Felicità è un abbraccio memorabile. Per esempio quello tra la Vergine Maria e Santa Elisabetta dipinto da Giotto nella cappella degli Scrovegni a Padova. O quello tra Elliot ed E.T. nel film di Spielberg. O, ancora, lo storico abbraccio tra Enrico Berlinguer e Luigi Longo al XIII congresso del Pci al Palalido di Milano. Ma volete mettere l’abbraccio tra un olio extravergine d’oliva appena franto con la ribollita?

Siamo in Toscana, colline della Val di Pesa, borgo di San Michele a Torri, a una quindicina di chilometri da Firenze. L’extravergine d’oliva (d’ora in poi Evo) della fattoria locale abbraccia la minestra di pane con una avvolgente «ci». La «ci» va fatta con gesto deciso. Se titubate, immaginate di essere Giotto. Solo che invece di disegnare l’«O» intera, ne disegnate mezza in verticale. Una «ci», appunto. Indro Montanelli la tracciava sulla ribollita e sulla pasta e fagioli, con lo stesso impeto giornalistico con cui scriveva un fulminante Controcorrente.

L’arte del Laudemio: capolavoro alla vista, al naso e al palato

Mi sono calato nei panni di Giotto nella fattoria del borgo. Tutto intorno c’è un mare di olivi che, per dirla con Gabriele D’Annunzio, «fan di santità pallidi i clivi». Anche la ribollita e la bottiglia di Evo Laudemio santificano la vita. Sono poesia.

Ecco l’olio verde smeraldo che gorgoglia sulla minestra di pane, profuma di carciofo crudo, di erba appena falciata. È un capolavoro alla vista, al naso e al palato. È arte. L’amplesso di sapori tra l’extravergine della fattoria di San Michele, il pane riposato, il cavolo nero e i fagioli cannellini, vale in bontà quanto vale in bellezza l’abbraccio degli amanti di Klimt avvolti nella tunica di luce e di oro.

Tre settimane fa a Vienna, zicchete!, colto dalla sindrome di Stendhal per il Klimt; pochi giorni fa in Toscana, zacchete!, travolto dall’emozione per il Laudemio con la ribollita. Confesso: sono un empio iconoclasta con l’aggravante di aver chiesto un’altra mezza porzione di ribollita per ri-godere quel suo sensuale abbraccio con l’olio. Tirate le somme, sono un empio e mezzo.

Quarant’anni di storia del consorzio dietro al Laudemio

Il bello è che con il Laudemio ci si può girare mezza Toscana tracciando «C» su pappe al pomodoro, frantoiane, carabacce, cacciucchi o irrorando una fetta di pane sciocco già strofinata con l’aglio. Dietro al nome, infatti, c’è un importante consorzio di olivicoltori che più di 40 anni fa si unirono per produrre un extravergine di gran pregio.

Fu il marchese Vittorio Frescobaldi a dargli vita coinvolgendo un manipolo di «olivanti» – così li chiamò – custodi di nobili cultivar della regione. Avevano due sfide da vincere: ridare vita all’olivocultura dopo l’eccezionale ondata di freddo del 1985 che si era portata via più dell’80% delle piante, e puntare all’eccellenza con rigidi controlli di qualità. Aderiscono al progetto 21 produttori che ora contano su quasi mille ettari di oliveti, producono olio per 6,6 milioni di euro all’anno vendendolo in Italia (28%), Nord America (27%), Asia (16%) ed Europa (12%).

Tutte le regole da seguire per creare un’eccellenza

Il consorzio si è dato un sacco di regole: zona delimitata con decreto ministeriale, varietà di olivi selezionati (frantoio, moraiolo, leccino, pendolino, maurino e leccio del Corno), controllo del ciclo dalla coltivazione all’imbottigliamento, analisi dietetiche e organolettiche, raccolta precoce per evitare surmaturazioni, tempi ridottissimi tra raccolta e frangitura, estrazione dell’olio a freddo.

Fondamentale l’esame finale da parte di degustatori patentati. Sono loro, vescovi delle diocesi olearie, a concedere l’imprimatur: se l’Evo corrisponde ai criteri (tre «T»: territorio, tempo, talento) avrà il nome di Laudemio. Il nome arriva dal Medioevo: il laudemium (dal latino laudare) era la «tassa» in natura che chi coltivava campi, vigneti, oliveti, doveva versare al signore feudale. Va da sé che doveva essere la parte migliore del raccolto.

«Quest’anno», afferma Diana Frescobaldi, presidente della società consortile Laudemio, «siamo di fronte a un raccolto davvero straordinario, con olive abbondanti, bellissime e perfettamente sane. La natura ci è stata favorevole, ma è altrettanto determinante la capacità dei soci di interpretare l’andamento climatico e accompagnare sapientemente ogni fase della coltivazione. Il risultato è un olio che esprime al meglio l’eccellenza che da sempre contraddistingue il Laudemio».

Da un giardino a 40 quintali: il successo dell’Evo della Piccola fraternità

Dal palato all’anima. L’olio buono racconta buone storie. Eccone una che viene dal Veneto, da Dossobuono, grosso centro tra Verona e Villafranca. Il parroco del paese, don Andrea Mascalzoni, 73 anni, gestisce, con l’aiuto di molti volontari, la Piccola fraternità, comunità che accoglie poveri, disabili, famiglie in difficoltà. Come c’entra l’olio di oliva extravergine?

«Nel piazzale della chiesa», risponde don Andrea, «ci sono piante di olivo. In passato producevano drupe che nessuno raccoglieva fino a quando, qualche anno fa, un nostro ospite guardando le olive a terra, commentò: “A casa mia queste cose non capitavano. Non si calpestano i frutti del Signore. Non si lasciano marcire”. Rimasi colpito, aveva ragione. Così iniziammo a raccoglierle. Quell’anno riempimmo una cassa che portammo al frantoio dei Produttori olivicoli gardesani a Ceredello di Caprino Veronese. Accettarono di spremere le olive davanti a noi e metterlo in bottiglia. Gratis».

La storia non finì lì. L’Evo della Piccola fraternità, come i pani e i pesci del Vangelo, si moltiplicò. Visto l’impegno di don Andrea e dei suoi «ultimi», molte persone che avevano un olivo o due in giardino si presentarono in parrocchia a offrire i frutti dei loro alberi.

Fu così che di giardino in giardino, di paese in paese, anno dopo anno la raccolta divenne importante. «Quest’anno supereremo i 40 quintali di olive», sorride don Andrea: «Si è creata una forte corrente di simpatia nella gente e quello che è nato come gesto contro lo spreco è diventata un’attività in crescita. «Abbiamo centinaia di alberi: grignano, casaliva, frantoio, leccino, pendolino… Il frantoio di Ceresello continua ad aiutarci. C’è tanta brava gente intorno a noi».

Don Andrea: «L’olio rappresenta la potenza di Dio che ci difende dal male»

Don Andrea, tra una messa e l’attività nella Piccola fraternità, è divenuto un esperto. A chi ha un albero solo, dà questo consiglio: «Prendi un vecchio ombrello e appendilo al braccio. Fa cadere dentro le olive del tuo albero e portale qui».

Il sacerdote non ha dubbi: l’olio profuma di Cristo. «Rappresenta la potenza di Dio che ci difende dal male. È medicina, segno della vicinanza a persone fragili. È un carattere che si imprime, rimane per sempre come segno di Cristo. L’olio ungeva i profeti e i re. Unge i battezzati, i cresimati, i consacrati, gli infermi. L’olivo è segno di pace, ricordate Noè alla fine del diluvio? E di festa come nel giorno delle Palme. È l’alimento che ha più calorie. Non tonifica solo i muscoli come negli antichi lottatori, ma rende il corpo scivoloso e il nemico, il maligno, scivola. Rende lucido e brillante il volto. È luce. Quando nell’Ottocento non c’erano ancora le lampadine era quotato alla Borsa di Londra».

Don Andrea ha quotato il suo olio alla borsa della carità. «Usiamo i ricavati per il bilancio parrocchiale e per aiutare le famiglie in difficoltà con il microcredito. Vendiamo la bottiglia da 750 centilitri a 14 euro, un prezzo buono, che non fa concorrenza».

Nell’olio della Piccola fraternità di Dossobuono c’è anche un goccio della Passione di Cristo. «C’è un albero», racconta don Andrea, «che viene dal giardino dei Getsemani di Gerusalemme, il luogo dove Gesù pregò prima di essere tradito da Giuda e catturato. È arrivato qui grazie a una signora che durante un pellegrinaggio in Terrasanta ebbe in dono dal frate che guidava la comitiva un rametto d’olivo staccato da un albero del Getsemani. La signora lo portò a casa e lo piantò in giardino curandolo ogni giorno. Dopo due anni l’olivo mise fuori una gemma. Adesso è un bell’albero che dà olive e queste danno olio buono».