Doveva fermarlo a colpi di bignè alla crema e forse i giudici non lo avrebbero condannato. Doveva bloccare il ladro con una lezione sociologica da «intermediatore culturale» alle tre di notte, come piace a Beppe Sala. Invece ha volgarmente sparato in aria con un fucile legalmente detenuto e ha rischiato di finire detenuto lui.

L’ultimo esempio di inutilità della legge sulla legittima difesa-ridotta a coriandoli dalla magistratura passo dopo passo e caso dopo caso- riguarda un impiegato di Rovereto (Trento), che in piena notte si è svegliato, ha visto un ladro nel cortile e ha sparato un colpo in aria. A conclusione di un romanzo fatto di denunce e ricorsi, il cittadino in pigiama è stato dipinto come il colpevole ed ora non ha più il fucile.

Cosa è successo a Rovereto: la casa isolata, il tentativo di rapina e lo sparo in aria

La storia comincia in una torrida notte all’inizio dell’estate scorsa (finestre spalancate e cuscino sudato) quando l’uomo viene svegliato da rumori che ogni giallista rispettabile definirebbe «sospetti». Si alza, guarda fuori e vede un tizio che si muove nei pressi dell’abitazione, situata oltre il centro abitato, in una zona pericolosamente isolata che aumenta l’apprensione.

Scartati Maurizio Landini che lo invita a una manifestazione Pro Pal e Luciano Spalletti che lo supplica di giocare centravanti nella Juventus, decide ragionevolmente che è un ladro. Essendo proprietario di un fucile e titolare di un regolare porto d’armi dal 2019 (rinnovato fino al 2030), va a prendere l’arma.

Poiché è appassionato di tiro a volo (specialità olimpica) e di conseguenza parecchio allenato, potrebbe mettere nel mirino la sagoma. Ma non lo fa. Ha letto come tutti il caso di Mario Roggero e non vuole finire in una valle di lacrime. Allora decide di sparare un innocuo colpo in aria; visto il deserto che lo circonda non c’è pericolo per nessuno.

Uso minimo della deterrenza, ma i carabinieri gli sequestrano le armi

Il botto compie il miracolo: l’intruso si sdraia a terra e non si muove più. Allora il nostro impiegato chiama i carabinieri, che arrestano il malvivente. Siamo all’uso minimo della deterrenza sotto il quale c’è solo un invito a cena, ma non basta: le forze dell’ordine gli sequestrano il fucile usato, un secondo che aveva in casa, e gli revocano il porto d’armi.

La questura aggiunge il «divieto di detenerne in futuro» perché «non lo ritiene più affidabile». Cambi hobby, si limiti come tutti a sparare fesserie sui social. Il 4 settembre arriva il decreto di condanna per esplosione pericolosa, con contravvenzione annessa.

Se a Capodanno lo stesso rigore venisse applicato a chi spara i botti in mezza Italia, il problema del deficit pubblico sarebbe risolto. Supportato dagli avvocati Alberto Cunaccia e Roberto Compostella, lui decide di non lasciar perdere. «Volevo solo spaventarlo e ci sono riuscito, nessuno si è fatto male». Così impugna la condanna davanti al Tar di Trento, con il risultato di beccarne un’altra.

Oltre al danno, la beffa: la condanna del Tar a pagare le spese legali

Secondo la difesa il comportamento dell’uomo non ha messo in pericolo l’incolumità del presunto ladro che, peraltro, si trovava all’interno del cortile recintato. Non solo, la vittima non si sarebbe neppure avvicinata al mariuolo e «non ha puntato l’arma».

Tutto inutile, i giudici si richiamano al potere della Questura e ritengono proporzionale la decisione. «Il provvedimento non può ritenersi incongruo» è scritto nella sentenza. «È inammissibile che i cittadini utilizzino armi da fuoco senza controllo, peraltro con il rischio di ferite da ricaduta in un contesto urbanizzato», sottolinea il Tar. Così ribadisce la punizione e condanna l’uomo a pagare anche le spese legali.

Per i giudici la legittima difesa vale solo da morti

Ora gli avvocati valuteranno il ricorso al Consiglio di Stato, a loro rischio e pericolo visti i precedenti. Soprattutto se si considera il caso dell’imprenditore agricolo di Sermide (Mantova), che due anni fa aveva esploso un paio di colpi in aria con la pistola del tiro a segno nel tentativo di fermare un malvivente che stava rubando del carburante nella sua fattoria. L’uomo aveva udito rumori sospetti nel capannone dei macchinari e avendo già subìto due furti voleva evitare il terzo. Ladro in fuga, carabinieri sul posto, pistola sequestrata.

Anche in quel caso il Tar aveva rigettato il ricorso sostenendo che «non era necessario sparare in presenza del ladro poiché non esisteva pericolo immediato per l’agricoltore», ma solo per il gasolio. E il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza.

Le vicende si somigliano e confermano la ferrea volontà del potere giudiziario di smontare a piacimento, come un camion costruito con il Lego, le leggi del potere esecutivo (e del governo di Giorgia Meloni in particolare) che non piacciono. «È inammissibile che i cittadini usino armi da fuoco per difendere se stessi e i loro beni». Per i giudici la legittima difesa, anche con una scacciacani, vale solo da morti.