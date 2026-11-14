Grazia Deledda e quel tocco magico per mutare la cucina in letteratura

Grazia Deledda è un nome che riemerge dagli archivi delle memorie scolastiche, ma se si va a sondare quel qualcosina in più che la può rendere figura straordinaria del Novecento nazionale (e non solo) la casella rimane perlopiù vuota.

Il 2026 è stato l’occasione per riaccendere la memoria su quella che è stata l’unica scrittrice italiana a ricevere il Premio Nobel per la letteratura, di cui ricorre il centenario, seconda a livello internazionale dopo la svedese Selma Lagerlöf.

Ma non è solo questo che la rende personaggio da riscoprire con curiosità, anche golosa, in quanto molti dei suoi ritratti della società del tempo, e non solo della Sardegna nativa, sono stati puntuali testimonianze di una vita quotidiana in cui la cucina e le sue tradizioni hanno svolto un ruolo determinante, identitario di un’epoca.

Nasce a Nuoro nel 1871, quarta di sette figli. Il padre, Giovanni Deledda, proprietario terriero, è sindaco della città dopo l’unione nazionale. La madre, Francesca Cambosu, è donna di rigidi principi tanto che toglie la giovane Grazia dai banchi delle elementari al quarto anno per dedicarsi a quella che sarà la missione futura: donna di casa a tempo pieno.

Ma la giovanetta dimostra talento e curiosità per cui viene affidata alle cure del suo istruttore privato, Pietro Ganga. Inizia a scrivere novelle e racconti che, grazie a un epistolario che la caratterizzerà per tutta la vita, invia a conoscenti ma anche a personaggi con cui vorrebbe intrattenere un rapporto di consuetudine e condivisione di un mondo che non è solo limitato ai suoi paesaggi barbaricini.

Il romanzo-autobiografia Il paese del vento

Esemplare la testimonianza che lascerà tra le pagine de Il paese del vento, uscito nel 1931, una sorta di autobiografia. «Nata in un paese dove la donna era segregata in casa con l’unica missione di lavorare e procreare», in realtà la piccola Grazia si sentiva «come una beduina che dal limite della sua tenda intravede ai confini del deserto i raggi d’oro di un mondo fantastico», con la conseguenza che «mi abbandonavo a quello che la mia mamma considerava il più grosso peccato: la continua, avida lettura di libri non adatti alla mia età e alla mia educazione».

Li leggeva di nascosto in una cameretta «dove i topolini rosicchiavano le carte e le rondini facevano i loro primi esercizi di volo». Ma ben ripagata in quanto «anche la mia anima si apriva lentamente da sola, foglio per foglio di libro, come la rosa centifoglia che pare aperta del tutto mentre conserva fino in ultimo, nel suo centro, qualche petalo ancora chiuso». Se non è talento una premessa del genere.

Le prime corrispondenze avvengono di nascosto. Si era improvvisata venditrice di qualche fiasco del vino prodotto nella tenuta di famiglia e così riusciva ad acquistare i francobolli necessari per le sue relazioni, tutte da tessere, di fuga creativa.

Il primo a notarne il talento fu il sassarese Stanis Manca cui la quattordicenne Grazia confessò le sue emozioni: «Sogno un giorno di poter diradare con un mite raggio le foschie ombrose dei nostri boschi, narrare intera la vita e le passioni del mio popolo, così diverso dagli altri, così vilipeso e dimenticato, e perciò più misero nella sua fiera primitiva ignoranza».

Grazia Deledda e Pellegrino Artusi

Grazia Deledda sempre coerente tanto è vero che fu proprio lei, nel 1888, quindi diciassettenne, la prima a lasciare memoria scritta di piatti e tradizioni della cucina barbaricina, cosa di cui non risulta traccia nel famoso testo di Pellegrino Artusi che, nel 1891, diede alle stampe La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Deledda pioniera, tramite la sua narrativa, va a «documentare con largo anticipo una cucina “regionale” fino ad allora ignorata dalla storia ufficiale».

Tradizioni trasmesse per via orale, in famiglia, quindi senza alcuna necessità di quaderni scritti. Anche qui una curiosità con radici familiari, complice il fratello Andrea che, avendo percepito la sensibilità della sorella, iniziò a portarla in giro tra le varie feste campestri che si svolgevano in Barbagia, terra di pastori.

Se la cucina quotidiana era parca per necessità, arricchita con quanto fantasia permetteva, era nei momenti di festa «che si sacrificavano gli animali, si faceva il pane più bello e fragrante» così come i dolci «decorati come veri gioielli». Fu in questi eventi, che coniugavano feste campestri e ricorrenze religiose, che Andrea le fece conoscere «tipi di vecchi pastori che raccontavano storie più mirabili di quelle scritte sui libri». Fu in quelle occasioni che «Cosima» (la trasposizione letteraria della Deledda) «imparò più cose che in dieci lezioni del professore di belle lettere».

I vari spostamenti della scrittrice

Sempre tra le pagine di Cosima si vive come in diretta un flash back di quei riti rurali. «Il banchetto fu servito in una radura, quindi per terra, tutta circondata da un colonnato di tronchi come un salone regale». Il suo «trono» preparato da Andrea con una sella e una bisaccia. Cosima si guarda stupita attorno e tutti guardano lei, a cui vengono serviti «i migliori bocconi: un rognone d’agnello tenero e dolce, un cucuzzolo di formagello arrostito allo spiedo, il più bel grappolo d’uva primaticcia».

Cosima non passa inosservata e, alla fine, tutti i convitati si volsero a lei per renderle omaggio innalzando «le loro curiose forchette di legno con infilati pezzetti di carne, pane, formaggio», ovvero tutto quello che c’era a disposizione e «brindando con il vino leggero e saporoso» (quello dei francobolli…).

È ora di cambiare passo. Grazia si trasferisce a Cagliari anche perché la sua vocazione letteraria poco si concilia con la tradizione isolana e barbaricina in particolare. Ed è qui che, ventottenne, conosce Palmiro Madesani un mantovano funzionario del ministero delle Finanze. È un colpo di fulmine. In tutti i sensi. Dopo due mesi convolano a giuste nozze. Si trasferiscono a Roma. Palmiro percepisce l’anima della scrittrice, oltre che dell’amata sposa, e lascia il posto sicuro del ministero per diventare il suo agente letterario.

Per Grazia si apre un’altra sfida, trovandosi a un bivio dove fare delle scelte. «Impiegare la lingua italiana come se fosse sempre stata sua, rinunciando alla propria identità» oppure «tentare di stabilire un ponte tra la propria lingua sarda e quella italiana» con il conseguente «recupero di termini e fraseggi tipici della colloquialità nativa».

Il forte legame fra Grazia Deledda e la cucina

Ed è così che, attraverso il cibo, «Grazia Deledda descrive non solo il contesto sociale» della sua terra, e di altre, come vedremo nelle prossime puntate, «ma ne trasmette anche l’anima, rendendo le sue storie ancora più autentiche e ricche di significato».

Una sfida riuscita che, ben presto, si impose all’attenzione del mondo letterario di allora, tanto da essere definita «degna erede di Giovanni Verga» anche se forse la miglior sintesi è quella di Attilio Momigliano: «Nessuno, dopo il Manzoni, ha arricchito e approfondito come lei, in una vera opera d’arte, il nostro senso della vita», con la cucina, quella della vita quotidiana, resa protagonista in molti racconti, ma con quel tocco particolare che rendeva il momento conviviale, le sue preparazioni, il contesto in cui tutto si sviluppava integrato in maniera ideale alla trama narrativa in cui si svolgeva.

Era lei in casa, già affermata scrittrice, a prendersi la briga di governare i fornelli, non mancando della giusta dose di autoironia: «La mia fama in materia di cucina è perfettamente usurpata. Io non so preparare che poche elementari pietanze, apprese a fare nella patriarcale cucina di Nuoro».

Nel 1913 una prima candidatura al Nobel, ma l’incoronazione ufficiale avviene nel 1926, non senza l’immancabile tocco originale. Quando l’ambasciatore svedese si presenta a casa per darle la buona notizia, la sorprende in piena attività domestica e poi, nel signorile saluto finale, le porge il baciamano: «Peccato che le mie mani sapessero di cipolla», sentenziò, per aver appena terminato un soffritto.