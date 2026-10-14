Immigrazione irregolare, rimpatriati 13 nordafricani

13 cittadini stranieri di origine nordafricana sono stati rimpatriati con un volo charter diretto verso il Paese d’origine, nell’ambito delle attività della Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con il supporto dell’Agenzia Frontex.
A bordo del velivolo erano presenti anche gli operatori specializzati incaricati di scortare i rimpatriati, appartenenti agli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Secondo quanto riferito dalle autorità, quasi tutti i tredici stranieri avevano precedenti penali o di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.
Tra loro, uno era stato espulso il 9 ottobre 2026 con un provvedimento del ministro dell’Interno per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo.
Stando a quanto comunicato, diffondeva sistematicamente sui social network contenuti fortemente ostili nei confronti dei Paesi occidentali e messaggi di incitamento alla violenza contro obiettivi e cittadini europei.