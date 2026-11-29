Eravamo partiti con gli incontri segreti, poi avevamo notato gli abboccamenti con le carinerie sui social e infine c’è stato il primo vertice alla luce del sole. Da allora, dal famoso pranzo del 29 settembre all’Hotel Forum di Roma, la relazione politica tra Beppe Grillo ed Elon Musk per l’interposta persona di Andrea Stroppa è diventata ufficiale.

I due (Stroppa e Grillo si intende) hanno continuato a sentirsi, programmando un nuovo rendez-vous per il prossimo martedì, sempre nell’albergo che ormai da anni è la residenza romana del fondatore del movimento Cinque Stelle.

Insomma, quella che sembrava una suggestione politica «montata» anche per mettere un po’ di strizza a Conte e ai traditori del comico genovese, si sta trasformando in una cosa seria che prende contorni e contenuti sempre più definiti. Anche perché nel frattempo si è capito («Sono pronto ad aiutarlo», ha detto Grillo) che «Schierarsi», l’associazione culturale fondata da Alessandro Di Battista, potrebbe essere uno sbocco naturale della nuova cosa alla quale sta lavorando Beppe.

Che Danilo Toninelli, l’ex ministro delle Infrastrutture, si è detto pronto a sostenere un eventuale ritorno in campo del comico. E che, secondo quanto apprende La Verità, ci sono state anche interlocuzioni dirette tra l’istrionico artista genovese e lo stesso Elon Musk, nonostante l’inglese non proprio oxfordiano di Beppe.

Ovvio che a tremare sia innanzitutto Conte e di conseguenza anche il campo largo. Così com’è ovvio che una sliding doors decisiva della storia si aprirà o chiuderà in Tribunale a gennaio (prossima udienza il 12) quando sapremo se Grillo potrà riappropriarsi del simbolo del movimento.

I fedelissimi di Beppo Grillo

Del resto, secondo quanto risulta alla Verità, nella vertenza non c’è una richiesta di risarcimento danni esplicita, ma in caso di sentenza favorevole sul simbolo, quello dei rimborsi sarebbe un passaggio consequenziale.

Potenzialmente, Grillo e Stroppa con l’antico brand più Di Battista potrebbero riscuotere, sondaggi alla mano, il favore del 5% degli italiani. E buona parte di quel 5% verrebbe rosicchiato dal Movimento dell’avvocato pugliese. Insomma, rischiamo di trovarci di fronte a una faccenda politica dirompente.

Ecco perché è interessante capire cosa si muove tutto intorno. Chi c’è nel cerchio magico di Grillo? Di Alessandro Di Battista e Danilo Toninelli si è detto mentre va esclusa la possibilità di un ritorno alle origini di Virginia Raggi. I rapporti tra l’ex sindaca di Roma e Grillo sono buoni, ma Virginia ha fatto capire che il suo orizzonte politico è una candidatura con Conte e non ci sono elementi che facciano pensare a ripensamenti.

Poi ci sono alcuni ex parlamentari grillini che anche nei momenti più duri, quelli della diaspora, non hanno mai abbandonato il fondatore. Di Marco Bella ed Elio Lannutti si è scritto più volte, ma anche l’ex sottosegretario al ministero dell’Economia nei governi Conte I e Conte II (dal giugno 2018 al febbraio 2021) Alessio Villarosa è considerato vicino a Grillo. Così come i rapporti sono buoni con l’ex deputato Luca Carabetta che però dopo l’esperienza parlamentare fa tutt’altro e non ha nessuna intenzione di tornare in politica.

Gli altri collaboratori di Grillo

Nel cerchio magico ci sono anche lo storico commercialista di Grillo, Enrico Maria Nadasi, e l’imprenditore Vincenzo Onorato. Soprattutto il primo ha svolto sempre il ruolo di consigliere dietro le quinte di Beppe e dei pentastellati e nel dicembre 2012 è stato uno dei tre soci fondatori dell’associazione giuridica «Movimento 5 Stelle».

Non risultano ritorni di fiamma con l’ex senatore Emanuele Dessì, mentre sono ottimi i rapporti con l’eurodeputato M5s Danilo Della Valle, complice il recente incontro con Grillo all’Hotel Parco dei Principi per il ricevimento dell’ambasciata cinese.

Un ruolo cruciale poi ce l’ha Nina Monti, lo storico braccio destro organizzativo di Grillo. La donna che da tempo si occupa della comunicazione di Beppe e che ha la responsabilità dei contenuti e la gestione del blog, da anni la voce ufficiale del comico genovese verso l’esterno. E dal blog a Stroppa e Musk il passaggio è breve.

Il ritorno di Musk e Stroppa negli Stati Uniti

Uno degli ultimi articoli elogia l’iniziativa del tycoon: il regalo di due azioni SpaceX a ogni bambino americano. Spesa complessiva: 18 miliardi di euro. «L’iniziativa introduce un elemento interessante nel dibattito sulla redistribuzione della ricchezza», si legge nel post, «quello della partecipazione diretta dei cittadini al capitale delle aziende tecnologiche, fin dall’infanzia».

Certo, perché il vero trait d’union è l’intelligenza artificiale. Se c’è un punto sul quale Grillo, Musk e Stroppa convergono e che vogliono portare all’attenzione dell’agenda politica, questo è l’IA. Sono convinti che vada sfruttata fino in fondo per gli effetti benefici che può produrre: tagli agli sprechi pubblici e incremento della produttività delle imprese per creare spazi di bilancio al reddito universale. Un dividendo per lavorare meno e vivere meglio.

Utopia? Non lo crede Grillo (basta leggere il suo blog) e neanche Stroppa (basta leggere i suoi post) che ieri ha ribadito questi concetti con toni più felpati (non ha parlato di reddito universale ma dell’importanza di evitare che l’IA provochi «scossoni dolorosi per le fasce meno protette») in collegamento con l’assemblea dei giovani della Lega, chiedendo alla comunità politica di Salvini di metterli al centro dell’agenda della politica.

E c’è chi già parla di prove di governo giallo-verde in corso.