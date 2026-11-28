Quando a Grazia Deledda (di cui riprendiamo la narrazione della vita «gastrnomica») fu consegnato il Premio Nobel per la letteratura, nel 1927, vi fu un fastoso ricevimento presso l’ambasciata italiana a Stoccolma. Davanti ai 300 invitati, il reverendo Lorenzini elogiò la Deledda non solo come scrittrice e rappresentante della cultura italiana, ma anche come sposa, madre, massaia ed «eccellente ortolana, esperta in carciofi e lattughe».

Il ritorno sulla stampa fu conseguente, con titoli dove vennero messe in risalto le sue doti di donna, madre e cuoca, senza alcun accenno al vero motivo per cui le era stato assegnato il prestigioso riconoscimento, ovvero di letterata, mentre nei sottotitoli si ricordava come Johannes Fibiger, Nobel per la medicina, e Robert Wilson, Nobel per la fisica, nelle rispettive cerimonie avessero intrattenuto il pubblico parlando delle loro ricerche.

In realtà Grazia Deledda, pur avendo lasciato la sua isola per trasferirsi a Roma con il suo Palmiro Madesani, cui diede due figli, non dimenticò mai le radici, portando con sé «tutto quel patrimonio di cultura», anche materiale, ovvero culinaria «che conferì originalità e spessore alla sua scrittura», come ha sottolineato Neria De Giovanni, colei che più di tutti ha studiato e documentato la Deledda culinaria.

Nella prosa di romanzi e racconti, la figura della donna è centrale, a rispecchiare quella che era poi nelle comunità dove la casa era condotta da donne e madri che dovevano spesso gestire una realtà quotidiana in cui gli uomini erano impiegati a governare la pastorizia, spesso lontani da casa.

Ma questo avveniva anche nelle case della buona borghesia, dove la piccola Grazia notò come mamma Francesca, «abituata a finissimi ricami di seta e oro», quando necessario «seduta su di uno sgabello mentre lavorava il grano» per il pane, con altrettanta abile manualità e, una volta ripulito al meglio il grano sulla grande tavola di cucina, «tirava fuori dal ripostiglio il lievito, custodito entro una scodella dorata che sembrava un vaso sacro».

Lievito che poi andava sopra il mucchio di acqua e farina che «lo accoglieva e seppelliva come una linfa vitale».

In una società dove la ricchezza e il benessere si misuravano (anche) dal cibo conservato in dispensa, non poteva mancare quel tocco in più che fa la differenza per distinguere la bellezza femminile, come ad esempio nel racconto Le tredici uova.

Maddalena era una bella giovane ma un po’ trascurata, anche dal marito pastore cui preparava la bisaccia per le sue spedizioni tra i pascoli della Barbagia. In casa rimaneva tutto il necessario, ma «non vi erano soldi da sprecare in leccornie».

Notando i suoi occhi che trattenevano una tristezza che il suo volto non meritava, la matrigna le diede un consiglio: «Procura di ingrassare, che tuo marito ti vorrà più bene». Presto detto. Maddalena vende il grano e acquista di nascosto uva e zucchero. La sua consigliera rinforza il messaggio: «Dì a tuo marito che le formiche hanno rubato il grano».

Poi è l’orzo a sparire dalla dispensa: «Dì che lo hai dato ai frati che hanno bussato alla tua porta». Non si salva dai «topi malandrini» nemmeno il formaggio, rosicchiato di notte, in silenzio. Grazie alla dieta dalla spinta a trazione ormonale, Maddalena infine si guarda allo specchio: «Adesso basta, sono grassa abbastanza».

In effetti era rubicondamente cambiata. La Deledda ne traccia un ritratto che manco Italo Zannier: «Il suo viso aveva preso una tinta scura e calda e i suoi occhi splendevano come due stelle sul cielo bruno della sera», ma questo è solo l’inizio, mettendola ancora meglio a fuoco «col sangue rinnovellato le scorreva nelle vene un’insolita energia e quando il marito tornò…» (pausa) il giorno dopo «seppe dirgli tante bugie», naturalmente a fin di bene, per la miglior tenuta della coppia, che lui stesso pensò, osservandola come fu all’inizio dei loro anni giovanili, «quasi quasi diventa saggia e ponderata come la sua matrigna».

Nella Barbagia vissuta negli anni giovanili dalla Deledda «da noi, in Sardegna, più che il Natale si festeggia la Pasqua, e più che la Pasqua la Pentecoste», ovvero quel periodo posto verso la fine della primavera.

Il motivo è presto detto, in quanto per il contadino e il pastore sardo il Natale «rappresentava il colmo della miseria», con le raccolte del campo oramai terminate, la pastorizia custodita nella stalla, mentre a Pasqua si può avere una previsione di come sarà la stagione a venire e quindi «lo strozzino farà più credito».

Pentecoste è liberatoria poiché «l’orzo e quasi maturo» e da lì la lavorazione della farina per il pane e «le greggi danno il loro maggiore prodotto», non solo il latte per il pecorino, ma anche la tosatura della lana e tutto il resto a seguire.

Era un’epoca in cui i maggiorenti di una comunità davano lustro al loro ruolo con i banchetti delle feste, in occasioni di ricorrenze speciali, ad esempio il santo patrono. Il «Priore» era colui che, durante l’anno, aveva raccolto le provviste da mettere da parte per poi condividere assieme nella giornata di festa.

Ecco allora, in un piano sequenza dalla salivazione conseguente, i montoni arrostiti sulle braci, come intere pecore cotte nei paioli di rame. Alla piccola Rosa che assiste curiosa e divertita a questa sua prima esperienza in diretta, la sorella più grande sussurra: «Vedrai degli uomini che mangiano più dell’orco».

Tanto che, dopo poco, occupa la scena un soggetto «grosso e tarchiato, dalla barba rossastra», il quale teneva in mano «una fetta di carne bollita fumante e un coltello a serramanico». Scene che neanche il miglior Stanley Kubrick di Arancia meccanica, tanto che «ogni tanto strappava un boccone con i denti e se qualche tendine resisteva lo tagliava con il coltello, senza togliere la carne di bocca».

Rosa lo guarda stupita, assieme ad altri giovanetti rapiti da quella che sembrava una missione impossibile, con il Frankenstein barbaricino che, «con gli occhi di un cupo turchino, luminosi e freddi, esprimevano una voluttà ferina».

È possibile che la piccola Rosa, resa protagonista del racconto, sia stata lei stessa giovane Grazia dal gonnellino fiorito, in libera uscita con la famiglia.

Ma, al di là dei divoratori sul palco per una sera, vi era anche molto altro, con la donna ancora una volta protagonista e quel tocco in più che fa la differenza. Ad esempio, marito e moglie: lui spezza le ossa dell’arrosto con le sue dita forti, lei al suo fianco.

L’ordine conseguente: «Metti il sale». Ed è adesso lei a fare la differenza. «Prese il sale tra le dita e con la stessa gentilezza con cui aveva mischiato le foglie dell’alloro al sangue, lo sparse pensierosa, a testa china, sull’arrosto fragrante».

Qui arriva la penna della Deledda con il tocco finale: «La donna, con il suo corsetto scarlatto, reso più vivo dalla luce della fiamma del focolare, splendeva in mezzo alle figure degli uomini come la luna tra i tronchi».

Donne ed eros ancora sul pezzo con la bella Marianna, innamorata del suo Simone, che non poteva sposare in quanto bandito errante, figure al tempo rispettate per la loro scelta di rimanere liberi e latitanti.

Lei lo prega di costituirsi e, una volta uscito di prigione, liberi di sposarsi. Testimone della loro passione è il sanguinaccio preparato apposta dal padre di Marianna, che il cortese Simone ricambia portando con sé un cinghialetto farcito di mirto.

Sanguinaccio con quel ferormone galeotto frutto della concia malandrina con sale, cacio e un poco di pane d’orzo triturato, tanto che «la pulsione erotica nasce e si irrobustisce proprio davanti al fuoco che arrostisce la carne e la cenere calda del sanguinaccio che Marianna offre a Simone».

Con le stelle che stavano a guardare, testimoni di una notte di passione, lontano da tutti.