aggiunto.

Atterrata nel Paese centroamericano per ricevere un riconoscimento universitario, la diretta interessata era stata fermata all’aeroporto dalle autorità per l’immigrazione, che l’avevano tacciata «di legami con atti terroristici»: un’accusa respinta dalla Albanese. Lo stallo si è protratto fino a ieri, quando la relatrice è riuscita a imbarcarsi su un aereo per il Messico.

«La dott.ssa Francesca Albanese ha appena lasciato l’aeroporto di Juan Santamaría, in Costa Rica, in direzione Città del Messico», ha riferito la Farnesina, per poi aggiungere: «L’ambasciata d’Italia a Città del Messico ha informato tempestivamente le autorità messicane al fine di facilitare ogni operazione d’ingresso della connazionale nel Paese».

Poche ore prima, la stessa Farnesina aveva annunciato che la relatrice aveva potuto lasciare l’aeroporto «grazie all’interessamento dell’ambasciata d’Italia in Costa Rica e al pronunciamento favorevole della Corte Suprema costaricense».

L’assistenza dell’Italia e le accuse al governo Meloni

Insomma, il governo Meloni ha aiutato la Albanese a uscire dalla situazione in cui si era ritrovata in Costa Rica. Parliamo dello stesso governo che la relatrice, a ottobre 2025, tacciò di complicità con quello che lei definisce il «genocidio» israeliano.

«L’Italia, terzo maggiore esportatore verso Israele nel periodo 2020-2024, ha sostenuto di rispettare gli obblighi legali di cessare tali esportazioni, pur mantenendo in vigore gli accordi esistenti e adottando un atteggiamento di non interferenza riguardo al transito. Tali condotte, a fronte di obblighi chiari e preoccupazioni crescenti, denotano l’intento di agevolare i crimini israeliani», scrisse in un rapporto, riferendosi all’export di armamenti.

«Nel gennaio 2024 la Corte internazionale di Giustizia ha riconosciuto un rischio di genocidio. Ciò ha fatto scattare l’obbligo per l’Italia di interrompere il commercio, in particolare di armi, con Israele. Finché non lo farà, violerà il diritto internazionale e sarà complice dei crimini che Israele sta commettendo», rincarò la dose, parlando con Repubblica.

Ciononostante, quel governo così cattivo ha alla fine contribuito a farla venir fuori dallo stallo costaricano. È vero che, su Instagram, la relatrice ha espresso gratitudine all’ambasciata italiana in Costa Rica. Però un ringraziamento specifico ai vertici della Farnesina avrebbe magari potuto anche farlo.

Le accuse di Pd e campo largo a Tajani

Tanto più che, l’altro ieri, vari esponenti del campo largo avevano prontamente accusato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di non aver garantito assistenza alla relatrice.

«Albanese è cittadina italiana: il ministro Tajani non può restare a guardare», aveva tuonato la deputata del Pd Laura Boldrini. «Tajani tace», aveva affermato il collega dem Arturo Scotto, per poi bollare il titolare della Farnesina come «un servo, non un ministro».

E invece, Tajani si è mosso, fornendo assistenza alla Albanese. Non solo. Il ministro degli Esteri ha anche fatto sapere di aver più volte sollecitato il Costa Rica a concederle l’ingresso.

La bottiglia d’acqua nella foto e il marchio Evian

Forse la relatrice dell’Onu avrà avuto altri pensieri per la testa, che le hanno impedito di mostrare un minimo di gratitudine al governo Meloni.

«Non mi hanno nemmeno chiesto se volessi dell’acqua, del cibo», aveva d’altronde raccontato l’altro ieri, riferendosi alle autorità del Costa Rica. Eppure, in un’immagine da lei stessa postata in cui è ritratta nell’aeroporto Juan Santamaría, la diretta interessata ha vicino a sé una bottiglia d’acqua minerale.

Va detto che è quasi vuota: quindi non sappiamo se l’avesse portata con sé in precedenza o se le sia stata alla fine consegnata in loco. Lascia comunque perplessi la marca. Salvo errore, sembrerebbe si tratti infatti di Evian: marchio detenuto da Danone.

Quella stessa Danone che è stata più volte oggetto di esortazioni al boicottaggio anti-israeliano da parte di vari gruppi di attivisti (come Gaza.nu) in ragione della sua partecipazione azionaria nello Strauss Group: un’azienda alimentare israeliana accusata di sostenere le forze militari dello Stato ebraico.