Il nuovo decreto Bollette ce lo spedisce dalla Germania il cancelliere Friedrich Merz. A dargli retta per arrivare ad emissioni zero (l’albagia della baronessa Ursula von der Leyen) noi dovremmo spendere 473 miliardi.

Merz è convinto che dove non può il Patto di stabilità (a imbalsamare i bilanci dei concorrenti europei) possa il cosiddetto Ets2 a congelare famiglie, trasporti e sistema delle piccole imprese. La faccenda è complicata: è il solito labirinto burocratico che Bruxelles costruisce per giustificare la sua esistenza in vita. Detto in soldoni, si tratta di far pagare una tassa sulle emissioni di Co2 ai trasporti, alle famiglie che si scaldano e consumano la corrente e alle piccole imprese.

È quasi una fotocopia del famigerato sistema Ets1, ma con qualche differenza. L’impatto disastroso sui conti, però, è lo stesso. Dunque, giusto per comprendere le convulsioni burocratiche di questa Europa, con le tasse verdi applicate ai consumi familiari si alimenta anche un fondo che dovrebbe intervenire ad aiutare gli europei che non hanno i soldi per scaldarsi o accendere la luce.

Neppure il più abile biscazziere del gioco delle tre carte è mai arrivato a tanto. Eppure, Merz pretende un’immediata applicazione dell’Ets2.

La lettera che ha inviato alla sua connazionale e compagna di partito Von der Leyen è perentoria: «Le imprese europee dei settori energetico e industriale hanno costruito i propri modelli di business sulla prospettiva di segnali affidabili sul prezzo della CO2», dunque nessun rinvio.

Persino Greta Thunberg ha mollato la crociata ambientalista

In questi giorni ad Antalya, in Turchia, va in scena la «Flop 31» (sarebbe «Cop», la mega riunione sul clima, ma non ci è andato nessuno di quelli che contano, e il presidente-dittatore turco Recep Tayyip Erdogan, aprendo i lavori, si è vantato della scoperta di nuovi giacimenti di petrolio nel Gabar) e per i catastrofisti è un brutto clima.

Perfino la pasionaria verde Greta Thunberg, quando le hanno fatto vedere un video con i ragazzi di Berlino che inscenavano l’ennesimo Friday for Future, i sit-in climatici che le hanno dato notorietà, s’è messa a ridere commentando: ma che, lo fanno ancora? Passare da Greta a ingrata è un attimo.

Ma Merz non molla nonostante la sua ministra dell’Economia e dell’Energia, Katherina Reiche, spinga per allentare le regole sul carbonio e prorogare le quote gratuite di emissione per l’industria.

Perché lo fa Merz? Per un motivo semplice. Mentre l’Ets1 colpisce direttamente le industrie energivore, l’Ets2 ha un effetto a lento rilascio: aumenta l’inflazione, frena i consumi, rende antieconomico avere una casa, incide sulle piccole aziende.

All’Italia fa più danno dell’Ets1, atteso che da sempre Giorgia Meloni chiede anche un allentamento sulla tassazione del carbonio industriale con Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, che è stato esplicito: «Ci dica l’Ue se vuole o no continuare ad avere un’industria».

La partita italiana sulle emissioni di gas serra

L’Italia, all’ultimo Consiglio europeo, aveva chiesto di spostare l’entrata in vigore dell’Ets2 al 2030; il compromesso s’è raggiunto sul 2028, e però l’Italia ha creato un cartello che conta su Polonia, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Romania e Slovacchia.

La partita si gioca nel Parlamento europeo, che deve decidere entro dicembre, intanto però una prima «botta» all’idolatria green c’è stata: sono state estese le quote di certificati gratuiti di emissione. Ormai è convinzione di molti che sulla guerra alla CO2 si siano fatti errori sesquipedali.

Gli ultimi dati Eurostat dicono che le emissioni di gas serra generate dalle attività economiche in Ue sono diminuite dello 0,5% nel secondo trimestre del 2026 rispetto ai tre mesi precedenti, mentre il Pil è aumentato dello 0,8%. I più risparmiosi sono le forniture di elettricità, gas, vapore e aria condizionata (-0,44 punti percentuali), le famiglie (-0,22 %) e i trasporti (-0,01 %). Sono le attività che l’Ets2 vorrebbe colpire.

Se i dati si confrontano con lo stesso periodo di un anno fa, emerge invece che le emissioni sono aumentate dell’1,4%, mentre il Pil è cresciuto dell’1,5%. L’inseguimento delle emissioni zero per l’Italia sarebbe un’inutile catastrofe economica.

Le utopie Ue sulla CO2

Secondo il gruppo internazionale di ricerca Netzero, che ha costruito un simulatore sugli andamenti climatici e delle emissioni sotto la direzione di Bjorn Lomborg, l’Italia è responsabile dello 0,59% delle emissioni globali odierne e dello 0,30% delle emissioni previste per il resto del secolo.

Raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050 consentirebbe di ridurre le emissioni globali di questo secolo dello 0,19%, e la temperatura di appena 0,00283 gradi entro il 2100, a fronte di un costo per l’Italia di 473 miliardi di euro!

Una follia, come sostiene appunto Lomborg nel suo ultimo libro Falso allarme, dove «certifica» che l’accordo di Parigi, nello scenario migliore, consentirebbe di raggiungere appena l’1% di quanto promesso dai politici (ovvero contenere l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi), a fronte di un costo di 1,2 miliardi di dollari l’anno. Forse si capisce perché ad Antalya, in piena Cop 31, Erdogan eriga un monumento al petrolio.