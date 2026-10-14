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Immigrazione irregolare, rimpatriati 13 nordafricani

Operazione della Direzione centrale dell’Immigrazione con il supporto di Frontex. Quasi tutti i rimpatriati hanno precedenti penali o di polizia. Uno è stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo.