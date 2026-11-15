Fine vita, arriva la scomunica alla dem che sdogana il suicidio di Stato

«Come cattolici scorgiamo il volto di Cristo in ogni paziente». Da oggi quel volto diventa un sudario sbiadito e non più una potente sindone che richiama l’eternità. Perché da oggi lo Stato di New York sancisce il suicidio assistito obbligatorio per legge e la frase dell’arcivescovo Ronald Hicks si trasforma in un grido di dolore senza fine.

Da più di un anno la Chiesa americana metteva in guardia (invano) dal piano inclinato del progressismo sfrenato verso la cultura della morte. Ora nel santuario laico del modernismo sono arrivati all’istante zero: la governatrice democratica Kathy Hochul ha annunciato di voler firmare il «Medical aid in dying act» (legge sull’assistenza medica nel morire), un provvedimento che non lascia scelta. E che nella patria delle libertà toglie la più preziosa, quella di vivere.

La posizione dell’arcivescovo da poco nominato da papa Leone XIV, condivisa dal collega emerito Timothy Dolan e da tutti i vescovi, è netta e preoccupata. Ciò traspare da una lettera aperta pubblicata sul Washington Post, nella quale vengono ricordati i pericoli della legge: nello Stato della Grande mela i malati terminali, con un’aspettativa di vita inferiore ai sei mesi sancita dal medico curante, potranno «usufruire» di un servizio in più, l’ultimo. «Un provvedimento inaccettabile che mostra l’abbandono da parte del nostro governo dei cittadini più vulnerabili, dicendo alle persone malate o disabili che il suicidio non solo è fruibile ma è incoraggiato dai loro rappresentanti eletti».

Il provvedimento dem sul suicidio assistito

Con un’aggravante morale, la governatrice Hochul è cattolica. Ma si è uniformata al pensiero unico dominante, a quel vento di nichilismo che soffia sull’Occidente con l’intento di spazzare via i principi non negoziabili, fra i quali il diritto alla vita e alla speranza.

La firma ufficiale sul provvedimento è prevista per gennaio: a partire da allora i malati terminali potranno chiedere di morire con i farmaci letali prescritti dai loro medici. E nessun ospedale, neppure quelli edificati nella pietra e nello spirito da fondazioni cattoliche, potranno opporsi al diktat dei medici curanti.

Sottolinea l’arcivescovo Hicks: «Purtroppo la nuova legge comprometterà gravemente tutti gli investimenti contro il suicidio e a favore della salute mentale che la stessa governatrice Hochul ha fatto durante il suo mandato. Come può una società avere la credibilità per dire ai giovani o alle persone affette da depressione che il suicidio non è mai la soluzione, mentre dice agli anziani e ai malati che è una scelta compassionevole che va celebrata?».

Il cortocircuito progressista sul fine vita

La contraddizione è ritenuta poco interessante e l’iter è automatico: sarà sufficiente per il malato terminale chiedere il suicidio per iscritto davanti a due testimoni, al proprio medico e a uno psicologo che ne attesti la capacità di intendere e di volere. Cinque giorni di riflessione ulteriore e poi via con il farmaco letale.

Si rischia l’effetto catena di montaggio e le persone fragili saranno le più esposte. Per questo monsignor Hicks auspica una ribellione delle coscienze. «Ribadiamo che un simile provvedimento è in conflitto con l’insegnamento cattolico sulla sacralità e la dignità della vita umana dal concepimento alla morte naturale. Chiediamo ai cattolici e a tutti i newyorkesi di rifiutare il suicidio assistito per sé stessi, i loro cari e coloro che sono affidati alle loro cure. E preghiamo affinché il nostro Stato abbandoni la promozione di una cultura della morte».

Di fronte all’indignazione delle tonache e del mondo cattolico, la governatrice Hochul ha spiegato di essere stata folgorata da un evento luttuoso. «Ho riflettuto durante il funerale per un amico di famiglia in cui il sacerdote ha parlato dell’accoglienza nella vita eterna. Mi è stato insegnato che Dio è misericordioso e compassionevole, e così dobbiamo essere anche noi. Quindi ho deciso di sostenere la legalizzazione del suicidio in circostanze specifiche. La legge non verrà utilizzata in modo improprio o applicata in modo indiscriminato».

La denuncia dell’arcivescovo Hicks

In realtà non ci sono margini all’obiezione di coscienza; tutti gli ospedali dovranno garantire l’applicazione della legge. Nessuna esenzione religiosa, neppure agli ospedali cattolici (Misericordia, Columbus, Cabrini, Calvary hospital) e alle suore Carmelitane che da quasi 200 anni si applicano nella cura di migliaia di pazienti indipendentemente dal loro credo religioso o dalla loro capacità economica.

L’intransigenza sarà totale e gli istituti che riusciranno a ottenere «una benevola esenzione» saranno comunque obbligati a rendersi complici contro i principi religiosi. Dovranno, infatti, trovare un sostituto che fornisca i farmaci letali, gestire il trasferimento del paziente verso la struttura che ne faciliterà la morte.

E, come scrive l’arcivescovo Hicks nella lettera-denuncia «persino redigere certificati di decesso in cui si afferma falsamente che il paziente è morto a causa di una malattia, quando la vera causa del decesso sono i farmaci letali che ha ingerito».

Secondo gli insegnamenti della Chiesa, qualsiasi forma di collaborazione al suicidio costituisce un peccato grave. Nessun problema per il legislatore: in nome della libertà di morire, chi rifiuta andrà incontro a sanzioni pecuniarie, alla revoca delle licenze, perfino al carcere. La cura dei malati e la dignità della vita umana «fino al suo naturale epilogo» finiscono in cantina. Laggiù sta tornando il Far West.