Dal 28 gennaio 2012 su Tv2000, rete tv della Cei, David Murgia, romano, classe 1971, conduce Vade retro, trasmissione incentrata sul complesso di argomenti e notizie sulle manifestazioni demoniache. Nel 2013 mandò in onda immagini che fecero il giro del mondo. Papa Bergoglio, in piazza San Pietro, metteva in atto un esorcismo. Ciò determinò l’immediata smentita ufficiale della Santa Sede. Si trattava di un esorcismo o di una preghiera di liberazione? Il giornalista è docente in questa materia presso l’Ateneo pontificio Regina apostolorum.

Dalla lettura del Diario personale di Papa Francesco, in particolare sulle rivelazioni annotate circa gli incontri ravvicinati con il demonio, che idea si è fatto?

«Quello che molti dimenticano è che Jorge Mario Bergoglio, come ha osservato il Washington Post, è stato, tra gli ultimi Papi, quello che del diavolo ha parlato di più. Questa sua definiamola sensibilità nel riconoscerlo e identificarlo come persona fisica, gli occhi, non mi ha affatto meravigliato. I gesuiti sono molto precisi su questo. Il diavolo si chiama Satana. Nella prima messa, a Santa Marta, dopo la sua elezione, citando Lèon Bloy, ha parlato della mondanità del diavolo».

«Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia», ha scritto. «Mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito si sia presentato fisicamente». Fisicamente, specifica. Nel primo caso «dal finestrino della macchina», con «i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti».

«Nella tradizione cattolica il diavolo non è il male, ma un angelo decaduto. Quindi se si manifestano gli angeli perché non si potrebbe manifestare anche quello decaduto? Ricordiamo che Bergoglio citava spesso Gesù nel deserto, tentato dal diavolo, dicendo: “Gesù non parla con il diavolo perché con il diavolo non si tratta”. I Vangeli distinguono bene tra malattie e possessione. Questo per dire che l’esistenza del diavolo nella storia degli uomini non è una metafora, ma un fatto reale. E i fatti reali sono fatti anche di presenze. Io non fatico a credere che Bergoglio, in macchina, forse in mezzo al traffico, abbia veramente visto una bestia, con quegli “occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti”».

Seconda visione in una celebrazione della cappella del Carmelo. «Mi guardò con occhi di fuoco. Non dimentico quello sguardo. Più forte del precedente. Erano come raggi di fuoco». Un’immagine che solo lui ha visto?

«Sicuramente solo lui. Il soprannaturale è come una medaglia. In una faccia c’è il divino, pensiamo alle grandi apparizioni mariane. Nell’altra c’è il diabolico, e anche quello è presenza e visione. Se abbiamo in qualche modo accettato che una pastorella di nome Bernadette abbia visto la Madonna perché non dobbiamo accettare che un Papa abbia visto il diavolo?».

Terzo episodio, Bergoglio sente il rantolo del maligno e la sua voce trionfante: «Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo». Secondo lei questa affermazione potrebbe essere interpretata come una voce della coscienza del Papa o come quella del demonio?

«No. Qui dobbiamo distinguere tra visioni e apparizioni. Le visioni si riferiscono alla coscienza interiore, cose che sono dentro di me e che interpreto a mio modo. Le apparizioni sono qualcosa di oggettivamente esterno, gli occhi del diavolo dal finestrino e la voce che sente dopo il viaggio in Cile. Quindi escludo si tratti della sua coscienza. È una voce autentica che ha sentito».

Si potrebbe tuttavia ipotizzare che i turbamenti del Papa argentino fossero legati a rimorsi di coscienza anche sul fatto della benedizione delle coppie gay e a dubbi incontri, tipo con Emma Bonino, raggiante in una foto mentre esibiva una pompa da bicicletta dopo aver praticato un aborto?

«Più che attaccato, secondo me è stato tentato. La tentazione è l’azione ordinaria del diavolo. Attaccato no perché, come insegna la tradizione della Chiesa, siamo noi a decidere, non viene meno il libero arbitrio. Quindi faccio fatica a pensare che a un Papa, assistito dallo Spirito santo, possa venir meno il libero arbitrio perché attaccato dal diavolo».

A Vade retro, il tuo programma tv, domenica 19 maggio 2013 lanciasti la videonotizia di papa Francesco mentre praticava un esorcismo in piazza San Pietro su un uomo messicano in sedia a rotelle. Dal Vaticano arrivò una smentita.

«La sala stampa vaticana smentì l’esorcismo e parlò di preghiera. Dobbiamo intenderci. Cos’è l’esorcismo e che differenza c’è tra esorcismo e preghiera di liberazione? L’esorcismo è comunque una forma di preghiera, fatta seguendo un rituale, avendo di fronte una persona che ha dei disturbi in questo senso. Gli esorcisti mi dicevano essersi trattato di un esorcismo ma dobbiamo attenerci alla smentita ufficiale. Allora dico che forse non si trattava di esorcismo ma di preghiera. Preghiera semplice o di liberazione? Sul caso intervenne padre Amorth dicendo che la stessa persona aveva avuto da lui esorcismi. Poi questa persona ha parlato e ha confermato che aveva chiesto un esorcismo da Francesco. Siamo sul filo, perché chiedere un esorcismo o una preghiera è quasi la stessa cosa».

Riveliamo l’identità della persona oggetto dell’esorcismo o preghiera e qual è stato il suo destino?

«Si chiama Ángel Pérez. A presentarlo a papa Francesco in piazza San Pietro fu padre Juan Rivas. Anni dopo venne al nostro corso di esorcismo al Gris, Gruppo di ricerca e formazione socio-religiosa, riconosciuto dalla Cei, che si occupa anche di aiutare le persone in cerca di un esorcismo. Ogni anno con l’Ateneo pontificio Regina apostolorum facciamo l’unico corso di esorcismo riconosciuto e siamo alla ventunesima edizione. Ci sono figure multidisciplinari, gli ausiliari, che aiutano l’esorcista, i medici, gli psicologi: l’esorcismo è ormai trattato da un’equipe e i corsi li frequentano anche antropologi, poliziotti, carabinieri, magistrati…».

Alcune voci, peraltro nebulose, riferiscono che in un certo periodo del pontificato di Francesco si udivano forti grida nell’area dei palazzi apostolici. Viene da associare ciò alle grida registrate nella chiesa di San Giovanni Rotondo durante una messa…

«Sì, nella messa celebrata dal cardinal Ernest Simoni, un esorcista che partecipa anche ai nostri corsi. Allora, che ci siano stati esorcismi in basilica di San Pietro, mettiamola così, non fatico a crederlo, non soltanto con Francesco, ma anche con Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. Essendo la basilica il centro della cristianità chi ha disturbi diabolici, quando ci entra, ha delle reazioni, pur non sollecitato da esorcisti. Il primo segno dei disturbi è proprio l’avversione al sacro…».

Tornando al caso di San Giovanni Rotondo, nella chiesa di Padre Pio?

«Simoni non stava facendo un esorcismo ma una preghiera dopo una normale celebrazione eucaristica. Una preghiera a San Michele. È lì che c’è stata la reazione dell’ossesso, a me pare così, le grida sono molto simili a quelle di un posseduto. Poi il luogo. Credo che nessun santo abbia lottato contro il demonio come Padre Pio».

Il mistico di Pietrelcina ha raccontato di un episodio assimilabile a quelli riferiti da Bergoglio.

«Padre Pio racconta che da lui si andò a confessare il diavolo sotto forma di un signore distinto. Quando il frate alza la voce e gli impone penitenza, l’altro inizia a dirgli le peggiori cose: “Ti ucciderò”. Poi svanisce. Per tornare alla domanda: “Bergoglio ha visto o ha immaginato di vedere?”. No, Bergoglio ha visto. Se crediamo alle apparizioni dobbiamo credere anche a quelle del diavolo».

Lasciamo stare pontefici tipo Alessandro VI, ma un Papa, proprio per essere vicario di Cristo, può essere particolarmente soggetto ad attacchi demoniaci?

«Sì, più l’anima è santa, come nel caso di Padre Pio, più il diavolo cerca in tutti i modi di impedire la sua attività o comunque di infastidirlo. Padre Pio non lo faceva dormire di notte o lo picchiava in stanza al punto tale che la mattina dopo non riusciva a dire messa. Più il diavolo ti si presenta più si sta giocando le ultime carte per distruggere la persona. E quindi Bergoglio era una persona da fermare con tutti i mezzi».

Pio XII tentò un esorcismo a distanza nei confronti di Adolf Hitler. Possiamo dire che gli ultimi pontefici siano esorcisti?

«L’esorcistato è il ministero sacramentale che appartiene per eccellenza ai vescovi. Il Papa è vescovo di Roma…».

Da un certo punto di vista possiamo dire che, in situazioni ordinarie, le tentazioni del male siano molteplici. Quando esse, da tentazioni, diventano attacchi straordinari, vere e proprie possessioni?

«Gli ossessi e i posseduti non vedono il diavolo ma sentono la sua azione dentro di loro».

Nel Diario di Francesco emerge il suo contrasto del maligno attraverso il rosario e la sua devozione a Santa Teresa di Lisieux, cui Ermanno Olmi dedicò un meraviglioso film, La leggenda del santo bevitore. Bergoglio sovrano ma anche «curato di campagna», per ricordare Bernanos… Il suo dilemma di fede può ricordare quello di un cristiano qualunque?

«Io il diavolo non l’ho mai visto, ma alcuni esorcisti mi hanno detto di sì. Alla fine il rimedio è quello, il rosario, la devozione popolare, quella dei semplici. È la Madonna che schiaccia la testa al serpente. Questa è una delle caratteristiche più belle di papa Francesco, la devozione popolare. Perché Santa Teresina? Perché è la santa delle piccole cose, non è Teresa D’Avila, la grande mistica. A Santa Teresina ha dedicato una delle sue più belle esortazioni apostoliche, C’est la confiance, ho fatto una puntata. Non servono grandi cose per scacciare il diavolo. È la sua superbia che va colpita, con le piccole cose».

Pertanto come si contrasta il demonio?

«Il miglior metodo per tener lontano il diavolo è il buon umore. Lo diceva un grande uomo, Giovanni Bosco. Quel buon umore tipico del cristiano che sa che Dio ha già vinto».