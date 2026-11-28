Ci sono luoghi che sorprendono per la loro bellezza e altri che riescono a cambiare il nostro modo di guardare il mondo. Il Bhutan, che appartiene probabilmente a entrambe le categorie, è stato scelto per la decima missione Explorer di Stefano Ricci, un progetto nato per esplorare territori lontani, entrare in contatto con culture diverse e raccogliere suggestioni capaci di trasformarsi in nuove ispirazioni creative. Un piccolo regno stretto tra le montagne dell’Himalaya, dove la spiritualità scandisce la quotidianità, le tradizioni conservano un ruolo centrale e il rapporto con la natura assume un significato profondo.

A raccontarci questa esperienza sono Niccolò e Filippo Ricci, che abbiamo incontrato a Firenze e che ci hanno accompagnati, attraverso ricordi e impressioni, alla scoperta di un Paese fuori dagli itinerari più consueti.

«Explorer è nato dal desiderio di andare alla scoperta di luoghi straordinari, ma negli anni è diventato molto di più. Ogni viaggio ci insegna qualcosa, ci mette in contatto con culture diverse e ci fa comprendere quanto sia importante preservare ciò che rende unico ogni territorio», racconta Filippo Ricci, direttore creativo di Stefano Ricci, maison nata nel 1972 dalla volontà del padre Stefano e oggi guidata dai figli Niccolò e Filippo.

Il Bhutan ha rappresentato proprio questo: non soltanto una spedizione alla ricerca di colori, tessuti e suggestioni per le nuove collezioni, ma un’occasione per conoscere una cultura legata alle proprie radici, capace di guardare al futuro senza perdere il senso della propria identità.

«Ci ha colpito per la sua identità, per il rapporto con la natura e per la capacità di custodire tradizioni ancora profondamente radicate nella vita quotidiana. È un Paese dal quale abbiamo portato a casa moltissime suggestioni, non soltanto estetiche», continua Filippo. Da qui è nata la volontà di lasciare un segno concreto. In collaborazione con Bhutan Foundation, Stefano Ricci ha scelto di sostenere la Lingzhi school, una scuola situata a circa 4.000 metri di altitudine.

Il progetto contribuirà alle attività scolastiche e alla crescita dei bambini, promuovendo anche la conoscenza della biodiversità e una convivenza più consapevole tra le comunità locali e la fauna selvatica, tra cui il leopardo delle nevi.

La ricerca creativa, naturalmente, rimane uno degli aspetti centrali della missione. «Viaggiare significa prima di tutto osservare e lasciarsi sorprendere. I colori, i tessuti, i dettagli dell’artigianato e gli incontri con le persone diventano parte del nostro patrimonio creativo. Sono esperienze che inevitabilmente entrano nelle collezioni», spiega Filippo. La fotografia, anche grazie alla collaborazione con professionisti legati al mondo di National Geographic, diventa uno strumento fondamentale per conservare e raccontare queste esperienze.

Le dieci missioni Explorer, questa in Bhutan immortalata dallo straordinario obiettivo di Steve McCurry, saranno presto protagoniste anche di una mostra aperta al pubblico a Firenze, in occasione di Pitti Uomo, a gennaio. Nella Palazzina Reale di Santa Maria Novella, che ha ospitato la presentazione, sarà possibile ripercorrere cinque anni di esplorazioni attraverso fotografie, immagini e materiali raccolti durante le spedizioni.

Un racconto fatto non soltanto di paesaggi spettacolari, ma soprattutto di persone, incontri e storie. Dalle emozioni del viaggio alla solidità dell’impresa, il racconto di Stefano Ricci passa poi attraverso Niccolò Ricci, ceo, e una visione imprenditoriale che ha fatto della continuità uno dei propri punti di forza. Anche quando il contesto internazionale è complesso e il mercato attraversa momenti di incertezza, la risposta non è fermarsi.

«Nei momenti di incertezza scegliamo sempre di investire per andare avanti. È una filosofia che appartiene alla storia della nostra famiglia e che continuiamo a portare avanti», afferma Niccolò. I risultati dei primi nove mesi del 2026 confermano questa direzione, con una crescita del 10%. Un dato significativo, che testimonia la solidità del gruppo e la capacità di proseguire nel proprio percorso di sviluppo senza rinunciare all’identità che lo contraddistingue.

«Il nostro investimento più importante sono le persone. Le competenze dei nostri artigiani rappresentano un patrimonio straordinario, costruito negli anni e che abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni».

«Per questo l’azienda continua a investire nella formazione, affiancando giovani uomini e donne ai maestri artigiani, affinché il sapere non vada disperso e possa essere trasmesso alle nuove generazioni».

Parallelamente, l’innovazione tecnologica viene introdotta per migliorare gli strumenti e le condizioni di lavoro, senza mai sostituire la sensibilità e l’esperienza umana. «La tecnologia è importante, ma deve essere uno strumento al servizio dell’uomo. Non può sostituire l’esperienza, la sensibilità e la capacità di riconoscere la qualità che soltanto il lavoro e la conoscenza possono dare», sottolinea Niccolò.

La crescita passa anche attraverso il rafforzamento della presenza internazionale. Oggi la distribuzione conta 44 boutique dirette, 33 negozi in franchising e 19 shop in shop, con una rete che si estende dall’Occidente all’Oriente.

Nell’immediato futuro c’è Milano (Montenapoleone), Città del Messico, Batumi in Georgia. Progetti diversi, accomunati dalla volontà di costruire relazioni durature con i mercati internazionali e di offrire un’esperienza che vada ben oltre l’acquisto.



