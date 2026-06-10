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François De Tonquédec
2026-06-10

Ennesime sanzioni Ue contro Putin. Zelensky vuole un vertice a quattro

Ennesime sanzioni Ue contro Putin. Zelensky vuole un vertice a quattro
Kaja Kallas e Volodymyr Zelensky (Ansa)
Al via il ventunesimo (e inutile) pacchetto di Bruxelles per provare a piegare Mosca. Il capo di Kiev propone un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Unione europea e Usa per raggiungere la tregua.

«L’Ue continuerà a colpire le entrate russe per costringere Mosca a porre fine alla sua guerra, ma dobbiamo privare la Russia non solo del denaro, ma anche delle risorse di cui ha bisogno per finanziare questa guerra». È questo il messaggio, di fatto diretto al presidente russo Vladimir Putin, con cui l’Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha commentato l’ennesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca (il ventunesimo dal 2022) presentato ieri dal presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

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ue sanzioni russia
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Illustrazioni erotiche al gay pride per bimbi

Illustrazioni erotiche al gay pride per bimbi
(iStock)
Col patrocinio del Comune, sabato si è tenuto a Budrio un Pride ai danni dei più piccoli, con tanto di fiera delle eccellenze queer.

Inizio alle 16, nel parco, con il piccolo mercatino delle eccellenze queer ed erotiche. Alle 16.30, poi, i bambini sono stati accolti nell’area gioco-laboratoriale a cura di Genderlens (associazione specializzata nell’infanzia trans e queer) per le «coloratissime attività» a cura dello staff del Piccolo Pride

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Trafficavano migranti sotto il decreto flussi. Uno degli arrestati vicino agli estremisti

Trafficavano migranti sotto il decreto flussi. Uno degli arrestati vicino agli estremisti
(Ansa)
Italo-egiziano legato a Fratelli musulmani e pro Pal tesseva con dei complici una rete per favorire gli ingressi illegali.

La Digos lo stava seguendo per i post pro Pal, per i contenuti pubblicati sui social dopo il 7 ottobre e per quella vicinanza alla galassia della Fratellanza musulmana che aveva acceso i riflettori degli apparati di sicurezza nel pieno della tensione mediorientale. Ma intercettando Ahmed Mohamed Atia Megahed, egiziano naturalizzato italiano nel 2023 e residente a Milano, gli investigatori, che monitoravano «l’area riferibile alle posizioni più oltranziste della comunità islamica», si sono imbattuti in qualcosa di diverso: un presunto sistema di ingressi illegali attraverso il decreto Flussi.

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Meloni: «Contro Salvini un gesto grave»

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Meloni: «Contro Salvini un gesto grave»play icon

Il premier ha commentato sui social quanto avvenuto alla Sapienza di Roma dove alcuni studenti di Cambiare Rotta hanno bruciato manifesti con il volto del leader della Lega e vicepremier. «Solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi alla Sapienza. Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta: è odio ideologico. Un gesto intollerante, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Noi continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare»

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Africano tenta di decapitare un uomo. Belfast nel caos dopo il tentato omicidio

Africano tenta di decapitare un uomo. Belfast nel caos dopo il tentato omicidioplay icon
Il sudanese arrestato per aver tentato di decapitare un quarantenne comparirà oggi in tribunale. Dopo la diffusione del video dell'aggressione, le proteste anti-immigrazione sono degenerate in violenti disordini: incendi, assalti alle abitazioni e scontri con la polizia.
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