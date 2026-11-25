È in uscita The Nameless Ballad di Federico Zampaglione, che parallelamente alla carriera di cantante sta portando avanti un importante percorso da regista, con una vocazione per i generi. Il nuovo film rievoca le atmosfere dei gotici all’italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, che resero popolari nel mondo i maestri Mario Bava e Riccardo Freda. Tra i protagonisti del film spicca Giglia Marra, costretta a un’incredibile trasformazione fisica e psicologica per interpretare un ruolo chiave nella drammatica vicenda narrata.

Dagli studi al cinema, fino all’incontro con Federico Zampaglione

Com’è iniziata la sua carriera cinematografica?

«Fin da ragazza avevo una vena artistica. Infatti ho frequentato un liceo artistico, in Puglia, la mia regione. Sono venuta a Roma per provato a entrare al Centro sperimentale di cinematografia, ma non mi hanno preso. Tra gli esaminatori c’era Giancarlo Giannini. Mi ricordo solo lui! Era super affascinante, con la sua voce riempiva tutta la stanza».

A quel punto cosa ha fatto?

«Siccome non ho superato le selezioni, mi sono iscritta all’università, a Scienze dello spettacolo. Mi ricordo che frequentava anche Carolina Crescentini, che invece era entrata al Centro sperimentale. Mi sono laureata alla Sapienza con il professor Orio Caldiron, presentando una tesi su Ferzan Özpetek. Ho intervistato sia lui che il suo sceneggiatore e produttore Gianni Romoli».

L’ha fatta leggere a Ozpetek?

«Gliel’ho portata a entrambi. Tra l’altro, uno dei miei sogni è lavorare proprio con Ozpetek. Pensa che nella colonna sonora de Le fate ignoranti c’era la canzone di Federico Zampaglione Due destini. Io citavo Federico nella tesi di laurea e dopo vent’anni mi sono sposata con lui!».

Un segno del destino, come il titolo della canzone! Dove vi siete conosciuti?

«In un locale. Una mia amica voleva fare una foto con lui e io ho scattato questa foto. In realtà, volevo farla anche io, ma mi vergognavo. Abbiamo iniziato a parlare… E la mia amica è diventata la nostra testimone di nozze!».

Non ha tentato la carriera accademica?

«Puntavo a laurearmi perché amavo il cinema, però volevo contemporaneamente fare l’attrice, quindi studiavo recitazione con Beatrice Bracco, che adesso non c’è più, una bravissima insegnante dove sono passati tantissimi attori importanti. Ho cominciato a fare teatro e poi il primo cortometraggio, Lacrima di luna di Riccardo Papa, mi ha aperto la strada per le serie tv».

La trasformazione per The Nameless Ballad

The Nameless Ballad come nasce?

«Da un’idea di Federico Zampaglione, che lo ha scritto con Barbara Baraldi. Lavorare con Federico è stato veramente disarmante per me, ma è stato anche molto intimo perché Federico è un musicista e anche il protagonista del film, l’australiano Jamie Ward, è un cantante sia nella realtà che nella finzione. È molto bravo, nel film canta veramente lui. E io, per chiudere il cerchio, interpreto una pianista».

Cosa ha dovuto fare per entrare nella parte?

«Ho preso una decina di lezioni di pianoforte perché dovevo ricreare la postura di una pianista e avere la giusta modulazione delle mani. Infatti sono veramente io a suonare le tre note della ballata. Questo personaggio mi ha messo veramente alla prova fisicamente, anche perché sono dovuta dimagrire otto chili».

Per una scelta del regista?

«Per scelta di Federico questo personaggio doveva essere una figura più esile e più sofferta e quindi sono dimagrita otto chili. Passavo molte ore al trucco, dalle tre alle quattro ore, un giorno addirittura sei ore perché dovevano truccarmi anche il corpo. Mi hanno fatto recitare anche con delle lenti a contatto bianche. È stato fastidioso perché vedevo i colori alterati, come avvolti nel fumo bianco. Anche questo ha contribuito a portarmi in un mondo un po’ surreale. Ma per il personaggio e per Federico questo e altro».

Il personaggio deve esprimere la sofferenza di una madre che perde i figli…

«Era una donna nata all’inizio del 1900 che rappresenta tutte quelle donne a cui è stata negata la possibilità di esprimere la propria arte, il proprio talento, la propria passione. Gli avevano imposto di avere la classica famiglia, ma in realtà era una donna che voleva fare arte e suonare. Alcune scene hanno commosso tutta la troupe perché eravamo molto concentrati e la storia era veramente toccante».

Ha seguito tutta la lavorazione del film?

«No, anzi, per interpretare il mio personaggio sono entrata in un’altra realtà, cioè sentivo proprio il bisogno di restare da sola. Non uscivo anche perché ero un po’ nervosa perché mangiavo pochissimo, avevo le sopracciglia bianche, che mi avevano sbianchito per aiutare il trucco, e giravo con la mano fasciata così stretta che mi faceva malissimo. Federico andava sul set e io rimanevo a casa da sola. Preferivo studiare la parte di notte, nel silenzio, perché di giorno avevo troppe distrazioni con il telefono. Di notte trovavo proprio l’anima del mio personaggio».

Dove avete girato?

«In un casale molto bello a Fara Sabina. L’arredamento è molto moderno perché la vita del protagonista è apparentemente molto bella».

Che percorso farà il film?

«Abbiamo fatto un’anteprima a Londra, poi siamo andati al Ravenna Nightmare Film Festival e al Lucca Comics & Games, due eventi molto importanti. Da quello che sento sta piacendo molto».

La Puglia, il teatro e il cinema di genere

In tv ha partecipato alla serie Lolita Lobosco, che è andata benissimo. Che ricordi ha di questa esperienza?

«Ho lavorato con Luca Miniero e Luisa Ranieri ed è stato molto divertente, anche perché giravamo nella mia Puglia, in un’atmosfera completamente diversa dal set di un horror, dove ti devi connettere con una realtà molto più drammatica».

Com’è riuscita a entrare nei panni di una donna che vissuto un dolore così forte?

«Tutti quanti abbiamo avuto nella vita delle perdite importanti. Nel mio caso, un fratello, quando era molto piccolo. Anche questo forse mi ha aiutato a entrare nella parte. Sono passati tantissimi anni, però mio fratello è una presenza viva perché penso sempre a cosa gli sarebbe piaciuto, cosa avrebbe detto o cosa avrebbe fatto».

Quando pensa a lui come lo immagina?

«Me lo ricordo come un bambino. Quando mi capita di conoscere dei ragazzini che hanno la sua età, penso se lui sarebbe stato come loro».

Ha rivisto Federico Zampaglione nel personaggio del protagonista?

«Ogni artista ha delle crisi creative, che spesso nascono dopo grandi successi, però, in verità, devo dire di no. Il protagonista è in crisi creativa perché non riesce a trovare l’ispirazione e questa cosa lo porta alla pazzia, facendo uso anche di psicofarmaci. Piuttosto mi sono rivista un po’ nella protagonista, la fidanzata del cantante, che lo assiste nei momenti di difficoltà».

Ricorda altre esperienze simili?

«Una volta al teatro ho dovuto imparare il linguaggio dei segni. Era uno spettacolo ispirato a Figli di un Dio minore, un film che ho amato tantissimo. Avevo da poco finito di frequentare la scuola di Beatrice Bracco e con un gruppo di colleghe abbiamo messo su questo spettacolo, che mi ha tolto l’anima, perché dovevo andare al centro della Lis, frequentare i ragazzi del posto e studiare tutti i segni del copione, però è un ricordo molto bello. Lo spettacolo è andato bene. Ho fatto molto teatro fino al Covid: con la Bracco avevamo fatto La signora delle camelie, poi con Manuela Tempesta un mix di cose su Shakespeare. È da un po’ che non faccio teatro».

Quindi sta puntando più sul cinema?

«Sì. Collaboro anche con mio marito nel mondo della musica».

La passione per l’horror e i progetti futuri

A casa vostra si respira un clima di grande creatività, dalla musica al cinema.

«Anche la figlia di Federico, Linda, è un’attrice bravissima, quindi quando c’è lei si parla sempre di cinema e di musica. Federico ama l’horror, noi vediamo quasi sempre horror a casa, dai classici agli ultimi titoli. Questo è un buon momento per il cinema italiano di genere, con una ventata di nuovi registi. In Puglia abbiamo Paolo Strippoli, Roberto De Feo, Michele Riondino, un bravissimo attore che sta facendo delle cose molto belle. Pensi che Strippoli l’ho conosciuto sul set di Nomi e cognomi di Sebastiano Rizzo, dove sia io che lui interpretavamo un ruolo».

Anche lei aveva la passione dell’horror o la subisce da suo marito?

«No, no, avevo anche io una grande passione. Da piccola ho visto Gli uccelli e Psyco di Hitchcock. Siamo cresciuti con l’horror, pensa a Biancaneve, anche se dico sempre che la realtà è peggio dei film horror».

C’è un personaggio che le piacerebbe interpretare?

«Giovanna d’Arco».

Progetti futuri?

«Sono molto scaramantica e non dico mai nulla!».