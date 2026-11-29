Da un po’ di tempo a questa parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non ne azzecca una. Attraverso i suoi dieci lunghi anni di amministrazione ha scontentato un po’ tutti, ricoprendosi spesso di ridicolo.

Le piste ciclabili che hanno fatto dannare i milanesi da corso Buenos Aires in poi, l’area B e C, le varie restrizioni al traffico e le indagini sull’urbanistica, fino alla recente bagarre politica scoppiata in seguito alla scelta di Palazzo Marino di chiamare «Albero del Dono» il tradizionale abete di Natale che sarà acceso il 4 dicembre in piazza Duomo.

Sala ha parlato di «polemica meschina e ignorante». Al centro della contestazione, l’accusa al Comune di aver rinunciato a un simbolo della tradizione cristiana in nome di un non ben precisato politicamente corretto. A conferma del fatto che il sindaco non è più gradito ai suoi cittadini, è stato pubblicato dal Giorno il sondaggio «Monitor Milano. Clima politico e tendenze», realizzato dall’Istituto Ixè, il quale decreta che due milanesi su tre bocciano Sala.

I risultati fotografano un clima di crescente insoddisfazione nei confronti dell’attuale amministrazione comunale, su cui il 57% degli intervistati dichiara di avere poca (34,2%) o nessuna fiducia (23%).

Il dato più negativo è quello che riguarda direttamente il primo cittadino: il 66% dei milanesi manifesta poca (33,8%) o nessuna fiducia (32,4%) in Sala, mentre soltanto il 34% esprime un giudizio favorevole. L’aspetto interessante è che l’insoddisfazione dei milanesi non riguarda soltanto gli elettori di centrodestra. Oltre un terzo degli elettori che oggi si riconoscono nel centrosinistra manifesta, infatti, un’opinione non positiva sul lavoro di Sala.

I sondaggi odierni sul sindaco di Milano

Quasi la metà degli intervistati (il 48,9%) ritiene che Milano abbia bisogno di un cambiamento radicale nel modo in cui viene amministrata. Il 41,3% preferirebbe intervenire con alcune migliorie, senza una trasformazione complessiva, mentre solo il 5,2% ritiene che si debba proseguire sulla stessa strada.

Il sondaggio conferma quanto il tema della discontinuità rispetto all’esperienza amministrativa di Sala possa diventare centrale nella prossima campagna elettorale. Una questione che attraversa anche il centrosinistra, dove da tempo si discute circa l’opportunità di individuare un candidato capace di segnare una fase nuova rispetto all’attuale amministrazione.

Il sondaggio dedica una parte proprio alle primarie del centrosinistra, con due nomi che spiccano su tutti gli altri. Gli intervistati prevedono un’affluenza ai gazebo di 65.000 cittadini, addirittura superiore ai 60.000 che incoronarono candidato sindaco del fronte progressista Sala nel 2016 e indicano un netto vincitore nella contesa tutta interna alla coalizione.

Alla domanda su chi, indipendentemente dalle preferenze personali, abbia maggiori probabilità di vincere le primarie, il 56,3% indica il giornalista Mario Calabresi. Al secondo posto si colloca Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, con il 30,7%. Più distanti gli altri nomi presi in considerazione: la vicesindaca, Anna Scavuzzo, si ferma al 5,2%, l’assessore del Municipio 1, Lorenzo Pacini, al 2,3%, mentre l’assessore comunale al Bilancio, Emmanuel Conte, raccoglie lo 0,4%. Non rilevati i risultati degli altri due potenziali aspiranti candidati del centrosinistra, Tommaso Goisis e Carlotta Cossutta.

L’unica cosa che non si dice nel sondaggio è che se i milanesi continuassero a dare fiducia alla sinistra quella discontinuità di cui tanto parlano la vedrebbero solo col binocolo.