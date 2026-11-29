Il fatto che il cardinal Victor Fernández sia stato convocato in udienza dal Papa dopo l’uscita de Il diario personale di Papa Francesco e dopo le numerose interviste rilasciate dal prefetto del Sant’Uffizio che di quel «diario» è curatore ha portato più di un osservatore a ritenere che il suo incarico sia giunto al termine, opinione confermata da Elisabetta Piqué, giornalista e amica personale di Bergoglio, che dubita della natura dell’operazione.

Gli aspetti contenutistici sono già stati acutamente approfonditi sulla Verità ma il significato politico dell’operazione mediatica riamane un mistero. Nessuno finora ha fatto notare un elemento decisivo: i «diari» non sono diari. La loro frammentarietà e la selezione «mistica» dei temi non si deve solo al curatore ma è lecito pensare sia un tratto distintivo di un oggetto che nessun gesuita avrà mancato di riconoscere: si tratta dei «verbali» degli Esercizi spirituali che ogni gesuita è tenuto a svolgere periodicamente. Singolarissimi sarebbero i «diari» di un papa che non parla mai di encicliche, provvedimenti e teologia ma sempre di sé e di come gli eventi si riflettano su di lui dal punto di vista spirituale, caratteriale, psicologico e morale.

I diari e il significato politico della pubblicazione

Esiste, infatti, una corrente gesuitica moderna di «parola come pratica di appropriazione soggettiva» intesa come evoluzione dell’ignaziano «discernimento interiore» alla quale Jorge Mario Bergoglio evidentemente non era estraneo. Fernández ha dichiarato che fu proprio Bergoglio a incoraggiare la pubblicazione di questi testi, e sarebbe ingenuo ipotizzare che tale scelta non dovesse nascondere un chiaro significato politico, quello cioè di ribadire l’esistenza di una «chiesa nella Chiesa» che porti avanti le istanze di politica ecclesiale che l’elezione di un Papa ritenuto «di mediazione» come Leone XIV potrebbero aver interrotto. Non bisogna dimenticare che Bergoglio fu, per molti, colui che avrebbe dovuto finalmente portare al tanto agognato «compimento del Concilio»: risultato che, per alcuni, non è stato colto forse anche a causa delle esitazioni dell’ultimo minuto di Bergoglio.

Il ruolo del diavolo nei racconti di Bergoglio

Ecco una possibile spiegazione del diavolo, elemento che dai «diari» emerge in maniera realmente diabolica e per tre motivi. Innanzitutto relega il campione del progressismo nella più retrograda devozione popolare preconciliare insieme a Padre Pio e ad altri illustri santi molto poco modernisti; in secondo luogo, mostra Bergoglio come un campione di doppiezza gesuitica: un pontefice che ha numerosi e concreti incontri con Satana, che crea cardinale l’esorcista Ernest Simoni dopo un colloquio privato in cui lo stesso confida a Bergoglio di aver visto le anime all’inferno, ma che pubblicamente dichiara l’inferno vuoto e consente che sui media si attribuiscano a lui le più eterodosse e laiche opinioni, echeggiate dai recenti sforzi negazionisti di Vito Mancuso i quali mancano, tuttavia, del necessario coraggio logico che porterebbe a concludere che chi prende per vere cose «che non esistono» è uno psicotico.

La crisi spirituale e il confronto con Leone XIII

In terzo luogo, dai «Diari» emerge un altro «danno diabolico» all’immagine di Bergoglio il quale, se è corretto accostare ai mistici che hanno avuto visioni o incontri con Satana risultandone comprensibilmente turbati, diversamente da loro lui faceva il papa con quanto ciò comporta di responsabilità e assistenza divina. Forse anche la famosa e tangibile «crisi spirituale» del periodo pandemico dev’essere letta alla luce degli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola dove, nella «Seconda settimana», si fa riferimento al «nemico che si trasforma in angelo di luce».

In un orizzonte saturo di presenze diaboliche e di sollecitudine che si converte in angoscia, la Provvidenza non appare mai come governo ordinato della storia ma come residuo affidato all’esperienza soggettiva, interiore e meditativa di un papa che, al contrario di Leone XIII e del suo incontro col diavolo che portò all’introduzione della preghiera a San Michele Arcangelo alla fine della messa, si fa scudo col rosario e mantiene sempre l’esperienza sul piano soggettivo non negando una qualche fascinazione.

L’eredità gesuitica e il futuro della Chiesa

Forse qui possiamo trovare la chiave per interpretare l’operazione dei «diari»: mostrare un Papa in crisi permanente, in costante oscillazione tra dispotismo ad autoaccusa – anche qui impossibile non riconoscere sia Ignazio di Loyola che il fondamentale – per Bergoglio – Doroteo di Gaza – un Papa che relativizza tutto tranne l’esperienza interiore, che cerca di bilanciare l’assoluta severità con sé stesso con l’acritica apertura per (quasi) tutti gli altri.

Un Papa, infine, che si presenta con quel «chi sono io per giudicare» quando dai «diari» si viene a sapere che era ossessionato dal giudizio: tutto serve a ribadire la trasformazione della Chiesa in quel «cammino sinodale» che lo stesso Bergoglio non approvò del tutto. Una Chiesa che si risolve nel relativismo, disposta a immergersi nel mondo sino a farsi del mondo, disposta a negoziare tutto tranne la pastorale. Ma questa, più che il «compimento del Concilio», non è altro che l’idea di Chiesa che i gesuiti hanno da cinquant’anni, e che evidentemente ha ancora molti sostenitori.