Orsini risponde allo sciopero generale della Cgil rilanciando la mobilitazione oltreconfine. Nel giorno dei cortei – con la stessa Cgil che rivendica «un milione e mezzo di persone» in oltre 100 piazze e un’adesione media al 60% – il presidente di Confindustria Emanuele Orsini coglie l’occasione per lanciare un appello a cambiare scenario.

La replica di Emanuele Orsini allo sciopero: portare i cortei in Europa

A margine dell’incontro su «Automotive Made in Italy e Motor Valley» tenuto alla Ducati di Bologna, Orsini dichiara: «Bene i cortei in Italia, ma facciamoli in Europa perché forse l’Italia oggi è l’unica che ha le idee chiare in Europa». Con queste parole il leader degli industriali invita gli operai italiani a unire le forze con i colleghi del resto del continente.

Pur riconoscendo che «lo sciopero è un diritto, per l’amor di Dio», Orsini precisa subito che ora occorre anche «salvaguardare la produttività», quasi a sminuire il valore della protesta nazionale.

Crisi dell’automotive, neutralità tecnologica e concorrenza cinese

Il discorso di Orsini si inserisce in un più ampio attacco ai modelli europei. A Bologna il capo di Confindustria celebra la Motor Valley come «vero esempio da portare in giro per l’Italia», dove le grandi aziende trainano un tessuto di Pmi nel segno del Made in Italy.

Ma ammonisce che la crisi del settore auto «ce la siamo cercata da soli, mettendo regole che nessun altro Paese al mondo ha». In particolare, l’Europa avrebbe abbandonato la «neutralità tecnologica», lasciando campo libero ad altri blocchi che impongono tecnologie e filiere al di fuori dei confini comunitari. Orsini avverte anche del pericolo cinese: Paesi come la Cina non rispettano «gli stessi standard ambientali e sociali previsti in Europa», e quindi i prodotti a basso costo finiscono per invadere il mercato occidentale.

I dati Anfia e lo scontro sulle regole del «Made in Europe»

A conferma della vitalità del settore, tuttavia, i dati di produzione italiana restano stabili. Secondo Anfia l’indice dell’industria automotive italiana è cresciuto del +9,4% a settembre 2026 rispetto allo stesso mese del 2025 (e +11,2% nei primi 9 mesi).

Ma il nodo politico resta lo status del «Made in Europe»: Orsini critica senza mezzi termini l’ipotesi di estendere a 42 Paesi (inclusi Turchia e altri partner) i benefici per l’auto europea. «Allargare alla Turchia», ha detto, «che mi fa venire dentro i prodotti dalla Cina, non penso che sia salvaguardare l’automotive». L’allargamento delle regole di origine lascerebbe appunto passare auto cinesi camuffate come «europee», sradicando ulteriormente le produzioni del Vecchio Continente.

Salari e contratti nazionali: la posizione di Confindustria

Non meno duro il messaggio di Orsini sui temi del lavoro e della retribuzione. Ricorda che Confindustria ha da poco firmato (il 12 novembre) l’accordo sulla rappresentanza e i contratti nazionali, e sottolinea che il settore metalmeccanico garantisce il «salario giusto» di riferimento. In quella sede Orsini aveva espresso orgoglio per il fatto che in Italia «il 94% di contratti nazionali è firmato» (copertura record di cui non godono artigiani e altri settori).

Alla domanda sul rinnovo contrattuale industriale, risponde seccamente che «bisogna bussare alla porta di qualcun altro», perché «noi su 22 milioni di lavoratori ne rappresentiamo 5,6 milioni». In pratica, i metalmeccanici (che secondo Confindustria sono esclusi dal decreto Irpef che alza le tasse sul lavoro) invitano a rivolgersi agli altri settori – «forse agli artigiani e a qualche altra categoria», conclude ironicamente – se si cerca un aumento salariale.

Orsini ribadisce: «Sicuramente si può fare meglio, ma il nostro contratto è considerato il salario giusto», insinuando che le rivendicazioni sindacali per un nuovo contratto nazionale sono infondate.