«Gli incontri con Satana sono il cuore del libro? No. Ho sofferto molto vedendo che i giornali gli davano il centro». Queste le parole del cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, nonché autore del Diario personale di Papa Francesco, alla presentazione del libro tenutasi ieri nella chiesa milanese di San Fedele.

Fernández e le polemiche sugli incontri tra Francesco e Satana

All’incontro, svolto nell’ambito della rassegna Bookcity, su iniziativa di Libreria editrice vaticana e di Fondazione San Fedele, il cardinale argentino ha espresso il proprio disappunto nel constatare che a far davvero notizia della sua pubblicazione è stata proprio la testimonianza degli incontri tra papa Francesco e Satana. Difficile però pensare che un tema di tale portata possa essere stato davvero sottovalutato da Fernández e dal Vaticano, soprattutto alla luce delle parole del cardinale che riguardano gli argomenti scelti e quelli ritenuti superflui durante la selezione per la pubblicazione del libro: «Ho incluso tutto quello che aveva un contenuto, non manca nessun dettaglio che possa essere piccante, che veramente ci possa interessare». Nel diario di Bergoglio, al giorno 24 gennaio 2021 si legge: «Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia. Mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente», tutto con dovizia di particolari. Pare impossibile credere che un messaggio di tale portata potesse passare inosservato.

I ricordi sulla fede e sulla formazione di Bergoglio

Davanti alla chiesa gremita, Fernández ha raccontato anche dettagli sulla fede dell’ex pontefice, dichiarando che «da giovane lui voleva la perfezione evangelica e chiedeva lo stesso ai preti giovani. Era però troppo austero e i giovani non lo tolleravano molto». Parole che tradiscono la smania dei progressisti che, quando Bergoglio era in vita e persino dopo la sua morte, hanno tentato di etichettarlo come uno di loro. Quest’ultimi avranno certamente ritenuto più soddisfacente l’intervento di don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, che parlando di Francesco ha dichiarato: «A volte tacere diventa una colpa e parlare è un obbligo morale e una responsabilità civile. Lui per primo ha usato la parola genocidio. Nessuno lo aveva ancora detto. Anche la parola ecocidio, riferita al disastro ambientale. Il Papa sapeva parlare veramente dei problemi e chiamarli col loro nome».

Don Ciotti, Pasolini e il rapporto con Papa Francesco

Spazio poi anche per Pier Paolo Pasolini, definito da Ciotti «grande poeta, uomo non santo ma con un’intuizione profonda. Con Francesco ho parlato di Pasolini. Quando il poeta italiano parlava di un’antropologia della sconfitta, asseriva che i veri protagonisti della storia non sono i vincitori ma i vinti, i poveri, i marginali, coloro che il mondo scarta. E Francesco stava lì. Pasolini era un laico e un grande provocatore. Aveva capito che la sconfitta è il luogo della verità. A volte il potere, il successo, la gloria mentono. La sconfitta no! La sconfitta ti fa vedere chi sei. Noi cristiani a volte ce ne dimentichiamo». Infine, su Leone XIV: «Prevost ci ha ricordato bene questo. C’è una continuità, d’altronde l’ha “scelto” lui questo Papa. Leone parla con forza della vulnerabilità, non come se fosse una debolezza da nascondere. La forza più grande è ciò che ci rende umani».

La convocazione di Fernández e il rapporto con il mondo Lgbtq+

Nessuna dichiarazione però sulle motivazioni dietro alla convocazione di Fernández da parte proprio di Prevost, avvenuta il giorno successivo all’intervista rilasciata dal cardinale al Corriere della Sera mentre il libro usciva in tutto il mondo. Un dettaglio che lascia pensare a un collegamento tra l’uscita del «Diario» e la convocazione non programmata. Sul rapporto col mondo Lgbtq+, invece, Ciotti ha dichiarato: «Francesco riceveva transessuali e omosessuali e lo faceva sempre con rispetto. Considerava tutti fratelli, come ha scritto anche nell’Enciclica».

La spiritualità personale di Bergoglio e i bigliettini a San Giuseppe

Da un lato un Papa che si vuole far passare per progressista e modernista, dall’altra l’immagine di un Papa che ha vissuto un cattolicesimo popolare e sanguigno, come riscontrato nel rapporto con i preti più giovani quando ancora era in Argentina e anche rispetto alla sua forma più intima e personale di dialogo con Dio, di quando metteva i fogliettini con le sue preghiere sotto all’immagine di San Giuseppe, in una modalità che per Fernández qualcuno potrebbe considerare «superstiziosa» ma che a lui, il pontefice, descriveva con altri termini: «Lui diceva che aveva un senso mistico. Per lui fare questo gesto era una contemplazione passiva: “non sto tentando di risolvere tutto ma quando metto il bigliettino mi sto fidando dell’aiuto di Dio”. Quando c’erano pochi bigliettini scriveva di stare attento, ritenendo di star sbagliando qualcosa. E durante la crisi del 2020-2022 ce n’erano pochissimi».