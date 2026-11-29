Due dati: l’industria manifatturiera italiana sta accelerando l’adeguamento alla rivoluzione tecnologica con tempi e capacità superiori di quelli previsti fino a poco tempo fa; le aziende cercano un numero crescente di lavoratori qualificati per interagire con e gestire le nuove tecnologie produttive, che sintetizzo con il nome di «robotica operativa», mettendo enfasi sulla meccatronica.

La competitività globale di questa rivoluzione industriale che promette anche un incremento prospettico della produttività (valore di un’ora di lavoro) finora troppo stagnante in Italia dipende molto dalla quantità di individui dotati di maggiore potere cognitivo che viene preparata dal sistema educativo per accedere velocemente nel sistema produttivo che ha bisogno di meno braccia – grazie alla diffusione dell’automazione robotizzata – e più cervelli.

In questa ottica segnalo e saluto con ottimismo la nuova associazione degli Its (Istituti tecnici superiori) specializzati in meccatronica: al momento 14 istituti residenti in 12 Regioni con più di 700 imprese associate.

Educazione applicativa e formazione universitaria

Gli Its sono sistemi educativi post-diploma secondario specializzati in competenze applicative, della durata di 2-3 anni, creati in Italia tempo fa in imitazione delle Fachhochschule di tipo tedesco. Confesso che per molti anni sono stato in dubbio tra il raccomandare questo tipo di educazione applicativa oppure allargare l’accesso a quella universitaria nelle mie ricerche sulla rigenerazione del capitalismo di massa nelle democrazie che implica una qualificazione cognitiva crescente della popolazione.

In inciso, a chi interessa il tema segnalo le mie pubblicazioni sulla sostituzione dell’ormai impoverente welfare redistributivo con un nuovo welfare di investimento con la missione di qualificare gli individui – aumentando il loro valore di mercato via istruzione – invece che assisterli lasciandoli senza competenze.

Ma studiando la rivoluzione tecnologica, e il cambio di mondo che produce, non valuto più come fattore di discriminazione l’educazione applicativa in riferimento a quella universitaria in quanto la prima può raggiungere il livello della seconda via formazione continua, osservando che questa è ormai una necessità riconosciuta in qualsiasi luogo di lavoro.

Prova ne è l’aumento di interazioni tra laboratori professionali nella manifattura e nei servizi e quelli universitari. Appunto, il requisito di ricchezza diffusa socialmente nelle democrazie richiede investimenti per la qualificazione conoscitiva di massa.

Il bilanciamento con il declino demografico

Poi il tipo di istruzione fatta negli Its è utile per risolvere un problema sistemico che mostra una elevata probabilità di impatto negativo per le democrazie nei prossimi 25-30 anni: il declino demografico e, in particolare, la necessità di sostenere un aumento della popolazione anziana con meno persone in età produttiva.

La soluzione è duplice e combinata: anticipare l’entrata di giovani ben formati in luoghi di lavoro e, così, aumentare il contributo fiscale senza impoverire chi lavora per sostenere chi ha smesso e aumentare la produttività del sistema via automazione crescente. Probabilmente servirà anche altro per mantenere l’equilibrio finanziario degli Stati in fase di declino demografico, ma la soluzione detta non potrà essere evitata.

L’Europa sta recuperando terreno su Usa e Cina

In queste riflessioni inserisco quella relativa alla capacità della ricerca scientifica italiana in quanto correlata alla competitività del sistema industriale nazionale che è il luogo privilegiato di impiego dei giovani formati inizialmente per operare nell’industria del futuro dagli Its e poi di loro formazione continua-evolutiva.

Il motivo è che la competizione mondiale per la superiorità tecnologica tra grandi potenze, America e Cina in particolare, è sempre più accesa e procede a salti discontinui sempre più evoluti. Tuttavia, la tradizione scientifica combinata con quella di cultura industriale conta.

Osservando la reazione sia europea sia italiana a questa sfida competitiva annoto – pur alcuni settori colpiti da deindustrializzaizone in parte per competizione sleale di Pechino, ma in parte per perdita di competitività – una robusta reindustrializzazione con capacità tecnologiche non distanti dalle punte statunitensi e cinesi (che per inciso sono più copiate e rubate che create) in parecchi settori nonché superiori in un numero crescente di settori stessi.

In sintesi, la capacità europea si è mossa in ritardo in relazione ai ritmi della rivoluzione tecnologica cinese e statunitense, anche perché non trainata da investimenti militari equivalenti, ma sta recuperando terreno e perfino superando i competitori in alcuni settori grazie a una competenza storicamente depositata sul territorio.

La creatività italiana e la scarsità di capitale di investimento

In Italia è osservabile qualcosa di più: la creatività, sia in ambiente industriale sia della ricerca scientifica. Ne tengano conto i docenti degli Its, le imprese che interagiscono con questi e gli organismi di governo nazionale e locale: il potenziale italiano è più elevato di quanto percepito e così dovrebbero essere le ambizioni.

Ma l’ambiente italiano ed europeo ha un problema limitativo: la scarsità di capitale di investimento a causa – mia opinione come operatore nella finanza di investimento – di regole troppo limitative e di un’educazione finanziaria insufficiente. Cioè, all’enorme potenziale industriale innovativo italiano ed europeo non corrisponde un’adeguata propensione per gli investimenti nel settore.

Per tale motivo, alla segnalazione che l’evoluzione degli Its è fonte di ricchezza futura, aggiungo quella che servirebbero più fondi di investimento (privati) capaci di raccogliere più capitale di rischio che ritengo capace di produrre profitti proprio per la capacità innovativa rilevata nell’ambiente industriale italiano.