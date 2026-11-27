Che l’Italia sia stata la «culla» del Rinascimento è una verità inconfutabile, ma che il Rinascimento abbia avuto una rete di centri creativi anche in altre parti d’Europa è un dato di fatto. Certo, trattasi di linguaggi pittorici profondamente diversi, ma mentre nel nostro Paese creavano i loro inarrivabili capolavori Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Tiziano e i grandi pittori della Serenissima, più o meno negli stessi anni, tra Fiandre, Germania e Paesi Bassi, operavano artisti come Durer, Van Eyck, Bosch e i Brughel, tra gli esponenti di spicco di un «altro Rinascimento», più vicino allo spiccato e minuzioso realismo nordico, fatto anche di un umorismo sottile, grottesco e moraleggiante che ai canoni estetici classici greco-romani, cardini del Rinascimento italiano.

Il Rinascimento fiammingo e quello italiano: due tradizioni artistiche a confronto

Nonostante gli intensi e bidirezionali contatti fra gli artisti fiamminghi e quelli italiani, rapporti che permisero un profondo e costruttivo scambio di tecniche, idee e visioni estetiche, «i due Rinascimenti » si mantennero su due binari diversi, conservando ognuno un’identità ben precisa e «facilmente identificabile », che negli artisti del Nord Europa si tradusse soprattutto in una straordinaria e meticolosa attenzione alla rappresentazione del mondo reale, borghese e contadino soprattutto.

Ma non solo. Il Rinascimento fiammingo è il ritratto, l’interno minuzioso, la natura morta, ma anche la festa popolare, la vendemmia e il raccolto.

E’ la rappresentazione iconografica di una borghesia in ascesa e del popolo minuto, della natura e del paesaggio. E’ la « fotografia» di un ricco banchiere, mercante, medico o prelato e la rappresentazione corale di tante, minute figure, che si muovono con una forte tensione drammatica in una sorta di caos organizzato, in una realtà quotidiana che sembra una quinta teatrale.

Un universo variegato quello raccontato dai Fiamminghi, che pur nelle loro peculiarità, hanno avuto un ruolo importantissimo nella nascita e nell’affermazione dei « generi pittorici» moderni, dalla ritrattistica al vedutismo, dalle nature morte agli animali e alla « pittura di genere » che a miti, santi ed eroi antepone la quotidianità e le persone comuni.

Tra gli artisti più significativi di questo «altro Rinascimento» a spiccare sono I Brughel, una vera e propria dinastia di artisti che Palazzo Reale di Milano celebra con una grande e attesissima mostra, sulla scia delle esposizioni già dedicate nel 2022 a Bosch e nel 2018 a Dürer.

La mostra di Palazzo Reale

In un percorso storico e artistico che fra dipinti, disegni e stampe si snoda per oltre 80 opere, l’esposizione prende il via dal capostipite, Pieter Brueghel il Vecchio (1525/30-1569), così chiamato non perché visse a lungo (morì infatti a circa 40 anni), ma per distinguerlo dal figlio primogenito , Pieter Brueghel il Giovane (1564-1638) , fratello di Jan Bruegel (1568-1625), anche lui pittore e a sua volta detto il Vecchio per differenziarlo dal figlio Jan, a sua volta detto il Giovane. Un concatenarsi di parentele non semplice da ricordare, ma che vede comunque in Pieter il Vecchio e nei suoi figi Pieter e Jan gli esponenti principali di questa grande dinastia di artisti.

Pieter Brueghel il Vecchio, il pittore che portò contadini e vita quotidiana al centro dell’arte

Lontano dalle proporzioni classiche del Rinascimento italiano e originalissimo rielaboratore del mondo allegorico e visionario di Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel il Vecchio con le sue rappresentazioni di paesaggi innevati, terre fangose, sagre e figure tozze e popolari, non solo si inserisce nel grande filone dei paesaggisti fiamminghi, ma allo stesso tempo inaugura una nuova pittura in cui il popolo – contadini, bambini, feste paesane – diventa per la prima volta protagonista assoluto.

Ma se i soggetti sono popolari, la committenza di Pieter il Vecchio è l’èlite colta della ricca borghesia in ascesa, capace di cogliere i sottili riferimenti e i significati più reconditi della sua arte che, a differenza di quella dei sui figli, è ancora piuttosto lontana dalla «produzione seriale» tipica delle botteghe fiamminghe, strutturate per soddisfare un mercato borghese e internazionale in forte espansione.

Pieter Brueghel il Giovane e Jan Brueghel il Vecchio: la dinastia diventa un «brand» europeo

E particolarmente fruttuosa fu la bottega di Pieter Brueghel il Giovane (detto anche Brueghel degli Inferi per la sua predilezione nel dipingere scene di incendi e ambientazioni infernali), divulgatore per eccellenza dello stile e delle tematiche paterne e, al pari del famoso genitore, autore di paesaggi innevati, feste contadine e nature morte proposte in numerose varianti e in dimensioni anche piccole, così come richiesto da un mercato di acquirenti sempre più vasto e variegato.

E’ con Pieter il Giovane e la sua fiorente bottega che il cognome Brueghel diventa una sorta di «brand», anche se questa produzione «a più mani» e «su scala commerciale» – molto vantaggiosa dal punto di vista economico e divulgativo – renderà in seguito complessa l’attribuzione di alcune opere.

Emblematico, per esempio, è il caso de La danza nuziale di Anversa (1566 circa), ritenuto a lungo un dipinto autografo di Pieter Brueghel il Vecchio ma, con ogni probabilità, alla luce di recenti studi e accurate analisi, opera di un suo straordinario copista e collaboratore, attivo prima che i suoi figli iniziassero ad operare.

Jan Brueghel e il legame con Milano: Federico Borromeo e i capolavori in mostra a Palazzo Reale

Meno famoso di padre e fratello, a Jan Brueghel il Vecchio ( soprannominato anche Brueghel dei Velluti, forse per la lucentezza e la delicatezza delle sue opere che ricordano appunto il velluto o forse, più semplicemente, per la sua predilezione verso questo prezioso tessuto) la mostra milanese dedica un posto di primissimo piano, riconoscendogli un ruolo di assoluto protagonista nel panorama artistico del suo tempo.

Cosmopolita e grande viaggiatore, Jan soggiornò a lungo anche nel nostro Paese, dove apprese la «maniera italiana » e si conquistò committenze e amicizie di grande prestigio: in primis, quella con il cardinale e arcivescovo di Milano Federico Borromeo , grande estimatore e primo collezionista di arte fiamminga in Italia, che fece di Jan uno degli artisti più apprezzati in città e di Miano uno dei centri nevralgici per la diffusione delle nuove tipologie pittoriche fiamminghe in Europa.

Tra le numerose opere realizzate per il Cardinale, va ricordato il celebre Fiori in un vaso, custodito alla Pinacoteca Ambrosiana ( che conserva il nucleo più significativo di opere di Jan Brueghel il Vecchio in Italia ) e tra i prestiti più importanti in mostra a Palazzo Reale, dove spiccano anche i dipinti Enea e Sibilla nell’Oltretomba e Orfeo canta per Plutone e Proserpina, proprietà della Collezione Colonna e testimonianza diretta del soggiorno romano di Jan.

Autore prolifico al pari di padre e fratello, Il valore del «terzo» Brueghel sta nell’aver ripreso in modo diverso i temi dei suoi illustri familiari, affiancandovi paradisi terrestri, fiori, allegorie degli elementi e delle stagioni, scene mitologiche e religiose.

Le sue opere sono dipinti piuttosto piccoli e raffinati, come piccoli e di straordinaria finezza sono i suoi « cabinet paintings » in rame, pensati per spazi intimi e privati e destinati a conquistare i collezionisti di tutta Europa, compresa Praga, la città in cui Jan trovòterreno fertileper la sua arte grafica e pittorica, influenzando con il suo stile gli artisti legati alla corte boema ( uno su tutti, Pieter Stevens), consapevoli rielaboratori dell’opera bruegheliana.

Dai Brueghel ai pittori olandesi: le origini dei generi artistici moderni

E’ nei Brueghel, e in Jan soprattutto, in quella pittura di paesaggio e di battaglie, di natura morte e di scene popolaresche, che vanno ricercate le origine dei diversi generi pittorici moderni, nei Paesi Bassi come in Italia: a testimoniarlo, in mostra, capolavori come il Paesaggio con due querce di Jan van Goyen, La festa del villaggio di Jan Steen e i Contadini in interno di Adriaen van Ostade, oltre ad alcune tele di Adriaen Brouwer e Hendrick Avercamp, opere impensabili senza gli esempi della dinastia di pittori fiamminghi.