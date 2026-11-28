Già finite le piazze dei giovani? Già sparite le proteste della Generazione Z, della Generazione Alpha e della Generazione Gaza (quando c’è da vellicare il malcontento a fini elettorali la fantasia e il marketing non hanno limiti)? Un mese fa le nostre città erano invase da adolescenti in assetto rivoluzionario. O, se si vogliono chiamare le cose con il loro nome, da guerriglia urbana.

I giornali e le televisioni dispensavano analisi pensose, sociologie del malessere, geopolitiche della rivolta. In Francia, all’indomani della visita di Leone XIV che ha stupito il mondo per l’inattesa partecipazione giovanile, sono curiosamente apparsi i casseurs a prevalente trazione islamo-marxista. Da noi si è palesato il «Movimento 17 ottobre», intitolato alla data del blitz più dirompente.

Piazze distrutte, negozi assaltati, centri storici incendiati. Decine di arresti di minorenni e di esponenti delle forze dell’ordine feriti e portati in pronto soccorso. Però, i ragazzi andavano ascoltati. Compresi. Avevano le loro buone ragioni.

C’erano il carovita e il costo dei carburanti che saliva. E anche quello degli affitti di Milano e Bologna. Le scuole fatiscenti. I voti e il ritorno dell’istruzione selettiva. Mancavano solo lo Stato imperialista delle multinazionali, l’invasione delle cavallette e il campionario delle sciagure sarebbe stato completo.

Un mese dopo sembra tutto finito. E il bisogno di ascoltare i giovani, segnalato da Mario Draghi e Sergio Mattarella che aveva trasformato l’Italia in un unico «gigantesco orecchio» (Salvatore Merlo scripsit)? E la necessità di aiutarli a «disegnare il futuro», perorato dal presidente della Repubblica?

I giovani non sono «contenitori da riempire», ammoniva sempre Re Sergio. Certo che no. Magari dei serbatoi di voti cui attingere, pilotandoli tutti i venerdì a sventolare la bandiera della Palestina per le cui sorti trepidano da mattina a sera.

Quando si parla di giovani, l’ipocrisia, lo storytelling e il buonismo dei papi, anzi, del papà-amico, superano i livelli di guardia. E può essere salutare un pizzico di disincanto. Non si vogliono certo rimpiangere gli assalti alle vetrine del lusso, quanto affermare che se ci sono ragioni reali di malcontento è giusto manifestarle nelle modalità della convivenza civile e possibilmente lontano dalla melassa della demagogia con vista sulle urne.

Non sappiamo nel dettaglio come siano evolute le cose in Francia o nell’India del Partito degli Scarafaggi. Sappiamo che alla vittoria alle elezioni della Lista studentesca che in Serbia ha democraticamente rovesciato la dittatura di Aleksandar Vučić che durava da oltre un decennio, i nostri media hanno dato scarso risalto.

Da noi, invece, la rivolta coccolata dai campolarghisti sembra essere sorprendentemente rientrata nel giro di un paio di settimane. Certo, Youssef Siher, il sobillatore del «Movimento 17 ottobre» che definiva il massacro del 7 ottobre 2023 ordito da Hamas «un atto rivoluzionario di decolonizzazione», è indagato a piede libero, nonostante la Procura gli contesti l’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo.

Su Mohammad Hannoun, attualmente detenuto con l’accusa di aver finanziato Hamas, si attende per il 1º dicembre la decisione del Gup di Genova. Bisognerà, dunque, continuare a sorvegliare le prossime iniziative della galassia fondamentalista islamica.

Tuttavia, sembra che le proteste nelle nostre città siano lentamente tornate nell’alveo della democrazia. Senza esagerare con l’ottimismo, forse l’osteggiato ultimo decreto sicurezza sta dimostrando di funzionare nell’applicazione delle misure di controllo delle diverse «avanguardie rivoluzionarie».

Messi sotto osservazione i maranza, gli incappucciati e Askatasuna, le piazze hanno perso la loro carica violenta e distruttiva? E forse, sempre contenendo l’ottimismo, anche la norma inserita nella prossima legge di bilancio di un’imposta sostitutiva dell’1% fino a 2.500 euro sull’incremento dei guadagni degli under 30, potrebbe presto sortire effetti benefici.

Tutto risolto, dunque? Certamente no. Il mondo giovanile rimane attraversato da inquietudini profonde e non omologabili perché connaturate con la condizione stessa dell’età. È di queste domande più che degli slogan orecchiati sull’inflazione o sul genocidio di Gaza che i veri maestri devono mettersi in ascolto.

Solo pochi giorni fa, durante la visita nell’Argentina dove il suo predecessore non aveva voluto tornare, al milione di ragazzi assembrati presso il Monumento a los Españoles di Buenos Aires, Leone XIV ha detto: «Anche voi siete chiamati a stare in piedi davanti agli idoli del nostro tempo. Non inginocchiatevi davanti a ciò che non può darvi vita! E se mai siete caduti, rialzatevi! Non permettete a nulla e a nessuno di togliervi la libertà che Dio vi ha dato».

E ancora: «A ciascuno di voi vorrei dire: c’è posto per te nella Chiesa! Con le tue domande, le tue ferite e la tua storia. Questa è anche casa tua. Non devi fingere che sia tutto a posto né aspettare di avere una vita a posto per avvicinarti. E a te, che pensi sia già troppo tardi per ricominciare, vorrei dire: benvenuto! Non importa chi tu sia o cosa tu abbia fatto: Gesù Cristo ti conosce, ti ama e vuole che tu sia vicino a Lui».

Curiosamente, anche di questo intervento di Prevost si è avuta scarsa eco in Italia. Sarà mica perché è un tipo di «ascolto dei giovani» diverso da quello invocato dal partito mediatico di prevalente trazione bergogliana?