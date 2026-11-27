Il Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo ha disposto la sospensione di Veruska D’Angelo, che aveva seguito il caso della famiglia Trevallion–Birmingham. Contestate violazioni dei principi di imparzialità, riservatezza e segreto professionale. L’avvocato Simone Pillon: «Le informazioni trasmesse al Tribunale non sarebbero state sempre oggettive».

Sospensione dall’esercizio della professione per 70 giorni per Veruska D’Angelo, l’assistente sociale di 44 anni che ha seguito il caso della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo, nell’ambito del procedimento disciplinare avviato dopo due segnalazioni relative alla gestione della vicenda di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori dei tre bambini allontanati dalla casa familiare per disposizione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

La decisione arriva mentre resta aperta la controversia sull’allontanamento dei piccoli e sulle valutazioni che hanno portato al loro trasferimento in una struttura protetta.

Le contestazioni all’assistente sociale

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, il Consiglio territoriale di disciplina ha ritenuto che il comportamento della professionista fosse riconducibile a una condotta tale da arrecare «grave nocumento» ai destinatari dell’attività professionale.

Il procedimento era stato avviato dopo due segnalazioni: una presentata dalla presidente dell’Ordine, Francesca D’Atri, e l’altra dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che in precedenza avevano assistito i genitori.

Tra le contestazioni figurano presunte violazioni dei principi deontologici di imparzialità, rispetto delle differenze, riservatezza e segreto professionale, in particolare nei rapporti con la stampa. Contestata anche la gestione del rapporto professionale con la famiglia.

Secondo quanto sostenuto dai legali che hanno assistito in precedenza Birmingham e Trevallion, l’assistente sociale avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile nei confronti dei genitori e non avrebbe svolto il proprio incarico con la necessaria imparzialità.

D’Angelo, attraverso il proprio legale, l’avvocato Luca Bauccio, ha sempre respinto le accuse.

Pillon: «Informazioni non sempre oggettive»

La decisione è stata commentata dall’avvocato Simone Pillon, che oggi assiste i genitori. Secondo il legale, la sanzione disciplinare confermerebbe le contestazioni sollevate dalla difesa nel corso della vicenda.

«Le informazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dell’Aquila non sarebbero state sempre oggettive», ha dichiarato Pillon, sostenendo che la rappresentazione della famiglia come non adeguata sarebbe stata condizionata da «un’interpretazione ideologica» anziché da riscontri oggettivi.

L’avvocato auspica che il provvedimento possa portare a un diverso atteggiamento degli operatori nei confronti dei genitori e invita il Tribunale a valutare quanto accaduto, anche in relazione alla possibilità di un rientro dei tre figli in famiglia.

«Per i genitori è motivo di speranza apprendere che il sistema giudiziario e amministrativo del nostro Paese sia stato capace, pur con tempi lunghi, di sanzionare gli abusi», ha aggiunto il legale.

La sospensione non è ancora esecutiva

La sanzione disciplinare non è immediatamente esecutiva. L’assistente sociale ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso al Consiglio nazionale di disciplina.

Saranno le motivazioni del provvedimento a chiarire nel dettaglio quali violazioni deontologiche siano state riconosciute dal collegio e su quali elementi si fondi la decisione.

Resta distinta la questione relativa all’allontanamento dei tre bambini: la sospensione dell’assistente sociale non comporta automaticamente una modifica delle disposizioni del Tribunale per i minorenni, al quale spetta ogni decisione sul loro collocamento.