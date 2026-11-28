Il 24 novembre la Libreria editrice vaticana ha mandato in libreria, in 94 Paesi e in cinque lingue, Il diario personale di Papa Francesco, curato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, e da quelle pagine è rimbalzata sui giornali la frase di Jorge Mario Bergoglio sul diavolo visto tre volte. Sono appunti intimi, scritti tra il 1992 e il 2024 su un’agenda nera, e come tali vanno presi; ma la notizia ha riportato d’attualità una domanda antica, cioè come si parla del maligno senza scivolare né nel mito né nel sensazionalismo. Per rispondere conviene riaprire Joseph Ratzinger, che del diavolo ha sempre parlato da teologo e poi da Papa, con le note a piè di pagina.

Il punto di partenza è Dogma e predicazione (Queriniana, 1973), dove in un capitolo dal titolo eloquente, «Liquidazione del diavolo», il professore di Ratisbona risponde a Herbert Haag, esegeta di Tubinga, che nel 1969 aveva firmato Abschied vom Teufel (Congedo dal diavolo). Erano gli anni in cui una certa teologia trovava imbarazzante perfino nominare Satana, tanto che il 15 novembre 1972 Paolo VI aveva dovuto ricordare in udienza che il demonio è «un essere vivo, spirituale, pervertito e pervertitore». Ratzinger smonta Haag sul suo terreno: il criterio di adeguare la Scrittura alla mentalità moderna porterebbe a buttare via molto altro, tanto che il professore domanda: «Dobbiamo allora rinunciare alla fede in Dio, assolutizzando la mentalità contemporanea?».

Ratzinger sul diavolo: «Presenza reale, personale, non simbolica»

Undici anni dopo Joseph Ratzinger è prefetto dell’ex Sant’Uffizio e, nell’agosto 1984 a Bressanone, risponde a Vittorio Messori per Rapporto sulla fede (Edizioni Paoline, 1985). Al diavolo sono dedicate poche pagine, «pochi capoversi su decine di cartelle», annota Messori, che però avevano monopolizzato i commentatori, e la storia, si vede, si ripete. Il cardinale è netto: «Checché ne dicano certi teologi superficiali, il diavolo è, per la fede cristiana, una presenza misteriosa ma reale, personale, non simbolica»; e aggiunge che «la cultura atea dell’Occidente moderno vive ancora grazie alla libertà dalla paura dei demoni portata dal cristianesimo».

Su Haag racconta un aneddoto che lo fa ridere di gusto: il libro gli era stato regalato dall’autore alla festa per la nomina ad arcivescovo di Monaco, con la dedica «Al caro collega professor Joseph Ratzinger, dire addio al quale mi costa assai di più che dire addio al diavolo…». L’amicizia non cambia il giudizio: gli evangelisti del diavolo «ne parlano molto e non intendono affatto parlarne in senso simbolico», diceva Ratzinger a Messori. Pochi mesi dopo, il 29 settembre 1985, la sua Congregazione con la lettera Inde ab aliquot annis ricorderà però ai vescovi che gli esorcismi spettano ai soli sacerdoti autorizzati: realismo sì, curiosità no.

Il diavolo di Benedetto XVI che convince con le buone ragioni

Da Papa, nel 2007, pubblica il primo volume di Gesù di Nazaret (Rizzoli), e qui il diavolo delle tentazioni non ha nulla di folcloristico: «Il tentatore non è così rozzo da proporci direttamente di adorare il diavolo», scrive. «Ci propone soltanto di deciderci per ciò che è razionale, per la priorità di un mondo pianificato e organizzato, in cui Dio, come questione privata, può avere un suo posto, ma non deve interferire nei nostri propositi essenziali».

E chiama in causa Vladimir Solov’ëv, che all’Anticristo attribuisce un libro, La via aperta alla pace e al benessere del mondo, destinato a diventare per così dire la nuova Bibbia, con al centro «l’adorazione del benessere e della pianificazione razionale». Il diavolo di Ratzinger, in altre parole, non spaventa con gli effetti speciali, ma convince con le buone ragioni, e lavora proprio dove l’uomo si sente più adulto.

La lotta di Gesù contro il Tentatore e la liberazione dei pagani

Intanto, nel magistero ordinario da pontefice, il registro di papa Benedetto XVI cambia, ma la sostanza no. All’Angelus del 21 febbraio 2010 descrive un Gesù che vive la sua missione «lottando in prima persona contro il Tentatore, fino alla Croce»; il 13 marzo 2011 spiega che Dio ha mandato il Figlio «per liberare gli uomini dal dominio di Satana, «origine e causa di ogni peccato». Eppure il tono non è mai cupo.

All’udienza generale del 14 gennaio 2009 ricorda che per il mondo pagano, «che credeva in un mondo pieno di spiriti, in gran parte pericolosi», l’annuncio cristiano fu anzitutto una liberazione, e che lo stesso vale per il paganesimo di oggi: a chi vede il mondo «pieno di poteri pericolosi», dice, «occorre annunciare che Cristo è il vincitore». È la stessa idea del 1985, quando a Messori diceva che «il paganesimo innocente, sereno, è uno dei tanti miti dell’età contemporanea».

La linea di un teologo senza strappi in 40 anni

Messi in fila, i testi di Ratzinger disegnano una linea senza strappi in 40 anni, fino agli appunti da Papa emerito dell’aprile 2019, dove scrive che «il diavolo vuole dimostrare che Dio stesso non è buono e vuole allontanarci da lui». Chi li sfoglia non troverà occhi di fuoco né visioni notturne, che pure appartengono alla storia dell’esperienza cristiana e vanno vagliate con discernimento; troverà un teologo che prende sul serio il Vangelo e che al maligno non lascia il palcoscenico. Perché la contromossa, come disse all’Angelus del 17 febbraio 2013, pochi giorni dopo l’annuncio della rinuncia, resta la stessa: respingere le tentazioni con la Parola di Cristo e «rimettere Dio al centro della nostra vita».