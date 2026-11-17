A Milano il Natale passa anche dalla tradizione del panettone, ma quest’anno il dolce delle feste si accompagna a un progetto che mette insieme pasticceria, vino e arte. Il Bar Brera presenta l’edizione 2026 del Panettone dell’Arte, realizzato in collaborazione con la Pasticceria Martesana, e la affianca alla Cuvée 1926 Valdobbiadene DOCG di Valdo Spumanti, proposta in una confezione speciale.

La particolarità dell’iniziativa sta anche nelle scatole: entrambe sono state illustrate da studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Un progetto che lega il Natale milanese alla creatività dei giovani artisti, attraverso due confezioni pensate per diventare parte integrante del prodotto.

Il panettone della tradizione milanese

Il Panettone dell’Arte 2026 nasce dalla collaborazione tra Bar Brera e Pasticceria Martesana. La preparazione parte da uno dei lieviti madre più antichi di Milano e richiede circa 48 ore di lavorazione. Nell’impasto trovano spazio burro francese da crema di latte, arancia siciliana candita, uvetta australiana a sei corone e vaniglia pura del Madagascar in baccelli.

Il risultato punta a conservare le caratteristiche della tradizione milanese, con un profilo aromatico intenso e persistente. Anche la confezione è stata pensata per raccontare la città. La grafica è curata da Mattia Fusi, studente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, che ha scelto di ispirarsi al gioco «Dov’è Wally?».

Sulla scatola si sviluppa una Milano notturna e dai contorni fiabeschi. Tra guglie, colonne e finestre dei monumenti cittadini, dal Duomo alla Galleria Vittorio Emanuele II, si nascondono tanti piccoli Babbi Natale vestiti di rosso. Al centro della scena compare il Bar Brera.

Le due estremità circolari della confezione ospitano invece una mappa del centro di Milano vista dall’alto, come se fosse osservata dalla slitta di Babbo Natale, raffigurata sul coperchio insieme alle renne. Sul fondo compare, in lettere dorate, un detto milanese: «panettone e allegria, l’è già festa in compagnia». A dominare sono il blu, il rosso e l’oro.

Il progetto illustrativo è stato seguito da Daniele Cardone, socio e direttore marketing del Bar Brera, oltre che fotografo di moda. La grafica non si ferma alla confezione: sul sito del locale, nella sezione dedicata al Panettone dell’Arte 2026, è disponibile anche un gioco interattivo che permette di scoprire, attraverso una serie di clic, storie e curiosità sui luoghi simbolo di Milano.

La Cuvée 1926 celebra i cento anni di Valdo

Accanto al panettone arriva la Cuvée 1926 Valdobbiadene DOCG di Valdo Spumanti. Il nome richiama l’anno di fondazione della cantina, che nel 2026 celebra il centenario della propria storia. Per l’occasione, il prodotto viene proposto con un astuccio in edizione limitata, realizzato in esclusiva per Bar Brera.

La confezione porta la firma di Elisabetta Borghetti, un’altra studentessa selezionata dall’Accademia di Belle Arti di Brera. Anche in questo caso il blu e l’oro sono i colori principali. L’illustrazione interpreta il paesaggio delle colline Patrimonio UNESCO attraverso un’immagine fiabesca, tra vigneti, trame vegetali e piccole sorgenti luminose che ricordano i geyser. Da queste sembrano sprigionarsi le bollicine del vino.

Il progetto è stato realizzato con il contributo di Banca BCC Centropadana e Grande Brera, indicate tra i principali sponsor dell’iniziativa.

Prezzi e disponibilità

Il Panettone dell’Arte 2026, realizzato dal Bar Brera con la Pasticceria Martesana, costa 57 euro. È acquistabile online sul sito della pasticceria e direttamente al Bar Brera.

La Cuvée 1926 Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG di Valdo, accompagnata dall’astuccio in edizione limitata, è invece proposta a 19,90 euro ed è disponibile in esclusiva presso il Bar Brera.