Lobbying diretto sulle istituzioni; interventi mirati alle elezioni europee del 2024 e alla formazione della nuova Commissione; azioni legali, o minaccia di azioni legali, promosse contro Stati membri e altre istituzioni dell’Ue se non si osservavano politiche green e in tema di immigrazione.

Sono alcune delle attività di influenza esercitate da Ong che hanno ottenuto soldi pubblici per spingere l’agenda Ue. Contratti del programma Life, gestiti dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (Cinea) e da programmi pro migrazione, ma è solo un assaggio perché la costellazione delle no profit è vasta quanto nebulosa.

Oggi all’Eurocamera viene presentata la relazione finale dello Scrutiny working group (Swg), un gruppo di lavoro costituito all’interno della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

Il suo mandato è verificare che i contratti tra l’Ue e le Ong non contenessero forme di influenza indebita, ovvero che il denaro elargito dalla Commissione non fosse servito a finanziare attività di lobbying/pressione diretta verso eurodeputati, altri uffici della stessa Commissione e altre istituzioni per condizionare l’iter di alcuni dossier legislativi.

«Invece, molte Ong dichiaravano apertamente sui portali dell’Unione che avevano destinato fondi a tale scopo», è una delle conclusioni a cui è giunto il documento di lavoro finale affidato a Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, con il sostegno del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), e a Dirk Gotink per il Ppe.

Le lobby Ue

La questione era nata dopo che il 22 gennaio 2025 un’inchiesta del quotidiano olandese De Telegraaf aveva denunciato che per anni la Commissione europea avrebbe finanziato organizzazioni ambientaliste incaricandole di fare lobbying a favore del Green deal, voluto dall’allora vicepresidente esecutivo Frans Timmermans. Anche la Corte dei conti europea aveva sollevato dubbi sulla trasparenza dei fondi.

Fidanza aveva presentato la richiesta di istituire una Commissione d’inchiesta, raccogliendo 220 firme di eurodeputati da diversi gruppi politici. Invece, a giugno 2025 venne istituito Swg. Anziché un solo contratto l’anno, come consente la procedura ordinaria di controllo a campione, il gruppo di lavoro ne ha richiesti alla Commissione ed esaminati 119. Sempre troppo pochi, ma è un notevole passo avanti e la verifica ha evidenziato dinamiche inquietanti.

I contratti analizzati erano sovvenzioni di funzionamento: non pagano un progetto preciso, con obiettivi e spese tracciabili, ma tengono in piedi l’organizzazione nel suo insieme, purché persegua un obiettivo delle politiche Ue.

«Su 119 contratti esaminati, 63 contengono clausole che presentano un rischio reputazionale, per un ammontare di 41.258.210,77 euro di finanziamenti pubblici. Significa che più della metà dei contratti analizzati prevedeva, in modo esplicito, attività di influenza diretta verso le istituzioni europee pagate con denaro dei contribuenti. Attività concentrate sul Green deal e policy pro immigrazione. Nelle audizioni dello Swg, i funzionari della Commissione e delle sue agenzie non sono stati in grado di presentare una rendicontazione di tali attività», si legge nella relazione.

Il sostegno sul Green deal

In tema di Green deal, su 56 contratti esaminati, 37 (66,1%) dal valore di 19.614.968,45 euro erano a rischio reputazionale; in tema immigrazione, su 63 contratti, quelli a rischio reputazionale erano 26 (41,3%) dal valore di 21.643.242,32 euro. Tra i «green», c’era Wetlands International – European Association, impegnata a salvaguardare e ripristinare le zone umide, che per il 2024 aveva ottenuto un contributo Ue di 699.960 euro, con un contratto di lavoro che prevede riferimenti espliciti alle attività di lobbying.

Sempre per il 2024, la rete Zero Waste Europe che promuove la transizione verso un’Europa a rifiuti zero ha ricevuto un contributo Ue di 501.280 euro e si vanta: «Abbiamo influenzato attivamente le elezioni del Parlamento europeo». Il suo portale riporta le attività di advocacy svolte in passato rivolte agli eurodeputati.

Stichting Fern, che «promuove la giustizia ambientale e sociale, concentrandosi sulla protezione delle foreste», nel 2024 ha ricevuto 245.000 euro per fare lobbying. «Il nostro team di 20 persone (+2 stagisti) lavorerà per influenzare oltre tre dozzine politiche fondamentali per le priorità Life», annunciava senza imbarazzo.

L’appoggio delle Ong all’Ue sull’immigrazione

Non va meglio sul settore migrazione. Migrant Voices Heard, per il contratto dal dicembre 2021 a novembre 2023, ha ottenuto dalla Ue 726.713,51 euro «per rafforzare aree di capacità di primaria importanza per la partecipazione politica dei migranti, come la pianificazione di azioni comunitarie, l’advocacy, la comunicazione strategica, la prevenzione del razzismo. […] L’intervento si basa sulla comprensione dei migranti come agenti di cambiamento».

Il progetto Empowering migrant voices for local integration and inclusion (Emv-Lii) ha ottenuto 1.556.339,42 euro per il periodo marzo 2024 – febbraio 2027, ed è ancora in corso. L’obiettivo: «consentire e ampliare la partecipazione dei migranti alla coprogettazione e alla coattuazione di strategie locali di integrazione in Austria, Germania, Grecia, Italia, Slovenia, Croazia e Lussemburgo».

La relazione che viene presentata oggi inaugura un’operazione di trasparenza sulla gestione pregressa dei fondi Ue e ha l’obiettivo che «per la programmazione pluriennale 2028-2034 queste attività di pressione indebita finanziata con fondi pubblici non si possano ripetere, attraverso un sistema di regole e controlli più stringente», dichiarano Fdi ed Ecr.