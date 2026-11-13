Pure l’Onu ci stanga: «I bimbi stiano in famiglia»

L’Italia è stata sanzionata dalle Nazioni Unite per aver infranto la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il cui anniversario ricorre il prossimo 20 novembre. Nelle decisioni degli assistenti sociali e delle corti giudiziarie non è stato considerato il migliore interesse di un giovane della provincia di Lecco, oggi quasi diciottenne.

Secondo il Comitato Onu, con C.F. sono stati violati ben sei diritti, tra i quali l’ingiusta separazione dai genitori, la «privazione illegittima e arbitraria della libertà personale per oltre sei anni» e inoltre non sono stati ascoltati i pareri e la volontà del minore in ogni procedura giudiziaria e amministrativa.

È dal 2019, da quando aveva 9 anni, che C.F. deve stare in struttura, solo perché la madre in un momento di difficoltà chiese aiuto ai servizi sociali. «Non si tratta di un semplice “richiamo” dell’Onu, ma di una pronuncia con un altissimo valore giuridico, oltre che morale», precisa la dottoressa Alessandra Borsato che nel 2021 aveva presentato il reclamo per conto di C.F.

Direttrice del master interdisciplinare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Midia), ricorda che sebbene il Comitato sia un organo quasi-giurisdizionale, l’Italia ne ha riconosciuto la competenza ratificando il Terzo protocollo opzionale sulle procedure di reclamo. Un protocollo che è vincolante.

Le violazioni della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Sei anni ci sono voluti, perché il reclamo andasse a buon fine. «Prima della condanna, il Comitato sui diritti per l’infanzia aveva adottato ben tre misure provvisorie contro l’Italia, per tutelare l’incolumità fisica e mentale di C.F., ma gli assistenti sociali hanno aperto altrettanti procedimenti, così occorreva ripartire da zero», spiega Borsato.

Aggiunge: «Nel 2022, l’Onu rispose in pochissime ore alla mia richiesta di misure provvisorie, intimando immediatamente all’Italia di non ricoverare il bambino, che non ha e non aveva alcuna patologia, in neuropsichiatria come invece era stato chiesto dai servizi».

Sulla sentenza dovrebbe meditare la sinistra, fervente sostenitrice delle Nazioni Unite e delle sue varie agenzie, per rifugiati o trattato pandemico, ma che non sale sulle barricate per difendere i diritti di minori strappati alle rispettive famiglie.

Tante sono le violazioni che piccoli e genitori soffrono, spesso senza reale motivo. L’esempio forse più noto, tra i soprusi recenti, è quello dei tre bimbi della «famiglia del bosco», allontanati da casa prima, dalla mamma poi in nome di surreali riserve sulle capacità genitoriali di Catherine Birmingham e del marito Nathan Trevallion. Della sofferenza dei piccoli, costretti da quasi un anno in una comunità a Vasto pur non avendo mai subìto minacce o violenze in famiglia, importa ben poco ai servizi sociali e al Tribunale dei minori.

Il bambino di 8 anni rubato alla sua mamma

Non ultimo, il caso del bimbo di 8 anni strappato dalla mamma perché «gli vuole troppo bene e lo protegge», come ha raccontato Mario Giordano sulla Verità, e che adesso lo potrà vedere solo ogni 15 giorni.

La sola «colpa» della donna è di aver denunciato l’ex compagno per maltrattamenti e violenza sessuale e dal momento che il piccolo, testimone degli orrori, non vuole stare con il padre, un giudice di Milano ha pensato che è meglio che stia lontano dai genitori, dai nonni, dalla sua famiglia. Il bambino deve stare in una struttura, e chissenefrega dei suoi bisogni affettivi.

Già con la sentenza dell’8 ottobre scorso, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione sui diritti dell’uomo che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il procedimento era stato presentato da una mamma e dal suo figlio biologico. I giudici di Strasburgo hanno rilevato un problema sistemico: le decisioni dei tribunali per i minorenni non sarebbero eseguite in tempi ragionevoli, il controllo dei magistrati sui servizi sociali non sarebbe sufficiente e gli affidamenti possono protrarsi senza termine. La Cedu inoltre sollecitava regole più precise per i servizi sociali, un controllo sistematico sul loro operato, una formazione specifica per magistrati e operatori.

«Ciò che mi rimane di negativo degli anni di lotta nell’aiuto dato a C.F. e alla sua famiglia è il senso di impotenza davanti ai servizi sociali, che in ogni incontro erano pieni di pregiudizi nei confronti dei genitori e di arroganza», commenta la dottoressa Borsato che offre consulenza gratuita a ragazzi e famiglie che stanno vivendo un caso simile.

E la Corte costituzionale si occupa dei gay aspiranti genitori

Mentre l’Onu bacchetta giudici e servizi sociali, la Corte costituzionale ieri ha ritenuto doveroso preoccuparsi di gay che aspirano a diventare genitori. «Il legislatore […] ben potrà confrontarsi con la disponibilità di coppie omoaffettive unite civilmente a sottoporsi al vaglio di idoneità in concreto a adottare un bambino abbandonato, per spirito di solidarietà e nel solco dell’art. 2 Costituzione».

Per la Consulta, «spetterà al legislatore effettuare la valutazione del miglior interesse del minore, nel contesto di un ordinamento giuridico profondamente cambiato». Occupatevi, invece, di far vivere un bambino nella sua famiglia, sempre che sia amato e rispettato, e tenete i gay lontani dai piccoli.