La morte di Gianni De Gennaro ha scatenato un arrembaggio giudiziario al suo tesoro documentale: 40 anni di carte, appunti e valutazioni, comprese le sue ipotesi sul «corvo», custoditi dall’ex capo della polizia, sono diventati materia d’interesse per più Procure. Grosseto indaga sul suicidio, Firenze cerca eventuali tracce delle stragi mafiose, Caltanissetta vuole verificare se nell’archivio ci siano elementi utili all’inchiesta sul presunto depistaggio di via D’Amelio. Ma potrebbero entrare in gioco anche Catania, competente per gli eventuali reati commessi dai magistrati nisseni, e Roma, dove le difese degli indagati vorrebbero trasferire il procedimento siciliano contestando la competenza territoriale.

L’hard disk al centro delle indagini di Grosseto

Cinque uffici giudiziari, ciascuno con un interesse diverso. E al centro l’hard disk che De Gennaro aveva definito «l’oggetto dei desideri», cercando fino all’ultimo di impedirne l’acquisizione da parte di chi non riteneva capace di valutarne il contenuto. A presidiare il materiale, per ora, è la Procura di Grosseto, che l’ha fatto repertare e l’ha sequestrato. Il procuratore Maria Navarro e i pm Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini hanno aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Un’ipotesi di reato che consente di ricostruire le circostanze della morte senza presupporre responsabilità di terzi.

Nella villetta sulle colline maremmane di Montiano i carabinieri hanno sequestrato hard disk, telefoni, le lettere e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Materiale trasferito a Roma per gli accertamenti scientifici. Gli investigatori devono ricostruire le ultime ore di De Gennaro, verificare il contenuto dei messaggi lasciati prima di morire e accertare se qualcuno abbia avuto un ruolo nella sua decisione.

Ieri l’autopsia, che mira a stabilire con certezza l’orario della morte, è durata quasi undici ore (i medici legali ai quali la Procura della Repubblica di Grosseto ha affidato l’incarico peritale, hanno escluso, dalle preliminari attività eseguite, segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo).

Firenze e Caltanissetta: le piste sulle stragi

Firenze nel frattempo guarda al passato. La Direzione distrettuale antimafia, guidata dal procuratore Rosa Volpe, ha aperto un procedimento contro ignoti nell’ambito delle indagini sulle stragi del 1993. L’interesse riguarda l’eventuale presenza di informazioni utili a ricostruire gli attentati mafiosi. Non risulta che i magistrati fiorentini abbiano già individuato elementi nuovi. Né è stato chiarito quale specifica ipotesi di reato sia stata iscritta nel fascicolo.

A Caltanissetta, invece, quelle carte potrebbero avere un peso immediato. Il procuratore Salvatore De Luca aveva chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro nell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

Il gip Giulia Zappalà aveva respinto la richiesta cautelare e la Procura ha impugnato il provvedimento. La morte dell’ex capo della polizia comporta l’estinzione del reato nei suoi confronti, ma non chiude il procedimento per gli altri quattro indagati: Francesco Pacetto, ex ispettore di polizia e storico collaboratore di De Gennaro; Massimo Carnicelli, sottufficiale della Guardia di finanza addetto alla sua tutela; Donatella Peruzzi, funzionaria del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) che aveva lavorato alle dipendenze dell’ex capo della polizia; e Salvatore «Totuccio» Contorno, ex esponente di Cosa nostra che, da pentito, collaborò con De Gennaro.

Proprio la ricerca di quel materiale aveva preceduto la morte di De Gennaro. Dieci giorni prima i carabinieri del Ros avevano perquisito la proprietà maremmana su delega della Procura di Caltanissetta. C’è poi una frase che pesa sull’intera vicenda. Nel testamento morale datato 20 novembre, l’ex capo della polizia aveva scritto: «Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto». E aveva spiegato di aver conservato l’hard disk per tramandare le proprie vicende professionali oppure per recuperare i ricordi in caso di esigenze di giustizia. Pur non indicando, in quel passaggio, i destinatari della sua diffidenza, erano comunque facilmente intuibili.

Catania valuta gli esposti contro i magistrati nisseni

Ma il fronte giudiziario potrebbe allargarsi ulteriormente. A Catania, competente per gli eventuali reati attribuiti ai magistrati del distretto di Caltanissetta, la questione potrebbe essere esaminata alla luce degli esposti presentati dall’avvocato Luigi Li Gotti (storico difensore di collaboratori di giustizia del calibro di Tommaso Buscetta e già difensore di Contorno) e degli scritti lasciati da De Gennaro. Al momento, però, non risultano fascicoli aperti dal procuratore Francesco Curcio.

Li Gotti, ex sottosegretario alla Giustizia del governo Prodi, con un passato politico nell’Italia dei valori di Antonio Di Pietro, sembra essersi inserito nel filone anche con qualche finalità politica. Il penalista aveva già presentato una denuncia contro il procuratore De Luca, ipotizzando il falso ideologico, «commissivo e omissivo», per le dichiarazioni rese dal magistrato davanti alla commissione parlamentare Antimafia nelle audizioni del 9 dicembre 2025, del 10 febbraio e del 14 aprile 2026.

Nel mirino dell’avvocato sono finite le ricostruzioni sulle stragi di Capaci e via D’Amelio che escludono la «Pista nera». La denuncia è stata archiviata. Li Gotti, però, si è rivolto al procuratore generale della Corte d’appello di Roma, contestando che il fascicolo sarebbe rimasto iscritto a modello 45, ovvero il registro degli atti che non costituiscono notizia di reato. Ora invoca l’articolo 112 della Costituzione, quello sull’obbligatorietà dell’azione penale, e sollecita una verifica sulla correttezza dell’iscrizione, arrivando a prospettare l’avocazione del procedimento.

Le difese puntano a trasferire il procedimento a Roma

Roma, però, è il punto d’approdo prospettato anche dagli avvocati degli indagati, che vorrebbero sollevare davanti ai giudici del Riesame una questione di competenza territoriale, sostenendo che il procedimento debba essere trasferito dalla Sicilia alla Capitale. La tesi difensiva parte dal provvedimento con cui il gip ha respinto la richiesta cautelare: se non reggesse il collegamento tra le condotte contestate e il depistaggio di via D’Amelio, occorrerebbe individuare il luogo in cui i fatti sarebbero stati commessi. Secondo le difese, quel luogo sarebbe Roma.