«Non siamo attori, non vogliamo recitare. Non siamo noi a dover seguire voi, siete voi a dover seguire noi. Altrimenti, vaffanculo».

Alla richiesta di poter riportare testualmente la frase, perfetta per un titolo, Philipp Plein risponde con una risata, precisando che quelle erano esattamente le condizioni stabilite con la produzione. Nessun imbarazzo, nessun tentativo di correggere il tiro. Del resto, sarebbe stato singolare aspettarsi diplomazia da un uomo che ha costruito la propria fortuna rivendicando il diritto di non piacere a tutti.

Dal 20 novembre è disponibile su Prime Video PLEIN – Family. Business. Dreams., una docuserie in sei episodi di circa 35 minuti che segue lo stilista e imprenditore tedesco tra Milano, Cannes, New York e Los Angeles. Ci sono le ville, le automobili, le sfilate, le feste e tutto quello che ci si aspetterebbe da un uomo che ha fatto del massimalismo la propria cifra stilistica. Ma ci sono anche una madre che non ha alcuna intenzione di assecondare tutte le idee del figlio, quattro bambini, una compagna decisamente meno incline a condividere la propria quotidianità con il mondo e il lavoro, quello vero, che si nasconde dietro la costruzione dello spettacolo.

Una vita senza copione, tra lusso e fragilità

«Questa non è televisione, questa è la vita reale. È la verità, è qualcosa di crudo, senza filtri. Quando pensi alle Kardashian o a tutti quei reality, pensi a uno spettacolo. Noi non avevamo un copione, non c’era un regista che ci diceva: oggi facciamo vedere una famiglia felice, domani creiamo uno scandalo. C’era semplicemente una telecamera».

Se il cameraman era in bagno e si perdeva qualcosa, racconta Plein, quella scena era persa. Nessuno avrebbe aperto una porta una seconda volta per esigenze di regia. Soltanto in due occasioni lo stilista ha chiesto di interrompere le riprese, entrambe legate alle condizioni di salute della compagna, Andreea Sasu.

«Quando fai una cosa del genere devi essere disposto a toglierti i vestiti, a metterti a nudo. Altrimenti non la fai».

Più interessante ancora è ascoltare la versione di Andreea, seduta accanto a lui sui divenenti rossi di velluto del teatro San Babila, dove lo incontriamo poco prima della proiezione della prima puntata della serie. Perché se per Plein la macchina da presa è quasi una naturale estensione della propria esistenza, per lei le cose sono andate diversamente.

«Quando sono arrivati la prima volta ho iniziato a piangere. Non sapevo niente», racconta. «Eravamo a tavola, dopo una giornata piena, ero finalmente rilassata. C’erano queste persone di Amazon e lui me le ha presentate. Gli ho chiesto che cosa stesse succedendo. Quando me l’ha spiegato, ho iniziato a piangere e sono salita di sopra».

Plein interviene: «Ma adesso ti piace la serie».

Lei conferma. La adora, dice, proprio perché racconta la loro vita reale. Resta tuttavia la distanza tra chi considera la condivisione della propria intimità una forma di libertà e chi, al contrario, trova la propria libertà nella possibilità di sottrarsi allo sguardo degli altri.

Nella serie si passa dal cantiere della proprietà di Cannes, dove tutto deve essere pronto in tempo per il Festival del cinema, a un ricevimento alla vigilia degli Oscar a Bel Air con 250 invitati, dalle collezioni di moda al progetto del Plein Hotel di Milano, fino ai giorni trascorsi accanto ad Andreea, alle prese con un intervento chirurgico urgente. Situazioni molto diverse che mettono alla prova un uomo abituato a intervenire personalmente su ogni dettaglio.

A ridimensionarlo ci pensa soprattutto la madre Hanne.

«Sono un piccolo uomo circondato da grandi donne. C’è mia madre, c’è Andreea, ci sono i miei bambini. Io cerco di tenere insieme tutto questo casino. Sono tutti pazzi, l’unica persona normale sono io», dice ridendo.

L’ultimo dinosauro di una moda senza anima

Ma è quando la conversazione si sposta sulla moda che Plein abbandona le considerazioni familiari e affonda il colpo. Il suo gruppo, che comprende anche Plein Sport e Billionaire, è rimasto indipendente, conta circa cento negozi nel mondo e, secondo i dati diffusi dall’azienda, un fatturato superiore ai 200 milioni. Una condizione sempre meno comune in un settore dominato dai grandi conglomerati.

«Sono un dinosauro in questa industria. Appartengo a una specie in via di estinzione. Una volta c’erano Gianni Versace, Roberto Cavalli, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani. Oggi sono rimasti pochissimi stilisti che possiedono ancora il proprio marchio e ne hanno il controllo. Gli altri sono morti oppure hanno venduto».

Fa i nomi di Donna Karan, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Tom Ford. «Hanno venduto e incassato. Quello che rimane è un nome senza anima».

Una provocazione che tocca però un nervo scoperto dell’industria contemporanea. La moda ha costruito buona parte della propria mitologia attorno a personalità ingombranti, spesso eccentriche, talvolta impossibili da gestire. Oggi si chiede ai direttori creativi di produrre identità riconoscibili per aziende che devono rispondere a logiche finanziarie, azionisti e mercati internazionali. E mentre gli stilisti cambiano, i cognomi dei fondatori continuano a campeggiare sulle vetrine di tutto il mondo.

«Chi è oggi il signor Dior? Chi è la signora Gucci? Chi è il signor Bottega? C’è ancora Miuccia Prada, naturalmente, ma la maggior parte dei marchi non ha più un volto. Un tempo i brand polarizzavano perché erano persone. I marchi erano persone. Oggi le persone non sono più così importanti».

Plein, al contrario, non sembra particolarmente interessato a conquistare il consenso universale.

«O ami Plein o lo odi, non esiste una via di mezzo. Non c’è nessuno che impazzisce per la nuova collezione di Hugo Boss. Non ci sono emozioni. Noi non siamo Coca-Cola, non siamo per tutti. Siamo whisky e cola».

Anche il fenomeno del quiet luxury, il lusso silenzioso che negli ultimi anni ha conquistato le pagine delle riviste di moda e i social network, lo lascia piuttosto indifferente. Gli chiedo se non sia diventato anche un modo per giocare sul sicuro, per evitare di esporsi troppo.

«È una stronzata», risponde senza esitazione. «Ci sono persone che amano il quiet luxury, ma non è una tendenza, è uno stile di vita. C’è chi ama guidare una Lamborghini e probabilmente non guiderà una Cinquecento. C’è chi ama Loro Piana e chi preferisce Versace, Balmain, Philipp Plein o Gucci. E puoi anche cambiare: oggi vestirti in un modo e domani in un altro. Questa è la libertà della moda. Esisteranno sempre il quiet luxury e il loud luxury».

Il lusso di non chiedere il permesso

Il paradosso è che nell’epoca in cui a tutti viene chiesto di essere originali, distinguersi sembra diventato sempre più difficile. Si pubblicano fotografie per ottenere l’approvazione degli altri, si modificano i propri lineamenti attraverso i filtri, si adottano estetiche codificate da algoritmi e si finisce per assomigliare a milioni di persone che, contemporaneamente, cercano di dimostrare la propria unicità.

«In questa industria tante persone non dicono quello che pensano. Vogliono interpretare un ruolo, essere qualcun altro. Tutti cercano di essere perfetti, ma non lo siamo. Siamo esseri umani. In un mondo come quello di Instagram, dove tutto è così finto, e nell’epoca dell’intelligenza artificiale, l’autenticità diventa ancora più importante».

Naturalmente anche l’autenticità, quando a rivendicarla è un imprenditore che vende uno stile di vita oltre che abiti, può diventare uno strumento di marketing. Plein non lo nasconde: la docuserie è anche un modo per raggiungere nuovi clienti, per permettere a chi compra i suoi prodotti di identificarsi con la persona che li ha concepiti. La differenza, almeno nelle sue intenzioni, è che il personaggio non richiede un copione.

«Molte persone hanno paura di essere ciò che sono realmente. Si chiedono che cosa penseranno i vicini se indossano un certo vestito, che cosa diranno gli altri. Se cerchi continuamente di adeguarti, inizi a cambiare la tua personalità per gli altri. Puoi essere felice soltanto quando riesci a dire: vaffanculo tutti, faccio quello che voglio».

Poi precisa, perché il concetto non venga frainteso: «Non significa non interessarsi agli altri, ma non dipendere dalla loro opinione. Quando inizi a preoccuparti dell’opinione degli altri, diventi loro schiavo».

Prima di salutarci, gli chiedo di descriversi con una sola parola, senza pensarci troppo. Da un uomo che ha fatto dei teschi, dei cristalli, delle automobili sportive e dell’ostentazione della ricchezza un linguaggio immediatamente riconoscibile, ci si potrebbe aspettare qualsiasi aggettivo.

Ne sceglie uno piuttosto semplice.

«Felice».